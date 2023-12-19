Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме
19 грудня 2023 12:20
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
Сьогодні, 19 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до вечора, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Де не буде води
- просп. Академіка Глушка, 17/2;
- вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова, 76/2, 80А;
- вул. Селекційна, 1-60;
- вул. Трактора, 1-54;
- Тираспольське шосе, 2-16;
- 1-й моторний провулок — усі будинки;
- 2-й моторний провулок — усі будинки;
- 3-й моторний провулок — усі будинки.
- 1-а станційна вулиця — усі будинки;
- 2-а станційна вулиця — усі будинки;
- 3-я станційна вулиця — усі будинки.
В Одесі не працює бювет
За інформацією мерії, протягом 19 та 20 грудня бюветний комплекс по просп. Гагаріна, 33 не працюватиме у зв’язку із проведенням ремонтних робіт. Тож варто тимчасово обрати іншу точку.
Цікаво про комуналку
Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.
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