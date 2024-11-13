В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения

Часть Одессы осталась без света до вечера — адреса
В среду, 13 ноября, жители десятков улиц в разных районах Одессы останутся без света. Электроснабжение приостановят из-за ремонтных работ на сетях. Вернуть электричество обещают к вечеру, но время может меняться — это зависит от сложности работ.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Центральный РЭС:
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Гранатная, 1-25;
- Й. Прибика (Минская), 7-49;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 1-33/1;
- Клименко, 25, 33в;
- Ближние Мельницы (Кондренко);
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- Граничная, 3а-74в;
- Косяченко О., 9-54;
- И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- М. Лысенко (Корнюшина),1-27;
- Платанова, 1-126;
- Радостная, 114,116;
- С. Рихтера, 8-108;
- Сельская, 7-44;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Текстильщиков, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тенистая, 9/корп.12;
- Туристская, 1-19;
- Ференца Листа (Елина);
- Дор. Овидиопольская, 3/1;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Сиреневый, 2/корп.2;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Цветочный, 10;
- пер. Ковровый, 5, 7, 9;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Короткое, 2-4;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Мостовой, 1-4;
- пер. Парашютный, 1,1б;
- пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25;
- пер. Туристский, 2-12б;
- проезд Сиреневый,1-6.
Работы до 17:00.
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105а;
- А. Филатова, 6-12;
- Варненская, 2,2/корп.2,2/корп.3,4;
- Г. Крут, 6-8 б;
- Дачная, 4/2;
- Вторая, 18а,б, 20;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Люстдорфская дор., 56;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- М. Троицкого, 3Б;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-195;
- Симоненко, 2а, Айвазовского (Тимирезева), 34;
- Дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;
- пер. 1-й Равенства, 86-197;
- пер. Абрикосовая, 1-43;
- пер. Равенства, 92;
- пер. Свободы, 51а;
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3;
- просп. Свободы, 31а.
Работы до 17:00.
Северный РЭС:
- А. Заболотного, 54-79;
- А. Сахарова, 28–46;
- В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-75;
- Высоцкого, 1-25;
- Лузановская, 21-51;
- Марсельская, 32/1-60;
- Николаевская дор., 162в, 249;
- Семена Палия, 83/1-133;
- Дембровская (Цимлянская), 17-46;
- пер. 1-й Лузановский, 1-11;
- пер. 2-й Лузановский, 1-5;
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114–130.
Работы до 17:00.
Куда обращаться при отключении света
Если в жилье пропал свет, проверьте на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Одесской и других областях сегодня с 7.00 до 20.00 будут действовать ограничения на потребление света для бизнеса и промышленности. Причины — дефицит в энергосистеме из-за предварительных обстрелов РФ и снижения температуры. В то же время, никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается. Также стало известно о росте тарифов на электричество.
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