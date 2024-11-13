В Одесі відключать світло на частині вулиць — адреси, час включення

Частина Одеси лишилася без світла до вечора — адреси
У середу, 13 листопада, мешканці десятків вулиць у різних районах Одеси залишаться без світла. Електропостачання призупинять через ремонтні роботи на мережах. Повернути електрику обіцяють до вечора, але час може змінюватися — це залежить від складності робіт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Композитора Вербицького (О. Вронського),1-63а;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Гранатна,1-25;
- Й. Прибіка (Мінська), 7-49;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 1-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Ближні Млини (Кондренка);
- Композитора Лятошинського ( Перепечка);
- Кордонна, 3а-74в;
- Косяченка О., 9-54;
- І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- О. Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- М. Лисенка (Корнюшина),1-27;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 114,116;
- С. Ріхтера, 8-108;
- Сільська, 7-44;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Текстильників, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тіниста, 9/корп.12;
- Туристська, 1-19;
- Ференца Ліста (Єліна);
- Дор. Овідіопольська, 3/1;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидової (Кострова) , 7-37а;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1-4;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25;
- пров. Туристський, 2-12б;
- проїзд Бузковий,1-6.
Роботи до 17:00.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105а;
- А. Філатова, 6-12;
- Варненська, 2,2/корп.2,2/корп.3,4;
- Г. Крут, 6-8 б;
- Дачна, 4/2;
- Друга, 18а,б, 20;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Люстдорфська дор., 56;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- М. Троїцького, 3Б;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-195;
- Симоненка, 2а, Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- Дор. Фонтанська, 106/37, 106/40;
- пров. 1-й Рівності, 86-197;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Свободи, 51а;
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3;
- просп. Свободи, 31а.
Роботи до 17:00.
Північний РЕМ:
- А. Заболотного, 54-79;
- А. Сахарова, 28-46;
- В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 57-75;
- Висоцького, 1-25;
- Лузанівська, 21-51;
- Марсельська, 32/1-60;
- Миколаївська дор., 162в, 249;
- Семена Палія, 83/1-133;
- Дембровська (Цимлянська), 17-46;
- пров. 1-й Лузанівський, 1-11;
- пров. 2-й Лузанівський, 1-5;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у житлі зникло світло, перевірте на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одеській та інших областях сьогодні з 7:00 до 20:00 діятимуть обмеження на споживання світла для бізнесу та промисловості. Причини — дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли РФ та зниження температури. Водночас жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається. Також стало відомо про зростання тарифів на електрику.
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