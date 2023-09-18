Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес
18 вересня 2023 11:50
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 18 вересня, понад 30 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- вул. Ак. Вільямса,
- вул. І. Петрова,
- вул. Левітана,
- вул. 40 років Перемоги,
- вул. Дубова.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Базарна,
- вул. Б. Хмельницького,
- вул. В. Арнаутська,
- вул. Заславського,
- пров. Книжковий,
- вул. Ковальська,
- вул. М. Арнаутська,
- вул. Мечникова,
- вул. Новощіпний ряд,
- вул. Пантелеймонівська,
- вул. Преображенська,
- вул. С. Ріхтера,
- вул. Старопортофранківська,
- вул. Троїцька,
- вул. Утьосова,
- пров. 1-3й Дунаєвський,
- вул. Ак. Панкратової,
- вул. В. Хавкіна,
- вул. Геологічна,
- вул. Дунаєвського,
- вул. Кінноармійська,
- вул. Кругова,
- пров. Одеський,
- вул. Похила,
- вул. Степова,
- вул. Хутірська,
- вул. Шептицького,
- вул. Штильова
Де не буде світла до 19:30
- вул. Матроська,
- вул. Мічурина,
- вул. Теплична
Нагадаємо, в Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.