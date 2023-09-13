Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес
13 вересня 2023 13:50
Людина запалює свічку. Фото: google
Сьогодні, 13 вересня, понад пів сотні вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 18:00
- вул. Аграрна, 1-21, 2-18,
- вул. Головна, 27А,
- вул. Дзвінка, 28А,
- вул. Закарпатська, 33, 36-72, 209,
- пров. Кавказький, 1-7, 2-8,
- вул. Лютнева, 35-59, 44-58,
- вул. Посівна, 1-34, 2-56,
- вул. Прокатна, 4-14, 12, 12А.
Де не буде світла до 19:00
- пров. Вишневського, 1-17, 14,
- вул. Генерала Петрова, 36-40, 49-61,
- вул. Героїв Крут, 38-52,
- вул. Івана та Юрія Лип, 16-20,34, 46-76,
- вул. Інглезі, 20,
- вул. Іцхака Рабіна, 25,39А-61,
- вул. Велика Арнаутська, 50-66, 59-91,
- вул. Дюківська, 5,
- вул. Катерининська, 72-84/86, 81-93,
- пров. Лермонтовський, 11,
- вул. Мала Арнаутська, 58-76, 73-107,
- пров. Мукачівський, 6, 6/1, 6/19, 6/5, 6/8, 6Г, 8, 4В, 6, 6/1, 6/3, 6/7,
- просп. Олександрівський просп., 33-41,
- пров. Онілової, 13-17,
- вул. Пантелеймонівська, 76,
- вул. Рішельєвська, 64-68,
- вул. Старорізнична, 16/18, 20,
- вул. Академіка Панкратової, 1-31 А, 2-14,
- вул. Володимира Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова 10Б-58, 13, 15А, 15Б,41, 49-55,
- вул. Матроська, 2,
- вул. Степова, 1-31, 2-22,
- вул. Хутірська, 15-71, 26-40
Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.