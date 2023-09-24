Частина Одеси залишаться без світла: перелік адрес
24 вересня 2023 12:20
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 24 вересня, понад частина міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Читайте також:
Де не буде світла до 19:00
- вул. Амвросія Бучми, 3-29,
- вул. Ангарська, 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 37,
- вул. Базарна, 7-28,
- вул. Бородінська, 104-153,
- пров. Бородінський, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9,
- вул. Братська, 1-14,
- вул. Дунайська, 1-36,
- пров. Економічний, 2,
- вул. Казанська, 1-25,
- вул. Курганська, 1-20,
- вул. Магістральна, 84А-122,
- вул. Миколи Аркаса, 81В-164,
- вул. Озерна, 1-13,
- вул. Патріотична, 107-160,
- вул. Петра Лещенка, 2-107,
- вул. Фонтанська дорога, 39, 41
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.