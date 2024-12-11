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В Одессе аварийное отключение воды — какие прогнозы

11 декабря 2024 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе 11 декабря
В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 11 декабря, без воды остались жители десятка улиц Одессы. Причина – аварийные ремонтные работы. К вечеру водоснабжение в дома одесситов обещают вернуть.

Об этом сообщает прессслужба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

К 13:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Чубаевская — все дома;
  • ул. Бригадная — все дома;
  • ул. Г. Липского — все дома;
  • ул. Одесской громады — все дома;
  • Неделина — все переулки.

До 17:00 воды не будет:

  • ул. Степовая (Хаджибейский район) — все дома;
  • ул. Михайловская — все дома;
  • ул. Мельницкая — все дома;
  • сквер Георгия Гамова;
  • пер. Интернациональный — все дома;
  • площадь Алексеевская.

До 18:00 без воды будут жители:

  • ул. Южная дорога — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня одесситам также будут отключать свет. Также мы писали о повышении тарифов на коммунальные услуги.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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