В Одессе построят водопровод за 400 миллионов

Ремонт водяной трубы. Фото: Инфоксводоканал

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов. Одесская мэрия уже начала искать подрядчиков.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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На портале прозрачных закупок находятся сразу четыре тендера, которые будут составлять водопровод от улицы Багрицкого до Французского бульвара.

На каких участках планируется провести водопровод

Часть финансирования этого строительства предусматривается за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.

Первая очередь — от улицы Багрицкого до Фонтанской дороги. Это будет стоить 112 миллионов 540,6 тысяч гривен (из госбюджета — 90 миллионов).

Скриншот открытого аукциона. Фото: Prozorro

Вторая очередь — от Фонтанской дороги до улицы Академической. Это будет стоить 106 миллионов 217,3 тысяч гривен (из госбюджета — 75 миллионов).

Скриншот открытого аукциона. Фото: Prozorro

Третья очередь — от улицы Академической до Французского бульвара. Это будет стоить 93 миллиона 115,2 тысяч гривен (из госбюджета — 75 миллионов).

Скриншот открытого аукциона. Фото: Prozorro

Четвертая очередь — по Французскому бульвару, от улицы Академической до проспекта Гагарина. Это будет стоить 105 миллионов 942,4 тысяч гривен (из госбюджета — 100 миллионов).

Скриншот открытого аукциона. Фото: Prozorro

Все аукционы должны состояться 4 августа и каждый тендер — это независимый проект. Хотя заказчики учитывают, что все четыре тендера может выиграть одна компания.

Напомним, путем открытого аукциона в Одессе планируется отремонтировать детскую больницу. Управление капитального строительства оценило реконструкцию медучреждения на Академика Заболотного в 61 миллион.