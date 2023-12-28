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Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно

28 декабря 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно
Отсутствие воды в кране. Фото: Freepick
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 28 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • спуск Военный, 6;
  • пер. Светлый, 1-14;
  • ул. Тенистая, 1-9;
  • ул. Черняховского, 5-24;
  • ул. Солнечная, 2, 4, 10, 10а;
  • ул. 10 апреля, 1;
  • пер. Гвоздичный, 4;
  • ул. Генуэзская, 20-22;
  • ул. Академическая, 16-24.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

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