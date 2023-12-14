Частина мешканців Одещини залишилася без води — де саме

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 14 грудня, значна частина мешканців Одеської області залишилася без води. Водопостачання планують повернути до 18:00, проте час відновлення може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

смт Чорноморське — усі будинки;

село Фонтанка — усі будинки;

смт Дофінівка — усі будинки;

село Вапнярка — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.