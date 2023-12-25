Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 25 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

ул. Деревообрабатывающая и переулки рядом — все дома;

ул. Радиальная — все дома;

ул. Отечественная — все дома;

ул. Самодеятельности — все дома;

ул. Грушевского — нечетные дома;

ул. Пестеля — все дома;

ул. Испанский — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Отметим, что в Одесской области по некоторым адресам затянулись ремонтные работы, сегодня водоснабжение вернут жителям следующих населенных пунктов:

с. Фонтанка — все дома;

с. Новая Дофиновка — все дома;

с. Известнянка — все дома;

пгт Черноморка — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого маленькие города уже планируют повышать цены.