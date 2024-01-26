Частина одеситів до вечора залишилася без світла — перелік адрес
Сьогодні, 26 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до кінця робочого дня. Проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- Людмили Гінзбург, 29-43,
- пров. Оранжерейний, 18-30, 25-43,
- Хуторська,
- Ак. Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Шебелинський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Центральний РЕМ:
- Бабеля, 38,
- Дальницька, 52,
- Кандинського,
- Брестська,
- Лугова,
- Остапа Вишні,
- Стовпова,
- Танкістів, 56, 56а, 56б, 58, 60, 62.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.
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