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Хто сьогодні в Одесі буде без світла — адреси

8 листопада 2024 09:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Планові відключення електроенергії в Одесі 8 листопада
Працівник ремонтної бригади. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 8 листопада, світло відключили у домівках одеситів у різних районах міста. Причина — ремонтні роботи. Відновити електропостачання планують до вечора. Час ввімкнення може змінюватися, залежно від того, наскільки складні роботи. 

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Ак.Корольова, 43-53; 
  • Є.Чикаленка (Ак. Вільямса), 58-60. 

Роботи до 17.00.

  • Абрикосова, 4-105;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Рівності, 84-104,195; 
  • пров. 1й Рівності, 86,90,197; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40; 
  • пров. Янтарний, 6-8; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Рибальська, 20; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 3-102; 
  • Довга, 93-123; 
  • Друга, 18а,б, 20; 
  • М.Троїцького, 3Б;
  • Симоненка, 2а. 

Роботи до 18.00.

  • Бригадна, 23-55;
  • Андрія Музички (Гвардійська), 9-21; 
  • Анатолія Бачинського  (Недєліна), 1-63;
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30; 
  • Чубаївська, 8-12;
  • Штурвальна, 15-21;
  • Ю.Геллера, 12-26.

Роботи до 20.00. 

Центральний РЕМ:

  • Квіткова, 1-21; 
  • Кордонна, 3-74; 
  • Косяченка, 1-54; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • С.Ріхтера, 8-109;
  • Т.Тесс, 1-60; 
  • Овідіопольська дор., 3/1; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37; 
  • Богуна, 6-21; 
  • Платанова, 1-126;
  • Радісна, 114,116;
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Бузковий, 2/2; 
  • пров. Килимовий, 5-9;
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • Гранатна, 1-25; 
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54; 
  • Вадатурського (Малиновського), 79-152; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63; 
  • пров. Гранатний, 2-8;
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • Бажана, 1-20; 
  • Й.Прибіка (Мінська), 7-494
  • Квітнева, 1-33; 
  • М. Лисенка (Конюшина), 1-27; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Туристська, 1-19; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-99; 
  • Текстильників, 1-14; 
  • пров. Мостовий, 1-4;
  • Малішевського (Гастелло), 9-55; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63; 
  • Ліста Ференца (Єліна); 
  • пров.Парашутний, 1,1б;
  • пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25; 
  • Тіниста, 9/12; 
  • пров. Туристський, 2-12. 

Роботи до 17.00.

  • Педагогічна, 16-44;
  • Добровольців (М.Говорова), 10-16;
  • Фонтанська дор., 17-19; 
  • Зоопаркова, 1-21; 
  • Академічна, 1-5; 
  • Кропивницького, 1-18; 
  • Хвойна, 15; 
  • пров. Хвойний, 2-27; 
  • Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10; 
  • Люстдорфська дор., 8-22; 
  • Північна, 14; 
  • пров. Північний, 14; 
  • пров. Світлий, 8-14; 
  • Тіниста, 16/к.9, 10; 
  • пров. Полуничний, 12,18; 
  • тупик Хвиля, 7-10; 
  • Бреуса, 1-3; 
  • Цегельнозаводська, 3-17; 
  • пров. Люстдорфський, 8. 

Роботи до 19.00.

Північний РЕМ:

  • 1-4, 9 лінії /2й Лиманчик/; 
  • Чорноморського Козацтва, 24-135; 
  • П.Кравцова, 2,2б;
  • Наливна, 1-4; 
  • Отамана Головатого, 44-145; 
  • Отамана Чепіги, 33, 35, 83, 104; 
  • Петренко, 21. 

Роботи до 17.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас зникла електроенергія, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою у на офіційному сайті компанії. Якщо ні — повідомте про відсутність світла у зручний для вас спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, що у Львові виникли перебої зі світлом. Також нардеп попередив про зростання тарифів на електроенергію.   

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