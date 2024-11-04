Планові відключення електроенергії в Одесі 4 листопада

Електрик перевіряє обладнання. Фото: ДТЕК

У понеділок, 4 листопада, тисячі мешканців Одеси у різних районах міста залишилися без світла. Електропостачання призупинили через ремонтні роботи. Повернути електрику обіцяють до вечора. Щоправда, час включення може змінюватися — це залежить від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

1-3 лінії 6-ої ст. Люстдорфської дор.;

Ак. Корольова, 29-37;

Абрикосова, 4-105;

пров. Абрикосовий, 1-43;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;

Рівності, 84-195;

пров. 1й Рівності, 86, 90, 197;

Фонтанська дор., 106/к.37,40;

пров. Янтарний, 6-8;

Левітана, 30-67;

Люстдорфська дор., 144-170;

просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушка), 1-22, 32;

Академіка Вернадського (Тульська), 23-31;

Дачна, 4/2;

Рибальська, 20;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Друга /Чорноморка/, 18б, 20;

М. Троїцького, 3б;

Симоненка, 2а.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

Квіткова, 1-21;

Кордонна, 3-74;

Косяченка, 1-54;

пров. Квітковий, 10;

С. Ріхтера, 8-109;

Т. Тесс, 1-60;

Овідіопольська дор., 3/1;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;

Богуна, 6-21;

Платанова, 1-126;

Радісна, 114, 116;

пров. 1й, 2й Бузковий;

пров. Бузковий, 2/2;

пров. Килимовий, 5-9;

Гранатна, 1-25;

проїзд Бузковий, 1-6;

Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 6-63, 79-152;

пров. Гранатний, 2-8;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Малиновський, 7;

Бажана, 1-20;

Й.Прибіка (Мінська), 7-49;

пров. Мостовий, 1-4;

Квітнева, 1-33;

Сільська, 7-44;

Туристська, 1-19;

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Ближні Млини (Кондренка), 1-99;

пров. Короткий, 2-4;

Текстильників, 1-14;

Малішевського (Гастелло), 9-55;

Клименка, 25, 33в;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;

Листа Ференца (Єліна);

пров. Парашутний, 1, 1б;

пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

Тіниста, 9/12;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-27;

пров. Туристський, 2-12.

Роботи до 17.00.

Північний РЕМ:

Третя, 25а,б,в;

С.Ядова, 16а,б,в;

Чорноморського Козацтва, 1, 2;

Романтиків, 25.

Роботи до 18.00.

Дніпровська, 1-40;

Донецька, 1-4;

Керченська, 8-131;

Котлєєвська (Ломоносова), 13-58;

Маріупольська (Ростовська), 1-19;

просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1-59;

з 4-ї по 12-у, з 36-ї по 55-у лінію на ж/м;

Пісочна, 1-172;

пров. Пісочний, 1-4;

Вишнева, 1-43;

пров. Вишневий, 2-14;

Луцька, 1-135;

Трусовська (Далекосхідна), 20-60;

Юзефа Крашевського (Крилова), 20-52;

Мацієвської, 41-60;

Рельєфна, 1-35;

Міцкевича, 1-35;

Грушева (Дем’янова), 1-13;

Яблучна, 1-4;

Ракетна, 1-18;

Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 34-48;

пров. 2й Польовий, 5;

Павла Клепацького (Гаріна), 24, 35б;

Нерубайська, 29-42;

С. Хорошенка, 23а;

Слобідська, 43-68;

Роздольна, 31-69;

Степова, 1-14;

Сімферопольська, 1-24;

Перемоги, 1-45;

Вітрогонова, 32-44.

Роботи до 19.00.

Кінноармійська, 2-57;

Бахмутська (Курська);

Мелітопольська, 1-58;

Серогодського, 1-73;

Капітана Кузнєцова, 71-102;

Луценка, 38-56;

Шептицького, 4-93;

Жоліо Кюрі, 1-26;

Перемоги, 47-87;

Центральна, 2-38;

Л. Українки, 1-28;

пров. 2й Керченський, 1-15;

1-а Сортувальна, 34-44;

Лузанівська, 5-6,57-104;

Миколаївська дор., 289-295;

Соляна, 1-85;

Червона, 5-15.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, спочатку перевірте на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність електрики у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у поточному місяці тарифи на світло залишаться без змін, але вже наступного року можливе нове підвищення. Також у "Центренерго" Володимир Величко не виключають, що вже найближчим часом можливі застосування відключень електроенергії.