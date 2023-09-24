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Часть Одессы останется без света: список адресов

24 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы останется без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 24 сентября, более части города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 19:00

  • ул. Амвросия Бучмы, 3-29,
  • ул. Ангарская, 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 37,
  • ул. Базарно, 7-28,
  • ул. Бородинская, 104-153,
  • пров. Бородинский, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9,
  • ул. Братская, 1-14,
  • ул. Дунайская, 1-36,
  • пров. Экономический, 2,
  • ул. Казанская, 1-25,
  • ул. Курганская, 1-20,
  • ул. Магистрально, 84А-122,
  • ул. Николая Аркаса, 81В-164,
  • ул. Озерная, 1-13,
  • ул. Патриотическая, 107-160,
  • ул. Петра Лещенко, 2-107,
  • ул. Фонтанская дорога, 39, 41

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.

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