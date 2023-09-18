Часть Одессы останутся без света: список адресов
18 сентября 2023 11:50
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 18 сентября, более 30 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Читайте также:
Где не будет света до 17:00
- ул. Ак. Вильямса,
- ул. И. Петрова,
- ул. Левитана,
- ул. 40 лет Победы,
- ул. Дубовая.
Где не будет света до 19:00
- ул. Базарная,
- ул. Б. Хмельницкого,
- ул. В. Арнаутская,
- ул. Заславского,
- пров. Книжный,
- ул. Кузнечная,
- ул. М. Арнаутская,
- ул. Мечникова,
- ул. Новощепной ряд,
- ул. Пантелеймоновская,
- ул. Преображенская,
- ул. С. Рихтера,
- ул. Старопортофранковская,
- ул. Троицкая,
- ул. Утесова,
- пров. 1-3й Дунаевский,
- ул. Ак. Панкратовой,
- ул. В. Ховкина,
- ул. Геологическая,
- ул. Дунаевского,
- ул. Конноармейская,
- ул. Кругово,
- пров. Одесский,
- ул. Наклонная,
- ул. Степная,
- ул. Хуторская,
- ул. Шептицкого,
- ул. Штилева
Где не будет света до 19:30
- ул. Матросская,
- ул. Мичурина,
- ул. Тепличная
Напомним, в Украине в следующем году увеличится количество получателей жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг. Учитывая это, расходы на эту сферу существенно увеличатся.