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Часть Одессы обесточена — кто остался без света

2 ноября 2024 09:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 2 ноября
Энергетик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: Укрэнерго
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 2 ноября, в Одессе прошли плановые отключения электроэнергии. Без света осталось несколько районов города, где будут работать сотрудники РЭС. Работы будут продолжаться до вечера.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС

Южный РЭС проводит работы на улицах:

  • ул. Рыболовная, 20,
  • ул. Айвазовского, 34,
  • ул. Абрикосовая,
  • пров. Абрикосовый, 1-29,
  • ул. Равенства, 84,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
  • ул. Дачно, 4/2,
  • ул. Лигинская,
  • ул. Фонтанская дорога, 106/37, 106/40,
  • ул. Дубовая Роща,
  • ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • пер. Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Свет на этих улицах планируют восстановить до 18:00.

Центральный РЭС

Центральный РЭС обесточит здания по улице Средний:

  • 24/корп.1,
  • 24/корп.2,
  • 24/корп.3,
  • 24/корп.4,
  • 24/корп.5,
  • 24/корп.6,
  • 24/корп.7

Работы здесь планируется завершить к 17:00.

Северный РЭС

Северный РЭС выполняет работы:

  • с 4-й до 12-й линии на жилом массиве,
  • с 36-й до 54-й линии на жилом массиве,
  • ул. Адама Мицкевича, 1-35,
  • ул. Виталия Нестеренко,
  • ул. Вишневая,
  • ул. Витроганова,
  • ул. Павла Клепацкого,
  • ул. Трусовская,
  • ул. Грушева, 1-13а,
  • ул. Днепровская, 1-40,
  • ул. Донецкая,
  • ул. Ивана Луценко,
  • ул. Капитана Кузнецова,
  • ул. Керченская, 101-131,
  • ул. Конноармейская,
  • ул. Юзефа Крашевского,
  • ул. Бахмутская,
  • ул. Леси Украинки, 1-86а,
  • ул. Котлеевская,
  • ул. Лутька,
  • ул. Мациевской, 41-60а,
  • ул. Мелитопольская, 1-58а,
  • ул. Нерубайская, 29-42а,
  • ул. Победы,
  • ул. Песочная,
  • ул. Ракетная, 1-18,
  • ул. Рельефная, 1-35,
  • ул. Раздельная,
  • ул. Мариупольская, 1-19а,
  • ул. Сашка Хорошенко, 23а,
  • ул. Серогодского,
  • ул. Симферопольская, 1-24,
  • ул. Слободская, 43-68,
  • ул. Соляно,
  • ул. Степная, 1-14,
  • ул. Центральная, 2-38,
  • ул. Шептицкого, 7-89,
  • ул. Яблочная, 1-4,
  • пер. 2-й Керченский,1-15,
  • пер. 2-й Полевой, 5,
  • пер. Вишневый, 2а-14а,
  • пер. Песочный, 1-4,
  • пр-т Князя Владимира Великого, 1-57а.

Здесь свет вернут к 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, многие украинские семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявки могут подавать все желающие. Ранее мы сообщали, что Украину с 1 декабря планируют ввести новую программу поддержки украинцев. Каждый получит 1000 грн.

свет коммунальные услуги Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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