Планові відключення електроенергії в Одесі 2 листопада

Частина Одеси знеструмлена — хто залишився без світла
Сьогодні, 2 листопада, в Одесі відбулися планові відключення електроенергії. Без світла залишилися кілька районів міста, де працюватимуть співробітники РЕМ. Роботи триватимуть до вечора.
Про це у суботу, 2 листопада, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ
Південний РЕМ проводить роботи на вулицях:
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Айвазовського, 34,
- вул. Абрикосова,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- вул. Рівності, 84,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Лігінська,
- вул. Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,
- вул. Дубовий Гай,
- вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
- пров. Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Світло на цих вулицях планують відновити до 18:00.
Центральний РЕМ
Центральний РЕМ знеструмить будівлі по вулиці Середній:
- 24/корп.1,
- 24/корп.2,
- 24/корп.3,
- 24/корп.4,
- 24/корп.5,
- 24/корп.6,
- 24/корп.7
Роботи тут заплановано завершити до 17:00.
Північний РЕМ
Північний РЕМ виконує роботи:
- з 4-ої до12-ої лінії на житловому масиві,
- з 36-ої до 54-ої лінії на житловому масиві,
- вул. Адама Міцкевича, 1-35,
- вул. Віталія Нестеренка,
- вул. Вишнева,
- вул. Вітроганова,
- вул. Павла Клепацького,
- вул. Трусовська,
- вул. Грушева, 1-13а,
- вул. Дніпровська, 1-40,
- вул. Донецька,
- вул. Івана Луценка,
- вул. Капітана Кузнєцова,
- вул. Керченська, 101-131,
- вул. Кінноармійська,
- вул. Юзефа Крашевського,
- вул. Бахмутська,
- вул. Лесі Українки, 1- 86а,
- вул. Котлєєвська,
- вул. Луцька,
- вул. Мацієвської, 41-60а,
- вул. Мелітопольська, 1-58а,
- вул. Нерубайська, 29-42а,
- вул. Перемоги,
- вул. Пісочна,
- вул. Ракетна, 1-18,
- вул. Рельєфна, 1-35,
- вул. Роздільна,
- вул. Маріупольська, 1-19а,
- вул. Сашка Хорошенка, 23а,
- вул. Серогодського,
- вул. Сімферопольська, 1-24,
- вул. Слобідська, 43-68,
- вул. Соляна,
- вул. Степова, 1-14,
- вул. Центральна, 2-38,
- вул. Шептицького, 7-89,
- вул. Яблучна, 1-4,
- пров. 2-й Керченський,1-15,
- пров. 2-й Польовий, 5,
- пров. Вишневий, 2а-14а,
- пров. Пісочний, 1-4,
- пр-т Князя Володимира Великого, 1-57а.
Тут світло повернуть до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Заявки можуть подавати всі охочі. Раніше ми повідомляли, що Україні з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен отримає 1000 грн.
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