Частина Одеси залишиться без води на добу: перелік адрес
На добу деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- вул. Успенська, 35-45 усі будинки;
- вул. Базарна, 32-40 усі будинки;
- вул. Осипова, 19-27 усі будинки;
- вул. Канатна, 42-46 усі будинки;
- вул. Велика Арнаутська, 1-41 усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 21:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, до 2025 року може залишитися незмінною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.