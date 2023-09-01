Часть одесситов к ночи остались без воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com

Сегодня, 1 сентября, в части Хаджибейского и Пересыпского районов произошло аварийное отключение воды. Из-за необходимости проведения работ водоснабжение будет прекращено потребителям почти до полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Химическая — все дома;

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ул. Хуторская — все дома;

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ул. Агротехническая — все дома;

пер. Деревообрабатывающий — все дома;

поселок Дзержинского — все дома;

станция Усатово — все дома;

Селекционный институт — все дома;

ул. Столбовая — все дома;

ул. Игоря Иванова — все дома;

Уведомление об отключении воды. Фото: Инфоксводоканал

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, украинцы даже во время войны должны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. В сентябре 2023 также получат обновленные платежки. О том, сколько нужно будет платить за воду — читайте в материале.