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Частина Одеси без світла — кого торкнеться

4 листопада 2024 09:34
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Планові відключення електроенергії в Одесі 4 листопада
Електрик перевіряє обладнання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 4 листопада, тисячі мешканців Одеси у різних районах міста залишилися без світла. Електропостачання призупинили через ремонтні роботи. Повернути електрику обіцяють до вечора. Щоправда, час включення може змінюватися — це залежить від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • 1-3 лінії 6-ої ст. Люстдорфської дор.; 
  • Ак. Корольова, 29-37; 
  • Абрикосова, 4-105; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Рівності, 84-195; 
  • пров. 1й Рівності, 86, 90, 197; 
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40; 
  • пров. Янтарний, 6-8; 
  • Левітана, 30-67;
  • Люстдорфська дор., 144-170; 
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушка), 1-22, 32; 
  • Академіка Вернадського (Тульська), 23-31; 
  • Дачна, 4/2;
  • Рибальська, 20;
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Друга /Чорноморка/, 18б, 20; 
  • М. Троїцького, 3б; 
  • Симоненка, 2а. 

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

  • Квіткова, 1-21;
  • Кордонна, 3-74; 
  • Косяченка, 1-54; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • С. Ріхтера, 8-109; 
  • Т. Тесс, 1-60;
  • Овідіопольська дор., 3/1; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37; 
  • Богуна, 6-21; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • пров. 1й, 2й Бузковий; 
  • пров. Бузковий, 2/2; 
  • пров. Килимовий, 5-9; 
  • Гранатна, 1-25; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
  • Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 6-63, 79-152; 
  • пров. Гранатний, 2-8; 
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • пров. Малиновський, 7;
  • Бажана, 1-20; 
  • Й.Прибіка (Мінська), 7-49;
  • пров. Мостовий, 1-4; 
  • Квітнева, 1-33; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Туристська, 1-19;
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-99; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Текстильників, 1-14; 
  • Малішевського (Гастелло), 9-55; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63; 
  • Листа Ференца (Єліна);
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25; 
  • Тіниста, 9/12; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-27; 
  • пров. Туристський, 2-12. 

Роботи до 17.00.

Північний РЕМ:

  • Третя, 25а,б,в;
  • С.Ядова, 16а,б,в;
  • Чорноморського Козацтва, 1, 2; 
  • Романтиків, 25. 

Роботи до 18.00.

  • Дніпровська, 1-40; 
  • Донецька, 1-4; 
  • Керченська, 8-131; 
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13-58; 
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19; 
  • просп. Князя Володимира Великого  (просп. Добровольського), 1-59; 
  • з 4-ї по 12-у, з 36-ї по 55-у лінію на ж/м; 
  • Пісочна, 1-172; 
  • пров. Пісочний, 1-4; 
  • Вишнева, 1-43;
  • пров. Вишневий, 2-14; 
  • Луцька, 1-135; 
  • Трусовська (Далекосхідна), 20-60; 
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 20-52; 
  • Мацієвської, 41-60; 
  • Рельєфна, 1-35; 
  • Міцкевича, 1-35; 
  • Грушева (Дем’янова), 1-13; 
  • Яблучна, 1-4; 
  • Ракетна, 1-18; 
  • Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 34-48; 
  • пров. 2й Польовий, 5; 
  • Павла Клепацького (Гаріна), 24, 35б; 
  • Нерубайська, 29-42; 
  • С. Хорошенка, 23а; 
  • Слобідська, 43-68; 
  • Роздольна, 31-69;
  • Степова, 1-14; 
  • Сімферопольська, 1-24; 
  • Перемоги, 1-45; 
  • Вітрогонова, 32-44. 

Роботи до 19.00.

  • Кінноармійська, 2-57;
  • Бахмутська (Курська); 
  • Мелітопольська, 1-58; 
  • Серогодського, 1-73; 
  • Капітана Кузнєцова, 71-102;
  • Луценка, 38-56; 
  • Шептицького, 4-93;
  • Жоліо Кюрі, 1-26; 
  • Перемоги, 47-87; 
  • Центральна, 2-38; 
  • Л. Українки, 1-28; 
  • пров. 2й Керченський, 1-15; 
  • 1-а Сортувальна, 34-44;
  • Лузанівська, 5-6,57-104; 
  • Миколаївська дор., 289-295; 
  • Соляна, 1-85; 
  • Червона, 5-15.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, спочатку перевірте на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність електрики у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у поточному місяці тарифи на світло залишаться без змін, але вже наступного року можливе нове підвищення. Також у "Центренерго" Володимир Величко не виключають, що вже найближчим часом можливі застосування відключень електроенергії.

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