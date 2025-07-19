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Главная Одесса Часть Одессы останется без света до вечера — причины

Часть Одессы останется без света до вечера — причины

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 09:53
Отключение света в Одессе 19 июля - список адресов
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 19 июля, в Одессе запланированы отключения электроэнергии из-за ремонтных работ. Без света останутся десятки улиц в разных районах города. Работы продлятся до 19:00-20:00, поэтому одесситам советуют заранее зарядить устройства и подготовиться.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС — света не будет до 20:00:

  • Гранатная 1-16б
  • Михайленко Анны 18-51
  • Алексея Вадатурского 79-131
  • Прибика Йозефа 7-28Б
  • Столярского 4-Г
  • Фунтового Ивана 42-54
  • переулок Гранатный 2-8/корп.1
  • переулок Кордонный 1-15а, 25, 29, 35
  • переулок Малиновский 7

Северный РЭС — света не будет до 19:00:

  • 4-я Агрономическая 37-223
  • Беляевская 1-9
  • Каменщиков 118
  • Кольцевая 1-12
  • Котляревского 12б
  • Круговая 1-36
  • Крушельницкого 1-37
  • Михновского Николая 3А-63
  • Болобочана 1-43
  • Молодежная 1-49
  • Республиканская 232, 234, 305, 311, 313
  • Тарутинская 1-11
  • Хаджибейская дорога 409-507
  • Хуторская 1-24а, 81/с, 1, 93, 94, 94а, 95г
  • Цебриковская 1-13а
  • Четвертая 33Г, 33Б
  • переулок Агрономический 1-8а
  • переулок Гинзбург Людмилы 1-12Б
  • переулок Килевый 1-9а
  • переулок Круговой 1а-13
  • переулок Крушельницкой 1-5а
  • переулок Мастерский 1-11
  • переулок Новый 1-14а
  • переулок Оранжерейный 1-32
  • переулок Петра Калнышевского 1-10
  • переулок Шахтинский 18-46
  • переулок Шебелинский 13-27

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, сколько украинцы будут платить за газ и свет в августе. Также писали, что граждане должны хранить квитанции об оплате коммунальных счетов за электроэнергию, природный газ и воду в течение длительного времени.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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