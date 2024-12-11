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В Одесі аварійне відключення води — які прогнози

11 грудня 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі 11 грудня, адреси
У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 11 грудня, без води залишилися мешканці десятка вулиць Одеси. Причина — аварійні ремонтні роботи. До вечора водопостачання до домівок одеситів обіцяють повернути.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 13:00 водопостачання буде відсутнє: 

  • вул. Чубаївська — усі будинки;
  • вул. Бригадна — усі будинки;
  • вул. Г. Липського — усі будинки;
  • вул. Одеської громади — усі будинки; 
  • Неделіна — усі провулки.

До 17:00 води не буде: 

  • вул. Степова (хаджибейський) — усі будинки;
  • вул. Михайлівська — усі будинки;
  • вул. Мельницька — усі будинки;
  • сквер Георгія Гамова;
  • пров. Інтернаціональний — усі будинки;
  • площа Олексіївська.

До 18:00 без води будуть жителі:

  • вул. Південна дорога — усі будинки.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні одеситам також відключатимуть світло. Також ми писали про підвищення тарифів на комунальні послуги.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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