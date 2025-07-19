Отключение света в Одессе 19 июля - список адресов

Часть Одессы останется без света до вечера — причины
Сегодня, 19 июля, в Одессе запланированы отключения электроэнергии из-за ремонтных работ. Без света останутся десятки улиц в разных районах города. Работы продлятся до 19:00-20:00, поэтому одесситам советуют заранее зарядить устройства и подготовиться.
Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Центральный РЭС — света не будет до 20:00:
- Гранатная 1-16б
- Михайленко Анны 18-51
- Алексея Вадатурского 79-131
- Прибика Йозефа 7-28Б
- Столярского 4-Г
- Фунтового Ивана 42-54
- переулок Гранатный 2-8/корп.1
- переулок Кордонный 1-15а, 25, 29, 35
- переулок Малиновский 7
Северный РЭС — света не будет до 19:00:
- 4-я Агрономическая 37-223
- Беляевская 1-9
- Каменщиков 118
- Кольцевая 1-12
- Котляревского 12б
- Круговая 1-36
- Крушельницкого 1-37
- Михновского Николая 3А-63
- Болобочана 1-43
- Молодежная 1-49
- Республиканская 232, 234, 305, 311, 313
- Тарутинская 1-11
- Хаджибейская дорога 409-507
- Хуторская 1-24а, 81/с, 1, 93, 94, 94а, 95г
- Цебриковская 1-13а
- Четвертая 33Г, 33Б
- переулок Агрономический 1-8а
- переулок Гинзбург Людмилы 1-12Б
- переулок Килевый 1-9а
- переулок Круговой 1а-13
- переулок Крушельницкой 1-5а
- переулок Мастерский 1-11
- переулок Новый 1-14а
- переулок Оранжерейный 1-32
- переулок Петра Калнышевского 1-10
- переулок Шахтинский 18-46
- переулок Шебелинский 13-27
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали, сколько украинцы будут платить за газ и свет в августе. Также писали, что граждане должны хранить квитанции об оплате коммунальных счетов за электроэнергию, природный газ и воду в течение длительного времени.
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