Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме
Сьогодні, 25 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Деревообробна та провулки поруч — усі будинки;
- вул. Радіальна — усі будинки;
- вул. Вітчизняна — усі будинки;
- вул. Самодіяльності — усі будинки;
- вул. Грушевського — непарні будинки;
- вул. Пестеля — усі будинки;
- вул. Іспанська — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Зазначимо, що в Одеській області за деякими адресами затягнулися ремонтні роботи, тож сьогодні водопостачання повернуть мешканцям таких населених пунктів:
- с. Фонтанка — усі будинки;
- с. Нова Дофінівка — усі будинки;
- с. Вапнярка — усі будинки;
- смт Чорноморка — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.
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