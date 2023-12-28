Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: Freepick

Сегодня, 28 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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спуск Военный, 6;

пер. Светлый, 1-14;

ул. Тенистая, 1-9;

ул. Черняховского, 5-24;

ул. Солнечная, 2, 4, 10, 10а;

ул. 10 апреля, 1;

пер. Гвоздичный, 4;

ул. Генуэзская, 20-22;

ул. Академическая, 16-24.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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