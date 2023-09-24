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Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес

24 вересня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 24 вересня, понад частина міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 19:00

  • вул. Амвросія Бучми, 3-29, 
  • вул. Ангарська, 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 37, 
  • вул. Базарна, 7-28, 
  • вул. Бородінська, 104-153, 
  • пров. Бородінський, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 
  • вул. Братська, 1-14, 
  • вул. Дунайська, 1-36,  
  • пров. Економічний, 2, 
  • вул. Казанська, 1-25, 
  • вул. Курганська, 1-20,
  • вул. Магістральна, 84А-122, 
  • вул. Миколи Аркаса, 81В-164, 
  • вул. Озерна, 1-13, 
  • вул. Патріотична, 107-160, 
  • вул. Петра Лещенка, 2-107, 
  • вул. Фонтанська дорога, 39, 41

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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