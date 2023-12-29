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Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме

29 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина мешканців Одеси залишилася без води — де саме
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Бугаївська, 46/3 та провулки поруч;
  • вул. Чикаленка, 73-87;
  • вул. Архітекторська, 16-24

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні житлово-комунальні тарифи на природний газ можуть змінитися у 2024 році. Стало відомо, скільки доведеться платити українцям у січні.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

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