Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Часть Одессы без света — кого коснется arrow

Часть Одессы без света — кого коснется

4 ноября 2024 09:34
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 4 ноября
Электрик проверяет оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник, 4 ноября, тысячи жителей Одессы в разных районах города остались без света. Электроснабжение приостановили из-за ремонтных работ. Вернуть электричество обещают к вечеру. Правда, время включения может меняться — это зависит от сложности работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
Часть Одессы обесточена - кто остался без света - фото 1
Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • 1-3 линии 6-й ст. Люстдорфской дор.;
  • Ак. Королева, 29-37;
  • Абрикосовая, 4-105;
  • пер. Абрикосовый, 1-43;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Равенства, 84-195;
  • пер. 1й Равенства, 86, 90, 197;
  • Фонтанская дор., 106/к.37,40;
  • пер. Янтарный, 6-8;
  • Левитана, 30-67;
  • Люстдорфская дор., 144-170;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 1-22, 32;
  • Академика Вернадского (Тульская), 23-31;
  • Дачная, 4/2;
  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Вторая /Черноморка/, 18б, 20;
  • М. Троицкого, 3б;
  • Симоненко, 2а.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Цветочная, 1-21;
  • Граничная, 3-74;
  • Косеченко, 1-54;
  • пер. Цветочный, 10;
  • С. Рихтера, 8–109;
  • Т. Тесс, 1-60;
  • Овидиопольская дор., 3/1;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
  • Богуна, 6-21;
  • Платановая, 1-126;
  • Радостная, 114, 116;
  • пер. 1й, 2й Сиреневый;
  • пер. Сиреневый, 2/2;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • Гранатная, 1–25;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
  • Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 6-63, 79-152;
  • пер. Гранатный, 2-8;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Малиновский, 7;
  • Бажана, 1-20;
  • Й. Прибика (Минская), 7-49;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • Апрельская, 1-33;
  • Сельская, 7-44;
  • Туристская, 1-19;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • Текстильщиков, 1-14;
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
  • Письмо Ференца (Елина);
  • пер. Парашютный, 1, 1б;
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • Тенистая, 9/12;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 2-27;
  • пер. Туристский, 2-12.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

  • Третья, 25а, б, в;
  • С.Ядова, 16а, б, в;
  • Черноморского Казачества, 1, 2;
  • Романтиков, 25.

Работы до 18:00.

  • Днепровская, 1-40;
  • Донецкая, 1-4;
  • Керченская, 8-131;
  • Котлеевская (Ломоносова), 13-58;
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1-59;
  • с 4-й по 12-ю, с 36-й по 55-ю линию на ж/м;
  • Песочная, 1-172;
  • пер. Песочный, 1-4;
  • Вишневая, 1-43;
  • пер. Вишневый, 2-14;
  • Луцкая, 1-135;
  • Трусовская (Дальневосточная), 20-60;
  • Юзефа Крашевского (Крылова), 20-52;
  • Мациевская, 41-60;
  • Рельефная, 1-35;
  • Мицкевича, 1-35;
  • Грушева (Демьянова), 1-13;
  • Яблочная, 1-4;
  • Ракетная, 1–18;
  • Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34-48;
  • пер. 2й Полевой, 5;
  • Павла Клепацкого (Гарина), 24, 35б;
  • Нерубайская, 29-42;
  • С. Хорошенко, 23а;
  • Слободская, 43-68;
  • Раздольная, 31-69;
  • Степная, 1-14;
  • Симферопольская, 1-24;
  • Победы, 1-45;
  • Ветрогоновой, 32-44.

Работы до 19:00.

  • Конноармейская, 2-57;
  • Бахмутская (Курская);
  • Мелитопольская, 1–58;
  • Серогодского, 1-73;
  • Капитана Кузнецова, 71-102;
  • Луценко, 38-56;
  • Шептицкого, 4-93;
  • Жолио Кюри, 1-26;
  • Победы, 47-87;
  • Центральная, 2-38;
  • Л. Украинки, 1-28;
  • пер. 2й Керченский, 1-15;
  • 1-я Сортировочная, 34-44;
  • Лузановская, 5-6,57-104;
  • Николаевская дор., 289-295;
  • Соляная, 1-85;
  • Красная, 5-15.

Работы до 20:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, сначала проверьте на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии электричества удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в текущем месяце тарифы на свет останутся без изменений, но уже в следующем году возможно новое повышение. Также в "Центрэнерго" Владимир Величко не исключают, что уже в ближайшее время возможно применение отключений электроэнергии.

отключения света свет Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:52 Масштабное ДТП в Киеве — в полиции показали кадры аварии

09:41 Эксперт опроверг версию о подрыве Северных потоков украинцами

09:36 Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдове

09:34 Часть Одессы без света — кого коснется

09:21 Украинцы стали меньше атаковать российские корабли — причина

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

09:13 Ночные обстрелы Украины — сколько дронов сбили силы ПВО

08:57 Как работает метро в Киеве после ремонта синей ветки — схема

08:49 Автобус протаранил автомобили — в Киеве произошло масштабное ДТП

08:45 Украинцы меньше заплатят за услуги ЖКХ — кто получит 50% скидку

08:31 Мужчин могут мобилизовать в ГПСУ без ТЦК — как это работает

09:52 Масштабное ДТП в Киеве — в полиции показали кадры аварии

09:41 Эксперт опроверг версию о подрыве Северных потоков украинцами

09:36 Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдове

09:34 Часть Одессы без света — кого коснется

09:21 Украинцы стали меньше атаковать российские корабли — причина

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

09:13 Ночные обстрелы Украины — сколько дронов сбили силы ПВО

08:57 Как работает метро в Киеве после ремонта синей ветки — схема

08:49 Автобус протаранил автомобили — в Киеве произошло масштабное ДТП

08:45 Украинцы меньше заплатят за услуги ЖКХ — кто получит 50% скидку

08:31 Мужчин могут мобилизовать в ГПСУ без ТЦК — как это работает

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине