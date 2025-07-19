Відключення світла в Одесі 19 липня – список адрес

Частина Одеси залишиться без світла до вечора — причини
Сьогодні, 19 липня, в Одесі заплановані відключення електроенергії через ремонтні роботи. Без світла залишаться десятки вулиць у різних районах міста. Роботи триватимуть до 19:00–20:00, тож одеситам радять заздалегідь зарядити пристрої та підготуватися.
Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ — світла не буде до 20:00:
- Гранатна 1-16б
- Михайленко Ганни 18-51
- Олексія Вадатурського 79-131
- Прибіка Йозефа 7-28Б
- Столярського 4-Г
- Фунтового Івана 42-54
- пров. Гранатний 2-8/корп.1
- пров. Кордонний 1-15а, 25, 29, 35
- пров. Малиновський 7
Північний РЕМ — світла не буде до 19:00:
- 4-а Агрономічна 37-223
- Біляївська 1-9
- Каменярів 118
- Кільцева 1-12
- Котляревського 12б
- Кругова 1-36
- Крушельницького 1-37
- Міхновського Миколи 3А-63
- Болобочана 1-43
- Молодіжна 1-49
- Республіканська 232, 234, 305, 311, 313
- Тарутинська 1-11
- Хаджибейська дорога 409-507
- Хуторська 1-24а, 81/з, 1, 93, 94, 94а, 95г
- Цебриковська 1–13а
- Четверта 33Г, 33Б
- пров. Агрономічний 1-8а
- пров. Гінзбург Людмили 1-12Б
- пров. Кілевий 1-9а
- пров. Круговий 1а-13
- пров. Крушельницької 1-5а
- пров. Мастерський 1-11
- пров. Новий 1-14а
- пров. Оранжерейний 1-32
- пров. Петра Калнишевського 1-10
- пров. Шахтинський 18-46
- пров. Шебелинський 13-27
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли, скільки українці платитимуть за газ і світло у серпні. Також писали, що громадяни мають зберігати квитанції про оплату комунальних рахунків за електроенергію, природний газ та воду протягом тривалого часу.
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