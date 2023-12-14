Часть жителей Одесчины осталась без воды – где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 14 декабря, значительная часть жителей Одесской области осталась без воды. Водоснабжение планируют вернуть к 18:00, однако время восстановления может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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пгт Черноморское — все дома;

село Фонтанка — все дома;

пгт Дофиновка — все дома;

село Вапнярка — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.