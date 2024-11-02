Планові відключення електроенергії в Одесі 2 листопада

Енергетик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: Укренерго

Сьогодні, 2 листопада, в Одесі відбулися планові відключення електроенергії. Без світла залишилися кілька районів міста, де працюватимуть співробітники РЕМ. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Південний РЕМ

Південний РЕМ проводить роботи на вулицях:

вул. Рибальська, 20,

вул. Айвазовського, 34,

вул. Абрикосова,

пров. Абрикосовий, 1-29,

вул. Рівності, 84,

пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,

вул. Дачна, 4/2,

вул. Лігінська,

вул. Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,

вул. Дубовий Гай,

вул. Бориса Едуардса, 28-40в,

пров. Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Світло на цих вулицях планують відновити до 18:00.

Центральний РЕМ

Центральний РЕМ знеструмить будівлі по вулиці Середній:

24/корп.1,

24/корп.2,

24/корп.3,

24/корп.4,

24/корп.5,

24/корп.6,

24/корп.7

Роботи тут заплановано завершити до 17:00.

Північний РЕМ

Північний РЕМ виконує роботи:

з 4-ої до12-ої лінії на житловому масиві,

з 36-ої до 54-ої лінії на житловому масиві,

вул. Адама Міцкевича, 1-35,

вул. Віталія Нестеренка,

вул. Вишнева,

вул. Вітроганова,

вул. Павла Клепацького,

вул. Трусовська,

вул. Грушева, 1-13а,

вул. Дніпровська, 1-40,

вул. Донецька,

вул. Івана Луценка,

вул. Капітана Кузнєцова,

вул. Керченська, 101-131,

вул. Кінноармійська,

вул. Юзефа Крашевського,

вул. Бахмутська,

вул. Лесі Українки, 1- 86а,

вул. Котлєєвська,

вул. Луцька,

вул. Мацієвської, 41-60а,

вул. Мелітопольська, 1-58а,

вул. Нерубайська, 29-42а,

вул. Перемоги,

вул. Пісочна,

вул. Ракетна, 1-18,

вул. Рельєфна, 1-35,

вул. Роздільна,

вул. Маріупольська, 1-19а,

вул. Сашка Хорошенка, 23а,

вул. Серогодського,

вул. Сімферопольська, 1-24,

вул. Слобідська, 43-68,

вул. Соляна,

вул. Степова, 1-14,

вул. Центральна, 2-38,

вул. Шептицького, 7-89,

вул. Яблучна, 1-4,

пров. 2-й Керченський,1-15,

пров. 2-й Польовий, 5,

пров. Вишневий, 2а-14а,

пров. Пісочний, 1-4,

пр-т Князя Володимира Великого, 1-57а.

Тут світло повернуть до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Заявки можуть подавати всі охочі. Раніше ми повідомляли, що Україні з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен отримає 1000 грн.