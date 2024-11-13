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Часть Одессы осталась без света до вечера — адреса

13 ноября 2024 09:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения
Ремонтник аварийной бригады. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 13 ноября, жители десятков улиц в разных районах Одессы останутся без света. Электроснабжение приостановят из-за ремонтных работ на сетях. Вернуть электричество обещают к вечеру, но время может меняться — это зависит от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Центральный РЭС:

  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Гранатная, 1-25;
  • Й. Прибика (Минская), 7-49;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 1-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Граничная, 3а-74в;
  • Косяченко О., 9-54;
  • И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
  • О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • М. Лысенко (Корнюшина),1-27;
  • Платанова, 1-126;
  • Радостная, 114,116;
  • С. Рихтера, 8-108;
  • Сельская, 7-44;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а;
  • Тенистая, 9/корп.12;
  • Туристская, 1-19;
  • Ференца Листа (Елина);
  • Дор. Овидиопольская, 3/1;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25;
  • пер. Туристский, 2-12б;
  • проезд Сиреневый,1-6.

Работы до 17:00.

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • А. Филатова, 6-12;
  • Варненская, 2,2/корп.2,2/корп.3,4;
  • Г. Крут, 6-8 б;
  • Дачная, 4/2;
  • Вторая, 18а,б, 20;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Люстдорфская дор., 56;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • М. Троицкого, 3Б;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-195;
  • Симоненко, 2а, Айвазовского (Тимирезева), 34;
  • Дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86-197;
  • пер. Абрикосовая, 1-43;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Свободы, 51а;
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3;
  • просп. Свободы, 31а.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

  • А. Заболотного, 54-79;
  • А. Сахарова, 28–46;
  • В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-75;
  • Высоцкого, 1-25;
  • Лузановская, 21-51;
  • Марсельская, 32/1-60;
  • Николаевская дор., 162в, 249;
  • Семена Палия, 83/1-133;
  • Дембровская (Цимлянская), 17-46;
  • пер. 1-й Лузановский, 1-11;
  • пер. 2-й Лузановский, 1-5;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114–130.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в жилье пропал свет, проверьте на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одесской и других областях сегодня с 7.00 до 20.00 будут действовать ограничения на потребление света для бизнеса и промышленности. Причины — дефицит в энергосистеме из-за предварительных обстрелов РФ и снижения температуры. В то же время, никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается. Также стало известно о росте тарифов на электричество.

отключения света свет Одесса электроэнергия Новости Одессы

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