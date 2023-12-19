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Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме

19 грудня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до вечора, проте час робіт може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • просп. Академіка Глушка, 17/2;
  • вул. Ільфа і Петрова — усі будинки; 
  • вул. Академіка Корольова, 76/2, 80А;
  • вул. Селекційна, 1-60;
  • вул. Трактора, 1-54;
  • Тираспольське шосе, 2-16;
  • 1-й моторний провулок — усі будинки;
  • 2-й моторний провулок — усі будинки; 
  • 3-й моторний провулок — усі будинки. 
  • 1-а станційна вулиця — усі будинки; 
  • 2-а станційна вулиця — усі будинки;
  • 3-я станційна вулиця — усі будинки.

В Одесі не працює бювет

За інформацією мерії, протягом 19 та 20 грудня бюветний комплекс по просп. Гагаріна, 33 не працюватиме у зв’язку із проведенням ремонтних робіт. Тож варто тимчасово обрати іншу точку. 

Цікаво про комуналку 

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

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