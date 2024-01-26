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Частина одеситів до вечора залишилася без світла — перелік адрес

26 січня 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів до вечора залишилася без світла — перелік адрес
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 26 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до кінця робочого дня. Проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

  • Людмили Гінзбург, 29-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-30, 25-43,
  • Хуторська,
  • Ак. Панкратової,  
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний, 
  • Котляревського,
  • Кругова,  
  • Геологічна, 9, 9а, 23а, 
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Шебелинський, 13а-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Центральний РЕМ:

  • Бабеля, 38, 
  • Дальницька, 52,  
  • Кандинського, 
  • Брестська, 
  • Лугова, 
  • Остапа Вишні, 
  • Стовпова,
  • Танкістів, 56, 56а, 56б, 58, 60, 62.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

Також ми писали про те, що у 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.

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Одеська область
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Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла
світло

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