Частина одеситів до вечора залишилася без світла — перелік адрес

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 26 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до кінця робочого дня. Проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:

Людмили Гінзбург, 29-43,

пров. Оранжерейний, 18-30, 25-43,

Хуторська,

Ак. Панкратової,

Хавкіна,

пров. Цементний,

Котляревського,

Кругова,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова,

пров. Хуторський,

пров. Шебелинський, 13а-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Центральний РЕМ:

Бабеля, 38,

Дальницька, 52,

Кандинського,

Брестська,

Лугова,

Остапа Вишні,

Стовпова,

Танкістів, 56, 56а, 56б, 58, 60, 62.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

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