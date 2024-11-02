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Частина Одеси знеструмлена — хто залишився без світла

2 листопада 2024 09:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Планові відключення електроенергії в Одесі 2 листопада
Енергетик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 2 листопада, в Одесі відбулися планові відключення електроенергії. Без світла залишилися кілька районів міста, де працюватимуть співробітники РЕМ. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ

Південний РЕМ проводить роботи на вулицях: 

  • вул. Рибальська, 20,  
  • вул. Айвазовського, 34,
  • вул. Абрикосова,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • вул. Рівності, 84,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Лігінська,
  • вул. Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,  
  • вул. Дубовий Гай,
  • вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
  • пров. Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3. 

Світло на цих вулицях планують відновити до 18:00.

Центральний РЕМ

Центральний РЕМ знеструмить будівлі по вулиці Середній:

  • 24/корп.1,
  • 24/корп.2,  
  • 24/корп.3,
  • 24/корп.4,
  • 24/корп.5,
  • 24/корп.6,
  • 24/корп.7

Роботи тут заплановано завершити до 17:00.

Північний РЕМ

Північний РЕМ виконує роботи: 

  • з  4-ої до12-ої лінії на житловому масиві,
  • з 36-ої до 54-ої лінії на житловому масиві,
  • вул. Адама Міцкевича, 1-35,
  • вул. Віталія Нестеренка,
  • вул. Вишнева,
  • вул. Вітроганова,
  • вул. Павла Клепацького,  
  • вул. Трусовська,
  • вул. Грушева, 1-13а,
  • вул. Дніпровська, 1-40,
  • вул. Донецька,
  • вул. Івана Луценка,
  • вул. Капітана Кузнєцова,
  • вул. Керченська, 101-131,
  • вул. Кінноармійська,
  • вул. Юзефа Крашевського,
  • вул. Бахмутська,
  • вул. Лесі Українки, 1- 86а,
  • вул. Котлєєвська,
  • вул. Луцька,
  • вул. Мацієвської, 41-60а,
  • вул. Мелітопольська, 1-58а,
  • вул. Нерубайська, 29-42а,
  • вул. Перемоги,
  • вул. Пісочна,
  • вул. Ракетна, 1-18,
  • вул. Рельєфна, 1-35,
  • вул. Роздільна,
  • вул. Маріупольська, 1-19а,
  • вул. Сашка Хорошенка, 23а,
  • вул. Серогодського,
  • вул. Сімферопольська, 1-24,
  • вул. Слобідська, 43-68,
  • вул. Соляна,
  • вул. Степова, 1-14,
  • вул. Центральна, 2-38,
  • вул. Шептицького, 7-89,
  • вул. Яблучна, 1-4,
  • пров. 2-й Керченський,1-15,
  • пров. 2-й Польовий, 5,
  • пров. Вишневий, 2а-14а,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • пр-т Князя Володимира Великого, 1-57а. 

Тут світло повернуть до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Заявки можуть подавати всі охочі. Раніше ми повідомляли, що Україні з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен отримає 1000 грн.

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