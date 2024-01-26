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Часть одесситов к вечеру осталась без света — перечень адресов

26 января 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов к вечеру осталась без света — перечень адресов
Энергетик работает в сетях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 января, тысячи жителей Одессы оказались без света из-за планово-аварийных работ на сетях энергетической компании ДТЭК. Возобновление электроснабжения планируется к концу рабочего дня. Однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Северный РЭС:

  • Людмилы Гинзбург, 29-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-30, 25-43,
  • Хуторская,
  • Ак. Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный,
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степовая,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Шебелинский, 13а-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Центральный РЭС:

  • Бабеля, 38,
  • Дальницкая, 52,
  • Кандинского,
  • Брестская,
  • Луговая,
  • Остапа Вишни,
  • Столбовая,
  • Танкистов, 56, 56а, 56б, 58, 60, 62.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

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