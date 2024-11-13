В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения

Ремонтник аварийной бригады. Фото: ДТЭК

В среду, 13 ноября, жители десятков улиц в разных районах Одессы останутся без света. Электроснабжение приостановят из-за ремонтных работ на сетях. Вернуть электричество обещают к вечеру, но время может меняться — это зависит от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Центральный РЭС:

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;

Малишевского (Гастело), 9-55;

Гранатная, 1-25;

Й. Прибика (Минская), 7-49;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 1-33/1;

Клименко, 25, 33в;

Ближние Мельницы (Кондренко);

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Граничная, 3а-74в;

Косяченко О., 9-54;

И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;

М. Лысенко (Корнюшина),1-27;

Платанова, 1-126;

Радостная, 114,116;

С. Рихтера, 8-108;

Сельская, 7-44;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Текстильщиков, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Тенистая, 9/корп.12;

Туристская, 1-19;

Ференца Листа (Елина);

Дор. Овидиопольская, 3/1;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Гранатный, 2-8/корп.1;

пер. Цветочный, 10;

пер. Ковровый, 5, 7, 9;

пер. Граничный, 1-35;

пер. Короткое, 2-4;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а;

пер. Малиновский, 7;

пер. Мостовой, 1-4;

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25;

пер. Туристский, 2-12б;

проезд Сиреневый,1-6.

Работы до 17:00.

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а;

А. Филатова, 6-12;

Варненская, 2,2/корп.2,2/корп.3,4;

Г. Крут, 6-8 б;

Дачная, 4/2;

Вторая, 18а,б, 20;

Дубовая Роща, 2-57;

Люстдорфская дор., 56;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

М. Троицкого, 3Б;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-195;

Симоненко, 2а, Айвазовского (Тимирезева), 34;

Дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;

пер. 1-й Равенства, 86-197;

пер. Абрикосовая, 1-43;

пер. Равенства, 92;

пер. Свободы, 51а;

пер. Янтарный, 6-8/корп.3;

просп. Свободы, 31а.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

А. Заболотного, 54-79;

А. Сахарова, 28–46;

В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-75;

Высоцкого, 1-25;

Лузановская, 21-51;

Марсельская, 32/1-60;

Николаевская дор., 162в, 249;

Семена Палия, 83/1-133;

Дембровская (Цимлянская), 17-46;

пер. 1-й Лузановский, 1-11;

пер. 2-й Лузановский, 1-5;

просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114–130.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в жилье пропал свет, проверьте на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одесской и других областях сегодня с 7.00 до 20.00 будут действовать ограничения на потребление света для бизнеса и промышленности. Причины — дефицит в энергосистеме из-за предварительных обстрелов РФ и снижения температуры. В то же время, никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается. Также стало известно о росте тарифов на электричество.