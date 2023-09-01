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Часть одесситов до ночи остались без воды: список адресов

1 сентября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов к ночи остались без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 сентября, в части Хаджибейского и Пересыпского районов произошло аварийное отключение воды. Из-за необходимости проведения работ водоснабжение будет прекращено потребителям почти до полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

  • ул. Химическая — все дома;
  • ул. Киевское шоссе — все дома;
  • ул. Николая Боровского — все дома;
  • ул. Промышленная — все дома;
  • ул. Пестеля — все дома;
  • ул. Братьев Поджио — все дома;
  • ул. Хуторская — все дома;
  • ул. Вячеслава Кириллова — все дома;
  • ул. Плиева — все дома;
  • ул. Агротехническая — все дома;
  • пер. Деревообрабатывающий — все дома;
  • поселок Дзержинского — все дома;
  • станция Усатово — все дома;
  • Селекционный институт — все дома;
  • ул. Столбовая — все дома;
  • ул. Игоря Иванова — все дома;
Уведомление об отключении воды. Фото: Инфоксводоканал

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, украинцы даже во время войны должны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. В сентябре 2023 также получат обновленные платежки. О том, сколько нужно будет платить за воду — читайте в материале.

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