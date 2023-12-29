Часть жителей Одессы осталась без воды — где именно
Сегодня, 29 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Бугаевская, 46/3 и переулки рядом;
- ул. Чикаленко, 73-87;
- ул. Архитекторская, 16-24
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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