Тендери вражають: в Одесі побудують водогін за 400 мільйонів
У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. Одеська мерія вже почала шукати підрядників.
Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.
На порталі прозорих закупівель знаходиться одразу чотири тендери, які загалом складатимуть водопровід від вулиці Багрицького до Французького бульвару.
На яких ділянках планують провести водопровід
Частина фінансування цього будівництва передбачається коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.
- Перша черга — від вулиці Багрицького до Фонтанської дороги. Це коштуватиме 112 мільйонів 540,6 тисячі гривень (з держбюджету — 90 мільйонів).
- Друга черга — від Фонтанської дороги до вулиці Академічної. Це коштуватиме 106 мільйонів 217,3 тисячі гривень (з держбюджету — 75 мільйонів).
- Третя черга — від вулиці Академічної до Французького бульвару. Це коштуватиме 93 мільйони 115,2 тисячі гривень (з держбюджету — 75 мільйонів).
- Четверта черга — по Французькому бульвару, від вулиці Академічної до проспекту Гагаріна. Це коштуватиме 105 мільйонів 942,4 тисячі гривень (з держбюджету — 100 мільйонів).
Зазначимо, що усі аукціони мають відбутися 4 серпня і кожен тендер — це незалежний проєкт. Хоча замовники враховують, що всі чотири тендери може виграти одна компанія.
Нагадаємо, шляхом відкритого аукціону в Одесі планують відремонтувати дитячу лікарню. Управління капітального будівництва оцінило реконструкцію медзакладу на Академіка Заболотного у 61 мільйон.