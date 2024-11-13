В Одесі відключать світло на частині вулиць — адреси, час включення

Ремонтник аварійної бригади. Фото: ДТЕК

У середу, 13 листопада, мешканці десятків вулиць у різних районах Одеси залишаться без світла. Електропостачання призупинять через ремонтні роботи на мережах. Повернути електрику обіцяють до вечора, але час може змінюватися — це залежить від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Йоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Композитора Вербицького (О. Вронського),1-63а;

Малішевського (Гастело), 9-55;

Гранатна,1-25;

Й. Прибіка (Мінська), 7-49;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 1-33/1;

Клименка, 25, 33в;

Ближні Млини (Кондренка);

Композитора Лятошинського ( Перепечка);

Кордонна, 3а-74в;

Косяченка О., 9-54;

І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

О. Вадатурського (Малиновського), 79-152;

М. Лисенка (Корнюшина),1-27;

Платанова, 1-126;

Радісна, 114,116;

С. Ріхтера, 8-108;

Сільська, 7-44;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Текстильників, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Тіниста, 9/корп.12;

Туристська, 1-19;

Ференца Ліста (Єліна);

Дор. Овідіопольська, 3/1;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Гранатний, 2-8/корп.1;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Короткий, 2-4;

Ольги Благовидової (Кострова) , 7-37а;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1-4;

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25;

пров. Туристський, 2-12б;

проїзд Бузковий,1-6.

Роботи до 17:00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а;

А. Філатова, 6-12;

Варненська, 2,2/корп.2,2/корп.3,4;

Г. Крут, 6-8 б;

Дачна, 4/2;

Друга, 18а,б, 20;

Дубовий Гай, 2-57;

Люстдорфська дор., 56;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

М. Троїцького, 3Б;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-195;

Симоненка, 2а, Айвазовського (Тимірязєва), 34;

Дор. Фонтанська, 106/37, 106/40;

пров. 1-й Рівності, 86-197;

пров. Абрикосовий, 1-43;

пров. Рівності, 92;

пров. Свободи, 51а;

пров. Янтарний, 6-8/корп.3;

просп. Свободи, 31а.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

А. Заболотного, 54-79;

А. Сахарова, 28-46;

В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 57-75;

Висоцького, 1-25;

Лузанівська, 21-51;

Марсельська, 32/1-60;

Миколаївська дор., 162в, 249;

Семена Палія, 83/1-133;

Дембровська (Цимлянська), 17-46;

пров. 1-й Лузанівський, 1-11;

пров. 2-й Лузанівський, 1-5;

просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі зникло світло, перевірте на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одеській та інших областях сьогодні з 7:00 до 20:00 діятимуть обмеження на споживання світла для бізнесу та промисловості. Причини — дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли РФ та зниження температури. Водночас жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається. Також стало відомо про зростання тарифів на електрику.