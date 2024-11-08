Планові відключення електроенергії в Одесі 8 листопада

Працівник ремонтної бригади. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 8 листопада, світло відключили у домівках одеситів у різних районах міста. Причина — ремонтні роботи. Відновити електропостачання планують до вечора. Час ввімкнення може змінюватися, залежно від того, наскільки складні роботи.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Ак.Корольова, 43-53;

Є.Чикаленка (Ак. Вільямса), 58-60.

Роботи до 17.00.

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;

Рівності, 84-104,195;

пров. 1й Рівності, 86,90,197;

пров. Абрикосовий, 1-43;

Фонтанська дор., 106/к.37,40;

пров. Янтарний, 6-8;

Дачна, 4/2;

Рибальська, 20;

Айвазовського (Тімірязєва), 3-102;

Довга, 93-123;

Друга, 18а,б, 20;

М.Троїцького, 3Б;

Симоненка, 2а.

Роботи до 18.00.

Бригадна, 23-55;

Андрія Музички (Гвардійська), 9-21;

Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63;

Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;

Чубаївська, 8-12;

Штурвальна, 15-21;

Ю.Геллера, 12-26.

Роботи до 20.00.

Центральний РЕМ:

Квіткова, 1-21;

Кордонна, 3-74;

Косяченка, 1-54;

пров. Квітковий, 10;

С.Ріхтера, 8-109;

Т.Тесс, 1-60;

Овідіопольська дор., 3/1;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;

Богуна, 6-21;

Платанова, 1-126;

Радісна, 114,116;

пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/2;

пров. Килимовий, 5-9;

проїзд Бузковий, 1-6;

Гранатна, 1-25;

Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

Вадатурського (Малиновського), 79-152;

пров. Короткий, 2-4;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

пров. Гранатний, 2-8;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Малиновський, 7;

Бажана, 1-20;

Й.Прибіка (Мінська), 7-494

Квітнева, 1-33;

М. Лисенка (Конюшина), 1-27;

Сільська, 7-44;

Туристська, 1-19;

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Ближні Млини (Кондренка), 1-99;

Текстильників, 1-14;

пров. Мостовий, 1-4;

Малішевського (Гастелло), 9-55;

Клименка, 25, 33в;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;

Ліста Ференца (Єліна);

пров.Парашутний, 1,1б;

пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25;

Тіниста, 9/12;

пров. Туристський, 2-12.

Роботи до 17.00.

Педагогічна, 16-44;

Добровольців (М.Говорова), 10-16;

Фонтанська дор., 17-19;

Зоопаркова, 1-21;

Академічна, 1-5;

Кропивницького, 1-18;

Хвойна, 15;

пров. Хвойний, 2-27;

Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10;

Люстдорфська дор., 8-22;

Північна, 14;

пров. Північний, 14;

пров. Світлий, 8-14;

Тіниста, 16/к.9, 10;

пров. Полуничний, 12,18;

тупик Хвиля, 7-10;

Бреуса, 1-3;

Цегельнозаводська, 3-17;

пров. Люстдорфський, 8.

Роботи до 19.00.

Північний РЕМ:

1-4, 9 лінії /2й Лиманчик/;

Чорноморського Козацтва, 24-135;

П.Кравцова, 2,2б;

Наливна, 1-4;

Отамана Головатого, 44-145;

Отамана Чепіги, 33, 35, 83, 104;

Петренко, 21.

Роботи до 17.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас зникла електроенергія, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою у на офіційному сайті компанії. Якщо ні — повідомте про відсутність світла у зручний для вас спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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