Плановые отключения электроэнергии в Одессе 4 ноября

Электрик проверяет оборудование. Фото: ДТЭК

В понедельник, 4 ноября, тысячи жителей Одессы в разных районах города остались без света. Электроснабжение приостановили из-за ремонтных работ. Вернуть электричество обещают к вечеру. Правда, время включения может меняться — это зависит от сложности работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

1-3 линии 6-й ст. Люстдорфской дор.;

Ак. Королева, 29-37;

Абрикосовая, 4-105;

пер. Абрикосовый, 1-43;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;

Равенства, 84-195;

пер. 1й Равенства, 86, 90, 197;

Фонтанская дор., 106/к.37,40;

пер. Янтарный, 6-8;

Левитана, 30-67;

Люстдорфская дор., 144-170;

просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 1-22, 32;

Академика Вернадского (Тульская), 23-31;

Дачная, 4/2;

Рыболовная, 20;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Вторая /Черноморка/, 18б, 20;

М. Троицкого, 3б;

Симоненко, 2а.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Цветочная, 1-21;

Граничная, 3-74;

Косеченко, 1-54;

пер. Цветочный, 10;

С. Рихтера, 8–109;

Т. Тесс, 1-60;

Овидиопольская дор., 3/1;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;

Богуна, 6-21;

Платановая, 1-126;

Радостная, 114, 116;

пер. 1й, 2й Сиреневый;

пер. Сиреневый, 2/2;

пер. Ковровый, 5-9;

Гранатная, 1–25;

проезд Сиреневый, 1-6;

Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 6-63, 79-152;

пер. Гранатный, 2-8;

пер. Граничный, 1-35;

пер. Малиновский, 7;

Бажана, 1-20;

Й. Прибика (Минская), 7-49;

пер. Мостовой, 1-4;

Апрельская, 1-33;

Сельская, 7-44;

Туристская, 1-19;

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;

пер. Короткое, 2-4;

Текстильщиков, 1-14;

Малишевского (Гастелло), 9-55;

Клименко, 25, 33в;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;

Письмо Ференца (Елина);

пер. Парашютный, 1, 1б;

пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

Тенистая, 9/12;

Николая Лысенко (Корнюшина), 2-27;

пер. Туристский, 2-12.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

Третья, 25а, б, в;

С.Ядова, 16а, б, в;

Черноморского Казачества, 1, 2;

Романтиков, 25.

Работы до 18:00.

Днепровская, 1-40;

Донецкая, 1-4;

Керченская, 8-131;

Котлеевская (Ломоносова), 13-58;

Мариупольская (Ростовская), 1-19;

просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1-59;

с 4-й по 12-ю, с 36-й по 55-ю линию на ж/м;

Песочная, 1-172;

пер. Песочный, 1-4;

Вишневая, 1-43;

пер. Вишневый, 2-14;

Луцкая, 1-135;

Трусовская (Дальневосточная), 20-60;

Юзефа Крашевского (Крылова), 20-52;

Мациевская, 41-60;

Рельефная, 1-35;

Мицкевича, 1-35;

Грушева (Демьянова), 1-13;

Яблочная, 1-4;

Ракетная, 1–18;

Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34-48;

пер. 2й Полевой, 5;

Павла Клепацкого (Гарина), 24, 35б;

Нерубайская, 29-42;

С. Хорошенко, 23а;

Слободская, 43-68;

Раздольная, 31-69;

Степная, 1-14;

Симферопольская, 1-24;

Победы, 1-45;

Ветрогоновой, 32-44.

Работы до 19:00.

Конноармейская, 2-57;

Бахмутская (Курская);

Мелитопольская, 1–58;

Серогодского, 1-73;

Капитана Кузнецова, 71-102;

Луценко, 38-56;

Шептицкого, 4-93;

Жолио Кюри, 1-26;

Победы, 47-87;

Центральная, 2-38;

Л. Украинки, 1-28;

пер. 2й Керченский, 1-15;

1-я Сортировочная, 34-44;

Лузановская, 5-6,57-104;

Николаевская дор., 289-295;

Соляная, 1-85;

Красная, 5-15.

Работы до 20:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, сначала проверьте на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии электричества удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в текущем месяце тарифы на свет останутся без изменений, но уже в следующем году возможно новое повышение. Также в "Центрэнерго" Владимир Величко не исключают, что уже в ближайшее время возможно применение отключений электроэнергии.