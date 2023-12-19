Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 19 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

просп. Академика Глушко, 17/2;

ул. Ильфа и Петрова — все дома;

ул. Академика Королева, 76/2, 80А;

ул. Селекционная, 1-60;

ул. Трактора, 1-54;

Тираспольское шоссе, 2-16;

1-й моторный переулок — все дома;

2-й моторный переулок — все дома;

3-й моторный переулок — все дома.

1-я станционная улица — все дома;

2-я станционная улица — все дома;

3-я станционная улица — все дома.

В Одессе не работает бювет

По информации мэрии, 19 и 20 декабря бюветный комплекс по просп. Гагарина, 33 не будет работать в связи с проведением ремонтных работ. Поэтому следует временно выбрать другую точку.

Интересно о коммуналке

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.