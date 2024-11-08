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Кто сегодня в Одессе будет без света — адреса

8 ноября 2024 09:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 8 ноября
Работник ремонтной бригады. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пятницу, 8 ноября, свет отключили в домах одесситов в разных районах города. Причина — ремонтные работы. Возобновить электроснабжение планируют к вечеру. Время включения может меняться в зависимости от того, насколько сложные работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Ак.Королева, 43-53;
  • Е. Чикаленко (Ак. Уильямса), 58-60.

Работы до 17:00.

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Равенства, 84-104,195;
  • пер. 1й Равенства, 86,90,197;
  • пер. Абрикосовая, 1-43;
  • Фонтанская дор., 106/к.37,40;
  • пер. Янтарный, 6-8;
  • Дачная, 4/2;
  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимирязева), 3-102;
  • Долгая, 93-123;
  • Вторая, 18а,б, 20;
  • М. Троицкого, 3Б;
  • Симоненко, 2а.

Работы до 18:00.

  • Бригадная, 23–55;
  • Андрея Музычки (Гвардейская), 9-21;
  • Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63;
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
  • Чубаевская, 8-12;
  • Штурвальная, 15-21;
  • Ю.Геллера, 12-26.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Цветочная, 1-21;
  • Граничная, 3-74;
  • Косеченко, 1-54;
  • пер. Цветочный, 10;
  • С.Рихтера, 8-109;
  • Т.Тесс, 1-60;
  • Овидиопольская взр., 3/1;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
  • Богун, 6-21;
  • Платанова, 1-126;
  • Радостная, 114,116;
  • пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/2;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • Гранатная, 1–25;
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
  • Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • пер. Гранатный, 2-8;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Малиновский, 7;
  • Бажана, 1-20;
  • Й.Прибика (Минская), 7-494
  • Апрельская, 1-33;
  • М. Лысенко (Клевер), 1-27;
  • Сельская, 7-44;
  • Туристская, 1-19;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
  • Текстильщиков, 1-14;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
  • Листа Ференца (Елина);
  • пер.Парашютный, 1,1б;
  • пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25;
  • Тенистая, 9/12;
  • пер. Туристская, 2-12.

Работы до 17:00.

  • Педагогическая, 16-44;
  • Добровольцев (М.Говорова), 10-16;
  • Фонтанская взр., 17-19;
  • Зоопарковая, 1-21;
  • Академическая, 1-5;
  • Кропивницкого, 1-18;
  • Хвойно, 15;
  • пер. Хвойный, 2-27;
  • Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10;
  • Люстдорфская взр., 8-22;
  • Северная, 14;
  • пер. Северный, 14;
  • пер. Светлый, 8-14;
  • Тенистая, 16/к.9, 10;
  • пер. Клубничный, 12,18;
  • тупик Волна, 7-10;
  • Бреуса, 1-3;
  • Кирпичнозаводская, 3-17;
  • пер. Люстдорфская, 8.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • 1-4, 9 линии /2й Лиманчик/;
  • Черноморского Казачества, 24-135;
  • П.Кровцова, 2,2б;
  • Наливная, 1-4;
  • Атамана Головатого, 44-145;
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 83, 104;
  • Петренко, 21.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас исчезла электроэнергия, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет — сообщите об отсутствии света удобным для вас способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее сообщалось, что во Львове возникли перебои со светом. Также нардеп предупредил о росте тарифов на электроэнергию.

отключения света свет Одесса электроэнергия Новости Одессы

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