Плановые отключения электроэнергии в Одессе 4 ноября

Часть Одессы без света — кого коснется
В понедельник, 4 ноября, тысячи жителей Одессы в разных районах города остались без света. Электроснабжение приостановили из-за ремонтных работ. Вернуть электричество обещают к вечеру. Правда, время включения может меняться — это зависит от сложности работы.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- 1-3 линии 6-й ст. Люстдорфской дор.;
- Ак. Королева, 29-37;
- Абрикосовая, 4-105;
- пер. Абрикосовый, 1-43;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
- Равенства, 84-195;
- пер. 1й Равенства, 86, 90, 197;
- Фонтанская дор., 106/к.37,40;
- пер. Янтарный, 6-8;
- Левитана, 30-67;
- Люстдорфская дор., 144-170;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 1-22, 32;
- Академика Вернадского (Тульская), 23-31;
- Дачная, 4/2;
- Рыболовная, 20;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Вторая /Черноморка/, 18б, 20;
- М. Троицкого, 3б;
- Симоненко, 2а.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- Цветочная, 1-21;
- Граничная, 3-74;
- Косеченко, 1-54;
- пер. Цветочный, 10;
- С. Рихтера, 8–109;
- Т. Тесс, 1-60;
- Овидиопольская дор., 3/1;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
- Богуна, 6-21;
- Платановая, 1-126;
- Радостная, 114, 116;
- пер. 1й, 2й Сиреневый;
- пер. Сиреневый, 2/2;
- пер. Ковровый, 5-9;
- Гранатная, 1–25;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 6-63, 79-152;
- пер. Гранатный, 2-8;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Малиновский, 7;
- Бажана, 1-20;
- Й. Прибика (Минская), 7-49;
- пер. Мостовой, 1-4;
- Апрельская, 1-33;
- Сельская, 7-44;
- Туристская, 1-19;
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
- пер. Короткое, 2-4;
- Текстильщиков, 1-14;
- Малишевского (Гастелло), 9-55;
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
- Письмо Ференца (Елина);
- пер. Парашютный, 1, 1б;
- пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- Тенистая, 9/12;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 2-27;
- пер. Туристский, 2-12.
Работы до 17:00.
Северный РЭС:
- Третья, 25а, б, в;
- С.Ядова, 16а, б, в;
- Черноморского Казачества, 1, 2;
- Романтиков, 25.
Работы до 18:00.
- Днепровская, 1-40;
- Донецкая, 1-4;
- Керченская, 8-131;
- Котлеевская (Ломоносова), 13-58;
- Мариупольская (Ростовская), 1-19;
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1-59;
- с 4-й по 12-ю, с 36-й по 55-ю линию на ж/м;
- Песочная, 1-172;
- пер. Песочный, 1-4;
- Вишневая, 1-43;
- пер. Вишневый, 2-14;
- Луцкая, 1-135;
- Трусовская (Дальневосточная), 20-60;
- Юзефа Крашевского (Крылова), 20-52;
- Мациевская, 41-60;
- Рельефная, 1-35;
- Мицкевича, 1-35;
- Грушева (Демьянова), 1-13;
- Яблочная, 1-4;
- Ракетная, 1–18;
- Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34-48;
- пер. 2й Полевой, 5;
- Павла Клепацкого (Гарина), 24, 35б;
- Нерубайская, 29-42;
- С. Хорошенко, 23а;
- Слободская, 43-68;
- Раздольная, 31-69;
- Степная, 1-14;
- Симферопольская, 1-24;
- Победы, 1-45;
- Ветрогоновой, 32-44.
Работы до 19:00.
- Конноармейская, 2-57;
- Бахмутская (Курская);
- Мелитопольская, 1–58;
- Серогодского, 1-73;
- Капитана Кузнецова, 71-102;
- Луценко, 38-56;
- Шептицкого, 4-93;
- Жолио Кюри, 1-26;
- Победы, 47-87;
- Центральная, 2-38;
- Л. Украинки, 1-28;
- пер. 2й Керченский, 1-15;
- 1-я Сортировочная, 34-44;
- Лузановская, 5-6,57-104;
- Николаевская дор., 289-295;
- Соляная, 1-85;
- Красная, 5-15.
Работы до 20:00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас нет света, сначала проверьте на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии электричества удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в текущем месяце тарифы на свет останутся без изменений, но уже в следующем году возможно новое повышение. Также в "Центрэнерго" Владимир Величко не исключают, что уже в ближайшее время возможно применение отключений электроэнергии.
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