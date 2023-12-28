Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме

Відсутність води у крані. Фото: Freepick

Сьогодні, 28 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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узвіз Військовий, 6;

пров. Світлий, 1-14;

вул. Тіниста, 1-9;

вул. Черняховського, 5-24;

вул. Сонячна, 2, 4, 10, 10а;

вул. 10 квітня, 1;

пров. Гвоздичний, 4;

вул. Генуезька, 20-22;

вул. Академічна, 16-24.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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