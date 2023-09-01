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Частина одеситів до ночі залишилися без води: перелік адрес

1 вересня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів до ночі залишилися без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 1 вересня, у частині Хаджибейського та Пересипського районів сталося аварійне відключення води. Через необхідність проведення робіт водопостачання буде припинено споживачам майже до опівночі.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води в Одесі

  • вул. Хімічна — усі будинки;
  • вул. Київське шосе — усі будинки;
  • вул. Миколи Боровського — усі будинки; 
  • вул. Промислова — усі будинки;  
  • вул. Пестеля — усі будинки; 
  • вул. Братів Поджіо — усі будинки; 
  • вул. Хуторська — усі будинки;  
  • вул. В'ячеслава Кирилова — усі будинки;  
  • вул. Плієва — усі будинки;  
  • вул. Агротехнічна — усі будинки;  
  • пров. Деревообробний — усі будинки;
  • селище Дзержинського — усі будинки; 
  • станція Усатово — усі будинки; 
  • Селекційний інститут — усі будинки; 
  • вул. Стовпова — усі будинки; 
  • вул. Ігоря Іванова — усі будинки; 
Повідомлення про відключення води. Фото: Інфоксводоканал

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, українці, навіть під час війни, мусять оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. У вересні 2023 року також отримають оновлені платіжки. Про те, скільки потрібно буде платити за воду — читайте у матеріалі

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