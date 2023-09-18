Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 вересня, понад 30 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 17:00

вул. Ак. Вільямса,

вул. І. Петрова,

вул. Левітана,

вул. 40 років Перемоги,

вул. Дубова.

Де не буде світла до 19:00

вул. Базарна,

вул. Б. Хмельницького,

вул. В. Арнаутська,

вул. Заславського,

пров. Книжковий,

вул. Ковальська,

вул. М. Арнаутська,

вул. Мечникова,

вул. Новощіпний ряд,

вул. Пантелеймонівська,

вул. Преображенська,

вул. С. Ріхтера,

вул. Старопортофранківська,

вул. Троїцька,

вул. Утьосова,

пров. 1-3й Дунаєвський,

вул. Ак. Панкратової,

вул. В. Хавкіна,

вул. Геологічна,

вул. Дунаєвського,

вул. Кінноармійська,

вул. Кругова,

пров. Одеський,

вул. Похила,

вул. Степова,

вул. Хутірська,

вул. Шептицького,

вул. Штильова

Де не буде світла до 19:30

вул. Матроська,

вул. Мічурина,

вул. Теплична

Нагадаємо, в Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.