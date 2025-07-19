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Головна Одеса Частина Одеси залишиться без світла до вечора — причини

Частина Одеси залишиться без світла до вечора — причини

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 09:53
Відключення світла в Одесі 19 липня – список адрес
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 19 липня, в Одесі заплановані відключення електроенергії через ремонтні роботи. Без світла залишаться десятки вулиць у різних районах міста. Роботи триватимуть до 19:00–20:00, тож одеситам радять заздалегідь зарядити пристрої та підготуватися.

Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ — світла не буде до 20:00:

  • Гранатна 1-16б
  • Михайленко Ганни 18-51
  • Олексія Вадатурського 79-131
  • Прибіка Йозефа 7-28Б
  • Столярського 4-Г
  • Фунтового Івана 42-54
  • пров. Гранатний 2-8/корп.1
  • пров. Кордонний 1-15а, 25, 29, 35
  • пров. Малиновський 7

Північний РЕМ — світла не буде до 19:00:

  • 4-а Агрономічна 37-223
  • Біляївська 1-9
  • Каменярів 118
  • Кільцева 1-12
  • Котляревського 12б
  • Кругова 1-36
  • Крушельницького 1-37
  • Міхновського Миколи 3А-63
  • Болобочана 1-43
  • Молодіжна 1-49
  • Республіканська 232, 234, 305, 311, 313
  • Тарутинська 1-11
  • Хаджибейська дорога 409-507
  • Хуторська 1-24а, 81/з, 1, 93, 94, 94а, 95г
  • Цебриковська 1–13а
  • Четверта 33Г, 33Б
  • пров. Агрономічний 1-8а
  • пров. Гінзбург Людмили 1-12Б
  • пров. Кілевий 1-9а
  • пров. Круговий 1а-13
  • пров. Крушельницької 1-5а
  • пров. Мастерський 1-11
  • пров. Новий 1-14а
  • пров. Оранжерейний 1-32
  • пров. Петра Калнишевського 1-10
  • пров. Шахтинський 18-46
  • пров. Шебелинський 13-27

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки українці платитимуть за газ і світло у серпні. Також писали, що громадяни мають зберігати квитанції про оплату комунальних рахунків за електроенергію, природний газ та воду протягом тривалого часу.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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