Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 25 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Деревообробна та провулки поруч — усі будинки;

вул. Радіальна — усі будинки;

вул. Вітчизняна — усі будинки;

вул. Самодіяльності — усі будинки;

вул. Грушевського — непарні будинки;

вул. Пестеля — усі будинки;

вул. Іспанська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Зазначимо, що в Одеській області за деякими адресами затягнулися ремонтні роботи, тож сьогодні водопостачання повернуть мешканцям таких населених пунктів:

с. Фонтанка — усі будинки;

с. Нова Дофінівка — усі будинки;

с. Вапнярка — усі будинки;

смт Чорноморка — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.