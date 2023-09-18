Часть Одессы останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 сентября, более 30 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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ул. Ак. Вильямса,

ул. И. Петрова,

ул. Левитана,

ул. 40 лет Победы,

ул. Дубовая.

Где не будет света до 19:00

ул. Базарная,

ул. Б. Хмельницкого,

ул. В. Арнаутская,

ул. Заславского,

пров. Книжный,

ул. Кузнечная,

ул. М. Арнаутская,

ул. Мечникова,

ул. Новощепной ряд,

ул. Пантелеймоновская,

ул. Преображенская,

ул. С. Рихтера,

ул. Старопортофранковская,

ул. Троицкая,

ул. Утесова,

пров. 1-3й Дунаевский,

ул. Ак. Панкратовой,

ул. В. Ховкина,

ул. Геологическая,

ул. Дунаевского,

ул. Конноармейская,

ул. Кругово,

пров. Одесский,

ул. Наклонная,

ул. Степная,

ул. Хуторская,

ул. Шептицкого,

ул. Штилева

Где не будет света до 19:30

ул. Матросская,

ул. Мичурина,

ул. Тепличная

Напомним, в Украине в следующем году увеличится количество получателей жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг. Учитывая это, расходы на эту сферу существенно увеличатся.