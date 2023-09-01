Часть одесситов к ночи остались без воды

Часть одесситов до ночи остались без воды: список адресов
1 сентября 2023 11:20
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com
Сегодня, 1 сентября, в части Хаджибейского и Пересыпского районов произошло аварийное отключение воды. Из-за необходимости проведения работ водоснабжение будет прекращено потребителям почти до полуночи.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Где не будет воды в Одессе
- ул. Химическая — все дома;
- ул. Киевское шоссе — все дома;
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- ул. Братьев Поджио — все дома;
- ул. Хуторская — все дома;
- ул. Вячеслава Кириллова — все дома;
- ул. Плиева — все дома;
- ул. Агротехническая — все дома;
- пер. Деревообрабатывающий — все дома;
- поселок Дзержинского — все дома;
- станция Усатово — все дома;
- Селекционный институт — все дома;
- ул. Столбовая — все дома;
- ул. Игоря Иванова — все дома;
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, украинцы даже во время войны должны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. В сентябре 2023 также получат обновленные платежки. О том, сколько нужно будет платить за воду — читайте в материале.