Планові відключення електроенергії в Одесі 8 листопада

Хто сьогодні в Одесі буде без світла — адреси
У п'ятницю, 8 листопада, світло відключили у домівках одеситів у різних районах міста. Причина — ремонтні роботи. Відновити електропостачання планують до вечора. Час ввімкнення може змінюватися, залежно від того, наскільки складні роботи.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Ак.Корольова, 43-53;
- Є.Чикаленка (Ак. Вільямса), 58-60.
Роботи до 17.00.
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;
- Рівності, 84-104,195;
- пров. 1й Рівності, 86,90,197;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- Фонтанська дор., 106/к.37,40;
- пров. Янтарний, 6-8;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тімірязєва), 3-102;
- Довга, 93-123;
- Друга, 18а,б, 20;
- М.Троїцького, 3Б;
- Симоненка, 2а.
Роботи до 18.00.
- Бригадна, 23-55;
- Андрія Музички (Гвардійська), 9-21;
- Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63;
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;
- Чубаївська, 8-12;
- Штурвальна, 15-21;
- Ю.Геллера, 12-26.
Роботи до 20.00.
Центральний РЕМ:
- Квіткова, 1-21;
- Кордонна, 3-74;
- Косяченка, 1-54;
- пров. Квітковий, 10;
- С.Ріхтера, 8-109;
- Т.Тесс, 1-60;
- Овідіопольська дор., 3/1;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;
- Богуна, 6-21;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 114,116;
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/2;
- пров. Килимовий, 5-9;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- Гранатна, 1-25;
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- пров. Короткий, 2-4;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- пров. Гранатний, 2-8;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Малиновський, 7;
- Бажана, 1-20;
- Й.Прибіка (Мінська), 7-494
- Квітнева, 1-33;
- М. Лисенка (Конюшина), 1-27;
- Сільська, 7-44;
- Туристська, 1-19;
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- Ближні Млини (Кондренка), 1-99;
- Текстильників, 1-14;
- пров. Мостовий, 1-4;
- Малішевського (Гастелло), 9-55;
- Клименка, 25, 33в;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;
- Ліста Ференца (Єліна);
- пров.Парашутний, 1,1б;
- пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25;
- Тіниста, 9/12;
- пров. Туристський, 2-12.
Роботи до 17.00.
- Педагогічна, 16-44;
- Добровольців (М.Говорова), 10-16;
- Фонтанська дор., 17-19;
- Зоопаркова, 1-21;
- Академічна, 1-5;
- Кропивницького, 1-18;
- Хвойна, 15;
- пров. Хвойний, 2-27;
- Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10;
- Люстдорфська дор., 8-22;
- Північна, 14;
- пров. Північний, 14;
- пров. Світлий, 8-14;
- Тіниста, 16/к.9, 10;
- пров. Полуничний, 12,18;
- тупик Хвиля, 7-10;
- Бреуса, 1-3;
- Цегельнозаводська, 3-17;
- пров. Люстдорфський, 8.
Роботи до 19.00.
Північний РЕМ:
- 1-4, 9 лінії /2й Лиманчик/;
- Чорноморського Козацтва, 24-135;
- П.Кравцова, 2,2б;
- Наливна, 1-4;
- Отамана Головатого, 44-145;
- Отамана Чепіги, 33, 35, 83, 104;
- Петренко, 21.
Роботи до 17.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас зникла електроенергія, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою у на офіційному сайті компанії. Якщо ні — повідомте про відсутність світла у зручний для вас спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Раніше ми повідомляли, що у Львові виникли перебої зі світлом. Також нардеп попередив про зростання тарифів на електроенергію.
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