В Одесі побудують водогін за 400 мільйонів

Ремонт водяної труби. Фото: Інфоксводоканал

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. Одеська мерія вже почала шукати підрядників.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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На порталі прозорих закупівель знаходиться одразу чотири тендери, які загалом складатимуть водопровід від вулиці Багрицького до Французького бульвару.

На яких ділянках планують провести водопровід

Частина фінансування цього будівництва передбачається коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

Перша черга — від вулиці Багрицького до Фонтанської дороги. Це коштуватиме 112 мільйонів 540,6 тисячі гривень (з держбюджету — 90 мільйонів).

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Друга черга — від Фонтанської дороги до вулиці Академічної. Це коштуватиме 106 мільйонів 217,3 тисячі гривень (з держбюджету — 75 мільйонів).

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Третя черга — від вулиці Академічної до Французького бульвару. Це коштуватиме 93 мільйони 115,2 тисячі гривень (з держбюджету — 75 мільйонів).

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Четверта черга — по Французькому бульвару, від вулиці Академічної до проспекту Гагаріна. Це коштуватиме 105 мільйонів 942,4 тисячі гривень (з держбюджету — 100 мільйонів).

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Зазначимо, що усі аукціони мають відбутися 4 серпня і кожен тендер — це незалежний проєкт. Хоча замовники враховують, що всі чотири тендери може виграти одна компанія.

Нагадаємо, шляхом відкритого аукціону в Одесі планують відремонтувати дитячу лікарню. Управління капітального будівництва оцінило реконструкцію медзакладу на Академіка Заболотного у 61 мільйон.