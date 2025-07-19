Відключення світла в Одесі 19 липня – список адрес

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 19 липня, в Одесі заплановані відключення електроенергії через ремонтні роботи. Без світла залишаться десятки вулиць у різних районах міста. Роботи триватимуть до 19:00–20:00, тож одеситам радять заздалегідь зарядити пристрої та підготуватися.

Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ — світла не буде до 20:00:

Гранатна 1-16б

Михайленко Ганни 18-51

Олексія Вадатурського 79-131

Прибіка Йозефа 7-28Б

Столярського 4-Г

Фунтового Івана 42-54

пров. Гранатний 2-8/корп.1

пров. Кордонний 1-15а, 25, 29, 35

пров. Малиновський 7

Північний РЕМ — світла не буде до 19:00:

4-а Агрономічна 37-223

Біляївська 1-9

Каменярів 118

Кільцева 1-12

Котляревського 12б

Кругова 1-36

Крушельницького 1-37

Міхновського Миколи 3А-63

Болобочана 1-43

Молодіжна 1-49

Республіканська 232, 234, 305, 311, 313

Тарутинська 1-11

Хаджибейська дорога 409-507

Хуторська 1-24а, 81/з, 1, 93, 94, 94а, 95г

Цебриковська 1–13а

Четверта 33Г, 33Б

пров. Агрономічний 1-8а

пров. Гінзбург Людмили 1-12Б

пров. Кілевий 1-9а

пров. Круговий 1а-13

пров. Крушельницької 1-5а

пров. Мастерський 1-11

пров. Новий 1-14а

пров. Оранжерейний 1-32

пров. Петра Калнишевського 1-10

пров. Шахтинський 18-46

пров. Шебелинський 13-27

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки українці платитимуть за газ і світло у серпні. Також писали, що громадяни мають зберігати квитанції про оплату комунальних рахунків за електроенергію, природний газ та воду протягом тривалого часу.