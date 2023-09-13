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Часть Одессы останется без света: список адресов

13 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы останется без света: список адресов
Человек зажигает свечу. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 13 сентября, более полусотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 18:00

  • ул. Аграрно, 1-21, 2-18,
  • ул. Главная, 27А,
  • ул. Звонка, 28А,
  • ул. Закарпатская, 33, 36-72, 209,
  • пров. Кавказский, 1-7, 2-8,
  • ул. Февральская, 35-59, 44-58,
  • ул. Посевная, 1-34, 2-56,
  • ул. Прокатная, 4-14, 12, 12А.

Где не будет света до 19:00

  • пров. Вишневского, 1-17, 14,
  • ул. Генерала Петрова, 36-40, 49-61,
  • ул. Героев Крут, 38-52,
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 16-20,34, 46-76,
  • ул. Инглеге, 20,
  • ул. Ицхака Рябина, 25,39А-61,
  • ул. Большая Арнаутская, 50-66, 59-91,
  • ул. Дюковская, 5,
  • ул. Екатерининская, 72-84/86, 81-93,
  • пров. Лермонтовский, 11,
  • ул. Малая Арнаутская, 58-76, 73-107,
  • пров. Мукачевский, 6, 6/1, 6/19, 6/5, 6/8, 6Г, 8, 4В, 6, 6/1, 6/3, 6/7,
  • просп. Александровский просп., 33-41,
  • пров. Ониловой, 13-17,
  • ул. Пантелеймоновская, 76,
  • ул. Ришельевская, 64-68,
  • ул. Старорозничная, 16/18, 20,
  • ул. Академика Панкратовой, 1-31 А, 2-14,
  • ул. Владимира Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая 10Б-58, 13, 15А, 15Б, 41, 49-55,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Степная, 1-31, 2-22,
  • ул. Хуторская, 15-71, 26-40

Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.

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