Отключение воды в Одессе 11 декабря

В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik

Сегодня, 11 декабря, без воды остались жители десятка улиц Одессы. Причина – аварийные ремонтные работы. К вечеру водоснабжение в дома одесситов обещают вернуть.

Об этом сообщает прессслужба Инфоксводоканала.

Читайте также:

Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

К 13:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Чубаевская — все дома;

ул. Бригадная — все дома;

ул. Г. Липского — все дома;

ул. Одесской громады — все дома;

Неделина — все переулки.

До 17:00 воды не будет:

ул. Степовая (Хаджибейский район) — все дома;

ул. Михайловская — все дома;

ул. Мельницкая — все дома;

сквер Георгия Гамова;

пер. Интернациональный — все дома;

площадь Алексеевская.

До 18:00 без воды будут жители:

ул. Южная дорога — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня одесситам также будут отключать свет. Также мы писали о повышении тарифов на коммунальные услуги.