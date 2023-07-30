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Тендери вражають: в Одесі побудують водогін за 400 мільйонів

30 липня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі побудують водогін за 400 мільйонів
Ремонт водяної труби. Фото: Інфоксводоканал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. Одеська мерія вже почала шукати підрядників.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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На порталі прозорих закупівель знаходиться одразу чотири тендери, які загалом складатимуть водопровід від вулиці Багрицького до Французького бульвару. 

На яких ділянках планують провести водопровід

Частина фінансування цього будівництва передбачається коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії. 

  • Перша черга — від вулиці Багрицького до Фонтанської дороги. Це коштуватиме 112 мільйонів 540,6 тисячі гривень (з держбюджету — 90 мільйонів).
Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro
  • Друга черга — від Фонтанської дороги до вулиці Академічної. Це коштуватиме 106 мільйонів 217,3 тисячі гривень (з держбюджету — 75 мільйонів).
Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro
  • Третя черга — від вулиці Академічної до Французького бульвару. Це коштуватиме 93 мільйони 115,2 тисячі гривень (з держбюджету — 75 мільйонів).
Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro
  • Четверта черга — по Французькому бульвару, від вулиці Академічної до проспекту Гагаріна. Це коштуватиме 105 мільйонів 942,4 тисячі гривень (з держбюджету — 100 мільйонів).
Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Зазначимо, що усі аукціони мають відбутися 4 серпня і кожен тендер — це незалежний проєкт. Хоча замовники враховують, що всі чотири тендери може виграти одна компанія.

Нагадаємо, шляхом відкритого аукціону в Одесі планують відремонтувати дитячу лікарню. Управління капітального будівництва оцінило реконструкцію медзакладу на Академіка Заболотного у 61 мільйон.

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