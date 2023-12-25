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Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно

25 декабря 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 25 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Деревообрабатывающая и переулки рядом — все дома;
  • ул. Радиальная — все дома;
  • ул. Отечественная — все дома;
  • ул. Самодеятельности — все дома;
  • ул. Грушевского — нечетные дома;
  • ул. Пестеля — все дома;
  • ул. Испанский — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Отметим, что в Одесской области по некоторым адресам затянулись ремонтные работы, сегодня водоснабжение вернут жителям следующих населенных пунктов:

  • с. Фонтанка — все дома;
  • с. Новая Дофиновка — все дома;
  • с. Известнянка — все дома;
  • пгт Черноморка — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого маленькие города уже планируют повышать цены.

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