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Частина одеситів сьогодні буде без світла — адреси

30 жовтня 2024 11:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде світла сьогодні, 30 жовтня — список адрес
Електрик з планшетом. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 30 жовтня, без світла залишилися тисячі одеситів у різних районах міста. Електропостачання припинили через ремонтні роботи. До вечора електрику обіцяють повернути. Але час включення може змінюватися, залежно від того, як просувається ремонт. 

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Правди;
  • Дача Ковалевського, 142 з лініями, 144-144/корп.9; 
  • з 1-ї по 6-у лінію Марії Демченко; 
  • пров. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а; 
  • вул. Кастуся Калиновського (вул. Білоруська), 2-38; 
  • вул. Вершинна, 1-33; 
  • вул. Естонська; 
  • вул. Просвіти;
  • пров. Гетьманський, 4; 
  • вул. Миколи Огренича; 
  • пров. Естонський, 1-13; 
  • вул. Горіхова, 196;
  • пров. Амундсена, 5-11; 
  • пров. Ковалевського, 9;
  • вул. Бедзая (Якутська), 2-10; 
  • вул. Вірського, 1-4; 
  • вул. Дениса Максишка (вул. Марії Демченко), 1-97; 
  • пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4; 
  • вул. Абрикосова, 4-105; 
  • вул. Дубовий Гай; 
  • ул. Бориса Едурдса (Писарева), 28-40в; 
  • вул. Рівності, 88-195; 
  • пров. Абрикосовий, 1-29; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40; 
  • пров. Янтарний; 
  • вул. Дачна, 5-35;
  • вул. Левітана, 113а-116; 
  • вул. Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • вул. Рибальська, 20; 
  • вул. Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • пров. 1-й Рівності, 86-197; 
  • пров. Дачний, 1-5/корп.1; 
  • вул. Львівська, 7а-48т; 
  • вул. Сумська, 3; 
  • вул. Ялинкова, 2-38а; 
  • пров. Львівський, 2; 
  • вул. Ахматової, 1-20; 
  • вул. Давида Бурлюка (вул. Гаршина), 8-30; 
  • вул. Кришталева, 1; 
  • пров. 2-й Дачний, 1-9а; 
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22а; 
  • пров. Літній, 5;
  • пров. Рівний, 1-11б; 
  • пров. Львівський, 2/корп.1; 
  • вул. Друга, 20; 
  • вул. Миколи Троїцького, 3Б; 
  • вул. Симоненка, 2А. 

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • Квіткова, 1-21; 
  • Косяченка, 1-54; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • вул. Святослава Ріхтера, 8-109; 
  • Тетяни Тесс, 1-60; 
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37; 
  • вул. Богуна, 6а,12/2,21; 
  • Платанова, 1-126; 
  • вул. Радісна, 114, 116; 
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Бузковий, 2/корп.2; 
  • пров. Килимовий, 5-9; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • вул. Гранатна, 1-16б; 
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54; 
  • Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51;
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • пров. Малиновський, 7;
  • Бажана, 1-20; 
  • вул. Квітнева, 1-33/1; 
  • Сільська, 7-44; 
  • вул. Туристська, 1-19; 
  • вул. Йозефа Прибіка (Мінська); 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 58-99; 
  • вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-79; 
  • вул. Текстильників, 1-14а; 
  • пров. Мостовий, 1-4; 
  • вул. Малішевського (Гастелло), 9-55;
  • вул. Квіткова, 15, 17; 
  • вул. Клименка, 25, 33в; 
  • вул. Кордонна, 3А-74; 
  • вул. Ференца Ліста (Єліна); 
  • пров. Парашутний, 1,1б; 
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25-63; 
  • Гранатна, 17-25; 
  • Тіниста, 9/12; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 52-63а; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина); 
  • пров.Туристський, 2-12б. 

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

  • Миколаївська дор.;
  • Червона; 
  • Андріївського; 
  • Церковна; 
  • Ч. Козацтва; 
  • Дніпровська; 
  • Донецька;
  • Лесі Українки; 
  • Котлєєвська (Ломоносова); 
  • Маріупольська (Ростовська); 
  • Князя Володимира Великого (Добровольського); 
  • Пісочна; 
  • Соляна; 
  • пров. Пісочний;
  • Вишнева; 
  • пров. Вишневий; 
  • Бахмутська (Курська); 
  • Пересипська;
  • Балтська дор.; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня); 
  • пров. Савранський (Більшовицький); 
  • Рельєфна; 
  • Міцкевича; 
  • Дем’янова; 
  • Луцька; 
  • Яблучна; 
  • Ракетна; 
  • Каришковського; 
  • пров. 1-9й Балтський; 
  • 4-12 лінія на ж/м, 36-55 лінія на ж/м; 
  • Жоліо Кюрі; 
  • Жевахова гора; 
  • Ринкова; 
  • пров. 1-13й Чорноморський; 
  • Роздольна;
  • Серогодського; 
  • Шептицького; 
  • Центральна;
  • Луценка;
  • Локомотивна;
  • Керченська;
  • пров. 2й Керченський; 
  • Степова; 
  • Перемоги; 
  • Сімферопольська; 
  • Кінноармійська; 
  • Мелітопольська; 
  • Кап.Кузнєцова, Кримська. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, пошукайте свою адресу на офіційному сайті ДТЕК — можливо, у вас зареєстрована аварія. Якщо її там немає, повідомте про відсутність електроенергії у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, експерти радять українцям закуповувати генератори та паливо, а також максимально підготувати всі внутрішньобудинкові комунікації до холодів..

Також ми повідомляли, що частині громадян доведеться з 1 листопада особисто звертатися за оформленням субсидії.

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