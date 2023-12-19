Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно arrow

Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно

19 декабря 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 19 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где не будет воды

  • просп. Академика Глушко, 17/2;
  • ул. Ильфа и Петрова — все дома;
  • ул. Академика Королева, 76/2, 80А;
  • ул. Селекционная, 1-60;
  • ул. Трактора, 1-54;
  • Тираспольское шоссе, 2-16;
  • 1-й моторный переулок — все дома;
  • 2-й моторный переулок — все дома;
  • 3-й моторный переулок — все дома.
  • 1-я станционная улица — все дома;
  • 2-я станционная улица — все дома;
  • 3-я станционная улица — все дома.

В Одессе не работает бювет

По информации мэрии, 19 и 20 декабря бюветный комплекс по просп. Гагарина, 33 не будет работать в связи с проведением ремонтных работ. Поэтому следует временно выбрать другую точку.

Интересно о коммуналке

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме