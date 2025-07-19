Отключение света в Одессе 19 июля - список адресов

Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 19 июля, в Одессе запланированы отключения электроэнергии из-за ремонтных работ. Без света останутся десятки улиц в разных районах города. Работы продлятся до 19:00-20:00, поэтому одесситам советуют заранее зарядить устройства и подготовиться.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС — света не будет до 20:00:

Гранатная 1-16б

Михайленко Анны 18-51

Алексея Вадатурского 79-131

Прибика Йозефа 7-28Б

Столярского 4-Г

Фунтового Ивана 42-54

переулок Гранатный 2-8/корп.1

переулок Кордонный 1-15а, 25, 29, 35

переулок Малиновский 7

Северный РЭС — света не будет до 19:00:

4-я Агрономическая 37-223

Беляевская 1-9

Каменщиков 118

Кольцевая 1-12

Котляревского 12б

Круговая 1-36

Крушельницкого 1-37

Михновского Николая 3А-63

Болобочана 1-43

Молодежная 1-49

Республиканская 232, 234, 305, 311, 313

Тарутинская 1-11

Хаджибейская дорога 409-507

Хуторская 1-24а, 81/с, 1, 93, 94, 94а, 95г

Цебриковская 1-13а

Четвертая 33Г, 33Б

переулок Агрономический 1-8а

переулок Гинзбург Людмилы 1-12Б

переулок Килевый 1-9а

переулок Круговой 1а-13

переулок Крушельницкой 1-5а

переулок Мастерский 1-11

переулок Новый 1-14а

переулок Оранжерейный 1-32

переулок Петра Калнышевского 1-10

переулок Шахтинский 18-46

переулок Шебелинский 13-27

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, сколько украинцы будут платить за газ и свет в августе. Также писали, что граждане должны хранить квитанции об оплате коммунальных счетов за электроэнергию, природный газ и воду в течение длительного времени.