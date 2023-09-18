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Часть Одессы останутся без света: список адресов

18 сентября 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы останутся без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 18 сентября, более 30 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • ул. Ак. Вильямса,
  • ул. И. Петрова,
  • ул. Левитана,
  • ул. 40 лет Победы,
  • ул. Дубовая.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Базарная,
  • ул. Б. Хмельницкого,
  • ул. В. Арнаутская,
  • ул. Заславского,
  • пров. Книжный,
  • ул. Кузнечная,
  • ул. М. Арнаутская,
  • ул. Мечникова,
  • ул. Новощепной ряд,
  • ул. Пантелеймоновская,
  • ул. Преображенская,
  • ул. С. Рихтера,
  • ул. Старопортофранковская,
  • ул. Троицкая,
  • ул. Утесова,
  • пров. 1-3й Дунаевский,
  • ул. Ак. Панкратовой,
  • ул. В. Ховкина,
  • ул. Геологическая,
  • ул. Дунаевского,
  • ул. Конноармейская,
  • ул. Кругово,
  • пров. Одесский,
  • ул. Наклонная,
  • ул. Степная,
  • ул. Хуторская,
  • ул. Шептицкого,
  • ул. Штилева

Где не будет света до 19:30

  • ул. Матросская,
  • ул. Мичурина,
  • ул. Тепличная

Напомним, в Украине в следующем году увеличится количество получателей жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг. Учитывая это, расходы на эту сферу существенно увеличатся.

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