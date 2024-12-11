Отключение воды в Одессе 11 декабря

В Одессе аварийное отключение воды — какие прогнозы
Сегодня, 11 декабря, без воды остались жители десятка улиц Одессы. Причина – аварийные ремонтные работы. К вечеру водоснабжение в дома одесситов обещают вернуть.
Об этом сообщает прессслужба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
К 13:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Чубаевская — все дома;
- ул. Бригадная — все дома;
- ул. Г. Липского — все дома;
- ул. Одесской громады — все дома;
- Неделина — все переулки.
До 17:00 воды не будет:
- ул. Степовая (Хаджибейский район) — все дома;
- ул. Михайловская — все дома;
- ул. Мельницкая — все дома;
- сквер Георгия Гамова;
- пер. Интернациональный — все дома;
- площадь Алексеевская.
До 18:00 без воды будут жители:
- ул. Южная дорога — все дома.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, сегодня одесситам также будут отключать свет. Также мы писали о повышении тарифов на коммунальные услуги.
Читайте Новини.LIVE!