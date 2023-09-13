Часть Одессы останется без света: список адресов
13 сентября 2023 13:50
Человек зажигает свечу. Фото: google
Сегодня, 13 сентября, более полусотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 18:00
- ул. Аграрно, 1-21, 2-18,
- ул. Главная, 27А,
- ул. Звонка, 28А,
- ул. Закарпатская, 33, 36-72, 209,
- пров. Кавказский, 1-7, 2-8,
- ул. Февральская, 35-59, 44-58,
- ул. Посевная, 1-34, 2-56,
- ул. Прокатная, 4-14, 12, 12А.
Где не будет света до 19:00
- пров. Вишневского, 1-17, 14,
- ул. Генерала Петрова, 36-40, 49-61,
- ул. Героев Крут, 38-52,
- ул. Ивана и Юрия Лип, 16-20,34, 46-76,
- ул. Инглеге, 20,
- ул. Ицхака Рябина, 25,39А-61,
- ул. Большая Арнаутская, 50-66, 59-91,
- ул. Дюковская, 5,
- ул. Екатерининская, 72-84/86, 81-93,
- пров. Лермонтовский, 11,
- ул. Малая Арнаутская, 58-76, 73-107,
- пров. Мукачевский, 6, 6/1, 6/19, 6/5, 6/8, 6Г, 8, 4В, 6, 6/1, 6/3, 6/7,
- просп. Александровский просп., 33-41,
- пров. Ониловой, 13-17,
- ул. Пантелеймоновская, 76,
- ул. Ришельевская, 64-68,
- ул. Старорозничная, 16/18, 20,
- ул. Академика Панкратовой, 1-31 А, 2-14,
- ул. Владимира Хавкина, 1-31,
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
- ул. Круговая 10Б-58, 13, 15А, 15Б, 41, 49-55,
- ул. Матросская, 2,
- ул. Степная, 1-31, 2-22,
- ул. Хуторская, 15-71, 26-40
Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.