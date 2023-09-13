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Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес

13 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес
Людина запалює свічку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 13 вересня, понад пів сотні  вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 18:00

  • вул. Аграрна, 1-21, 2-18, 
  • вул. Головна, 27А, 
  • вул. Дзвінка, 28А, 
  • вул. Закарпатська, 33, 36-72, 209, 
  • пров. Кавказький, 1-7, 2-8, 
  • вул. Лютнева, 35-59, 44-58, 
  • вул. Посівна, 1-34, 2-56,
  • вул. Прокатна, 4-14, 12, 12А.

Де не буде світла до 19:00

  • пров. Вишневського, 1-17, 14, 
  • вул. Генерала Петрова, 36-40, 49-61, 
  • вул. Героїв Крут, 38-52, 
  • вул. Івана та Юрія Лип, 16-20,34, 46-76, 
  • вул. Інглезі, 20, 
  • вул. Іцхака Рабіна, 25,39А-61, 
  • вул. Велика Арнаутська, 50-66, 59-91, 
  • вул. Дюківська, 5, 
  • вул. Катерининська, 72-84/86, 81-93, 
  • пров. Лермонтовський, 11, 
  • вул. Мала Арнаутська, 58-76, 73-107, 
  • пров. Мукачівський, 6, 6/1, 6/19, 6/5, 6/8, 6Г, 8, 4В, 6, 6/1, 6/3, 6/7,
  • просп. Олександрівський просп., 33-41, 
  • пров. Онілової, 13-17, 
  • вул. Пантелеймонівська, 76, 
  • вул. Рішельєвська, 64-68, 
  • вул. Старорізнична, 16/18, 20,
  • вул. Академіка Панкратової, 1-31 А, 2-14, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1-31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова 10Б-58, 13, 15А, 15Б,41, 49-55, 
  • вул. Матроська, 2, 
  • вул. Степова, 1-31, 2-22, 
  • вул. Хутірська, 15-71, 26-40

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.

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