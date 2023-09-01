Частина одеситів до ночі залишилися без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com

Сьогодні, 1 вересня, у частині Хаджибейського та Пересипського районів сталося аварійне відключення води. Через необхідність проведення робіт водопостачання буде припинено споживачам майже до опівночі.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Повідомлення про відключення води. Фото: Інфоксводоканал

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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