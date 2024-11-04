Планові відключення електроенергії в Одесі 4 листопада

Частина Одеси без світла — кого торкнеться
У понеділок, 4 листопада, тисячі мешканців Одеси у різних районах міста залишилися без світла. Електропостачання призупинили через ремонтні роботи. Повернути електрику обіцяють до вечора. Щоправда, час включення може змінюватися — це залежить від складності робіт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- 1-3 лінії 6-ої ст. Люстдорфської дор.;
- Ак. Корольова, 29-37;
- Абрикосова, 4-105;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;
- Рівності, 84-195;
- пров. 1й Рівності, 86, 90, 197;
- Фонтанська дор., 106/к.37,40;
- пров. Янтарний, 6-8;
- Левітана, 30-67;
- Люстдорфська дор., 144-170;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушка), 1-22, 32;
- Академіка Вернадського (Тульська), 23-31;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Друга /Чорноморка/, 18б, 20;
- М. Троїцького, 3б;
- Симоненка, 2а.
Роботи до 18.00.
Центральний РЕМ:
- Квіткова, 1-21;
- Кордонна, 3-74;
- Косяченка, 1-54;
- пров. Квітковий, 10;
- С. Ріхтера, 8-109;
- Т. Тесс, 1-60;
- Овідіопольська дор., 3/1;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;
- Богуна, 6-21;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 114, 116;
- пров. 1й, 2й Бузковий;
- пров. Бузковий, 2/2;
- пров. Килимовий, 5-9;
- Гранатна, 1-25;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 6-63, 79-152;
- пров. Гранатний, 2-8;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Малиновський, 7;
- Бажана, 1-20;
- Й.Прибіка (Мінська), 7-49;
- пров. Мостовий, 1-4;
- Квітнева, 1-33;
- Сільська, 7-44;
- Туристська, 1-19;
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- Ближні Млини (Кондренка), 1-99;
- пров. Короткий, 2-4;
- Текстильників, 1-14;
- Малішевського (Гастелло), 9-55;
- Клименка, 25, 33в;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;
- Листа Ференца (Єліна);
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- Тіниста, 9/12;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-27;
- пров. Туристський, 2-12.
Роботи до 17.00.
Північний РЕМ:
- Третя, 25а,б,в;
- С.Ядова, 16а,б,в;
- Чорноморського Козацтва, 1, 2;
- Романтиків, 25.
Роботи до 18.00.
- Дніпровська, 1-40;
- Донецька, 1-4;
- Керченська, 8-131;
- Котлєєвська (Ломоносова), 13-58;
- Маріупольська (Ростовська), 1-19;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1-59;
- з 4-ї по 12-у, з 36-ї по 55-у лінію на ж/м;
- Пісочна, 1-172;
- пров. Пісочний, 1-4;
- Вишнева, 1-43;
- пров. Вишневий, 2-14;
- Луцька, 1-135;
- Трусовська (Далекосхідна), 20-60;
- Юзефа Крашевського (Крилова), 20-52;
- Мацієвської, 41-60;
- Рельєфна, 1-35;
- Міцкевича, 1-35;
- Грушева (Дем’янова), 1-13;
- Яблучна, 1-4;
- Ракетна, 1-18;
- Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 34-48;
- пров. 2й Польовий, 5;
- Павла Клепацького (Гаріна), 24, 35б;
- Нерубайська, 29-42;
- С. Хорошенка, 23а;
- Слобідська, 43-68;
- Роздольна, 31-69;
- Степова, 1-14;
- Сімферопольська, 1-24;
- Перемоги, 1-45;
- Вітрогонова, 32-44.
Роботи до 19.00.
- Кінноармійська, 2-57;
- Бахмутська (Курська);
- Мелітопольська, 1-58;
- Серогодського, 1-73;
- Капітана Кузнєцова, 71-102;
- Луценка, 38-56;
- Шептицького, 4-93;
- Жоліо Кюрі, 1-26;
- Перемоги, 47-87;
- Центральна, 2-38;
- Л. Українки, 1-28;
- пров. 2й Керченський, 1-15;
- 1-а Сортувальна, 34-44;
- Лузанівська, 5-6,57-104;
- Миколаївська дор., 289-295;
- Соляна, 1-85;
- Червона, 5-15.
Роботи до 20.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас немає світла, спочатку перевірте на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність електрики у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у поточному місяці тарифи на світло залишаться без змін, але вже наступного року можливе нове підвищення. Також у "Центренерго" Володимир Величко не виключають, що вже найближчим часом можливі застосування відключень електроенергії.
Читайте Новини.LIVE!