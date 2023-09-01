Частина одеситів до ночі залишилися без води: перелік адрес
1 вересня 2023 11:20
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com
Сьогодні, 1 вересня, у частині Хаджибейського та Пересипського районів сталося аварійне відключення води. Через необхідність проведення робіт водопостачання буде припинено споживачам майже до опівночі.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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- вул. Хімічна — усі будинки;
- вул. Київське шосе — усі будинки;
- вул. Миколи Боровського — усі будинки;
- вул. Промислова — усі будинки;
- вул. Пестеля — усі будинки;
- вул. Братів Поджіо — усі будинки;
- вул. Хуторська — усі будинки;
- вул. В'ячеслава Кирилова — усі будинки;
- вул. Плієва — усі будинки;
- вул. Агротехнічна — усі будинки;
- пров. Деревообробний — усі будинки;
- селище Дзержинського — усі будинки;
- станція Усатово — усі будинки;
- Селекційний інститут — усі будинки;
- вул. Стовпова — усі будинки;
- вул. Ігоря Іванова — усі будинки;
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, українці, навіть під час війни, мусять оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. У вересні 2023 року також отримають оновлені платіжки. Про те, скільки потрібно буде платити за воду — читайте у матеріалі.