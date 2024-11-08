Плановые отключения электроэнергии в Одессе 8 ноября

Кто сегодня в Одессе будет без света — адреса
В пятницу, 8 ноября, свет отключили в домах одесситов в разных районах города. Причина — ремонтные работы. Возобновить электроснабжение планируют к вечеру. Время включения может меняться в зависимости от того, насколько сложные работы.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- Ак.Королева, 43-53;
- Е. Чикаленко (Ак. Уильямса), 58-60.
Работы до 17:00.
- Абрикосовая, 4-105;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
- Равенства, 84-104,195;
- пер. 1й Равенства, 86,90,197;
- пер. Абрикосовая, 1-43;
- Фонтанская дор., 106/к.37,40;
- пер. Янтарный, 6-8;
- Дачная, 4/2;
- Рыболовная, 20;
- Айвазовского (Тимирязева), 3-102;
- Долгая, 93-123;
- Вторая, 18а,б, 20;
- М. Троицкого, 3Б;
- Симоненко, 2а.
Работы до 18:00.
- Бригадная, 23–55;
- Андрея Музычки (Гвардейская), 9-21;
- Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63;
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
- Чубаевская, 8-12;
- Штурвальная, 15-21;
- Ю.Геллера, 12-26.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Цветочная, 1-21;
- Граничная, 3-74;
- Косеченко, 1-54;
- пер. Цветочный, 10;
- С.Рихтера, 8-109;
- Т.Тесс, 1-60;
- Овидиопольская взр., 3/1;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
- Богун, 6-21;
- Платанова, 1-126;
- Радостная, 114,116;
- пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19;
- пер. Сиреневый, 2/2;
- пер. Ковровый, 5-9;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- Гранатная, 1–25;
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- пер. Короткое, 2-4;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- пер. Гранатный, 2-8;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Малиновский, 7;
- Бажана, 1-20;
- Й.Прибика (Минская), 7-494
- Апрельская, 1-33;
- М. Лысенко (Клевер), 1-27;
- Сельская, 7-44;
- Туристская, 1-19;
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
- Текстильщиков, 1-14;
- пер. Мостовой, 1-4;
- Малишевского (Гастелло), 9-55;
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
- Листа Ференца (Елина);
- пер.Парашютный, 1,1б;
- пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25;
- Тенистая, 9/12;
- пер. Туристская, 2-12.
Работы до 17:00.
- Педагогическая, 16-44;
- Добровольцев (М.Говорова), 10-16;
- Фонтанская взр., 17-19;
- Зоопарковая, 1-21;
- Академическая, 1-5;
- Кропивницкого, 1-18;
- Хвойно, 15;
- пер. Хвойный, 2-27;
- Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10;
- Люстдорфская взр., 8-22;
- Северная, 14;
- пер. Северный, 14;
- пер. Светлый, 8-14;
- Тенистая, 16/к.9, 10;
- пер. Клубничный, 12,18;
- тупик Волна, 7-10;
- Бреуса, 1-3;
- Кирпичнозаводская, 3-17;
- пер. Люстдорфская, 8.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- 1-4, 9 линии /2й Лиманчик/;
- Черноморского Казачества, 24-135;
- П.Кровцова, 2,2б;
- Наливная, 1-4;
- Атамана Головатого, 44-145;
- Атамана Чепиги, 33, 35, 83, 104;
- Петренко, 21.
Работы до 17:00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас исчезла электроэнергия, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет — сообщите об отсутствии света удобным для вас способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Ранее сообщалось, что во Львове возникли перебои со светом. Также нардеп предупредил о росте тарифов на электроэнергию.
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