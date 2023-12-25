Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно
Сегодня, 25 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Деревообрабатывающая и переулки рядом — все дома;
- ул. Радиальная — все дома;
- ул. Отечественная — все дома;
- ул. Самодеятельности — все дома;
- ул. Грушевского — нечетные дома;
- ул. Пестеля — все дома;
- ул. Испанский — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Отметим, что в Одесской области по некоторым адресам затянулись ремонтные работы, сегодня водоснабжение вернут жителям следующих населенных пунктов:
- с. Фонтанка — все дома;
- с. Новая Дофиновка — все дома;
- с. Известнянка — все дома;
- пгт Черноморка — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого маленькие города уже планируют повышать цены.
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