Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес arrow

Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес

18 вересня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 18 вересня, понад 30 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 17:00

  • вул. Ак. Вільямса, 
  • вул. І. Петрова, 
  • вул. Левітана, 
  • вул. 40 років Перемоги, 
  • вул. Дубова.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Базарна, 
  • вул. Б. Хмельницького, 
  • вул. В. Арнаутська, 
  • вул. Заславського, 
  • пров. Книжковий, 
  • вул. Ковальська, 
  • вул. М. Арнаутська, 
  • вул. Мечникова, 
  • вул. Новощіпний ряд, 
  • вул. Пантелеймонівська, 
  • вул. Преображенська, 
  • вул. С. Ріхтера, 
  • вул. Старопортофранківська, 
  • вул. Троїцька, 
  • вул. Утьосова, 
  • пров. 1-3й Дунаєвський, 
  • вул. Ак. Панкратової, 
  • вул. В. Хавкіна, 
  • вул. Геологічна, 
  • вул. Дунаєвського, 
  • вул. Кінноармійська, 
  • вул. Кругова, 
  • пров. Одеський, 
  • вул. Похила, 
  • вул. Степова, 
  • вул. Хутірська, 
  • вул. Шептицького, 
  • вул. Штильова

Де не буде світла до 19:30

  • вул. Матроська, 
  • вул. Мічурина, 
  • вул. Теплична

Нагадаємо, в Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз