Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно
Сегодня, 28 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- спуск Военный, 6;
- пер. Светлый, 1-14;
- ул. Тенистая, 1-9;
- ул. Черняховского, 5-24;
- ул. Солнечная, 2, 4, 10, 10а;
- ул. 10 апреля, 1;
- пер. Гвоздичный, 4;
- ул. Генуэзская, 20-22;
- ул. Академическая, 16-24.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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