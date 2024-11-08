Плановые отключения электроэнергии в Одессе 8 ноября

Работник ремонтной бригады. Фото: ДТЭК

В пятницу, 8 ноября, свет отключили в домах одесситов в разных районах города. Причина — ремонтные работы. Возобновить электроснабжение планируют к вечеру. Время включения может меняться в зависимости от того, насколько сложные работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

Ак.Королева, 43-53;

Е. Чикаленко (Ак. Уильямса), 58-60.

Работы до 17:00.

Абрикосовая, 4-105;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;

Равенства, 84-104,195;

пер. 1й Равенства, 86,90,197;

пер. Абрикосовая, 1-43;

Фонтанская дор., 106/к.37,40;

пер. Янтарный, 6-8;

Дачная, 4/2;

Рыболовная, 20;

Айвазовского (Тимирязева), 3-102;

Долгая, 93-123;

Вторая, 18а,б, 20;

М. Троицкого, 3Б;

Симоненко, 2а.

Работы до 18:00.

Бригадная, 23–55;

Андрея Музычки (Гвардейская), 9-21;

Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63;

Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;

Чубаевская, 8-12;

Штурвальная, 15-21;

Ю.Геллера, 12-26.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Цветочная, 1-21;

Граничная, 3-74;

Косеченко, 1-54;

пер. Цветочный, 10;

С.Рихтера, 8-109;

Т.Тесс, 1-60;

Овидиопольская взр., 3/1;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;

Богун, 6-21;

Платанова, 1-126;

Радостная, 114,116;

пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/2;

пер. Ковровый, 5-9;

проезд Сиреневый, 1-6;

Гранатная, 1–25;

Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

Вадатурского (Малиновского), 79-152;

пер. Короткое, 2-4;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

пер. Гранатный, 2-8;

пер. Граничный, 1-35;

пер. Малиновский, 7;

Бажана, 1-20;

Й.Прибика (Минская), 7-494

Апрельская, 1-33;

М. Лысенко (Клевер), 1-27;

Сельская, 7-44;

Туристская, 1-19;

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;

Текстильщиков, 1-14;

пер. Мостовой, 1-4;

Малишевского (Гастелло), 9-55;

Клименко, 25, 33в;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;

Листа Ференца (Елина);

пер.Парашютный, 1,1б;

пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25;

Тенистая, 9/12;

пер. Туристская, 2-12.

Работы до 17:00.

Педагогическая, 16-44;

Добровольцев (М.Говорова), 10-16;

Фонтанская взр., 17-19;

Зоопарковая, 1-21;

Академическая, 1-5;

Кропивницкого, 1-18;

Хвойно, 15;

пер. Хвойный, 2-27;

Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10;

Люстдорфская взр., 8-22;

Северная, 14;

пер. Северный, 14;

пер. Светлый, 8-14;

Тенистая, 16/к.9, 10;

пер. Клубничный, 12,18;

тупик Волна, 7-10;

Бреуса, 1-3;

Кирпичнозаводская, 3-17;

пер. Люстдорфская, 8.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

1-4, 9 линии /2й Лиманчик/;

Черноморского Казачества, 24-135;

П.Кровцова, 2,2б;

Наливная, 1-4;

Атамана Головатого, 44-145;

Атамана Чепиги, 33, 35, 83, 104;

Петренко, 21.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас исчезла электроэнергия, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет — сообщите об отсутствии света удобным для вас способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее сообщалось, что во Львове возникли перебои со светом. Также нардеп предупредил о росте тарифов на электроэнергию.