Де в Одесі не буде світла сьогодні, 30 жовтня — список адрес

Електрик з планшетом. Фото: ДТЕК

У середу, 30 жовтня, без світла залишилися тисячі одеситів у різних районах міста. Електропостачання припинили через ремонтні роботи. До вечора електрику обіцяють повернути. Але час включення може змінюватися, залежно від того, як просувається ремонт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

Правди;

Дача Ковалевського, 142 з лініями, 144-144/корп.9;

з 1-ї по 6-у лінію Марії Демченко;

пров. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а;

вул. Кастуся Калиновського (вул. Білоруська), 2-38;

вул. Вершинна, 1-33;

вул. Естонська;

вул. Просвіти;

пров. Гетьманський, 4;

вул. Миколи Огренича;

пров. Естонський, 1-13;

вул. Горіхова, 196;

пров. Амундсена, 5-11;

пров. Ковалевського, 9;

вул. Бедзая (Якутська), 2-10;

вул. Вірського, 1-4;

вул. Дениса Максишка (вул. Марії Демченко), 1-97;

пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4;

вул. Абрикосова, 4-105;

вул. Дубовий Гай;

ул. Бориса Едурдса (Писарева), 28-40в;

вул. Рівності, 88-195;

пров. Абрикосовий, 1-29;

пров. Рівності, 92;

дорога Фонтанська, 106/37, 40;

пров. Янтарний;

вул. Дачна, 5-35;

вул. Левітана, 113а-116;

вул. Лігінська (Макаренка), 1-33;

вул. Рибальська, 20;

вул. Айвазовського (Тімірязєва), 34;

пров. 1-й Рівності, 86-197;

пров. Дачний, 1-5/корп.1;

вул. Львівська, 7а-48т;

вул. Сумська, 3;

вул. Ялинкова, 2-38а;

пров. Львівський, 2;

вул. Ахматової, 1-20;

вул. Давида Бурлюка (вул. Гаршина), 8-30;

вул. Кришталева, 1;

пров. 2-й Дачний, 1-9а;

пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22а;

пров. Літній, 5;

пров. Рівний, 1-11б;

пров. Львівський, 2/корп.1;

вул. Друга, 20;

вул. Миколи Троїцького, 3Б;

вул. Симоненка, 2А.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Квіткова, 1-21;

Косяченка, 1-54;

пров. Квітковий, 10;

вул. Святослава Ріхтера, 8-109;

Тетяни Тесс, 1-60;

дорога Овідіопольська, 3/1;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;

вул. Богуна, 6а,12/2,21;

Платанова, 1-126;

вул. Радісна, 114, 116;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5-9;

проїзд Бузковий, 1-6;

вул. Гранатна, 1-16б;

Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51;

пров. Гранатний, 2-8/корп.1;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Малиновський, 7;

Бажана, 1-20;

вул. Квітнева, 1-33/1;

Сільська, 7-44;

вул. Туристська, 1-19;

вул. Йозефа Прибіка (Мінська);

пров. Короткий, 2-4;

Композитора Лятошинського (Перепечка), 58-99;

вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-79;

вул. Текстильників, 1-14а;

пров. Мостовий, 1-4;

вул. Малішевського (Гастелло), 9-55;

вул. Квіткова, 15, 17;

вул. Клименка, 25, 33в;

вул. Кордонна, 3А-74;

вул. Ференца Ліста (Єліна);

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25-63;

Гранатна, 17-25;

Тіниста, 9/12;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 52-63а;

Миколи Лисенка (Корнюшина);

пров.Туристський, 2-12б.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Миколаївська дор.;

Червона;

Андріївського;

Церковна;

Ч. Козацтва;

Дніпровська;

Донецька;

Лесі Українки;

Котлєєвська (Ломоносова);

Маріупольська (Ростовська);

Князя Володимира Великого (Добровольського);

Пісочна;

Соляна;

пров. Пісочний;

Вишнева;

пров. Вишневий;

Бахмутська (Курська);

Пересипська;

Балтська дор.;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

пров. Савранський (Більшовицький);

Рельєфна;

Міцкевича;

Дем’янова;

Луцька;

Яблучна;

Ракетна;

Каришковського;

пров. 1-9й Балтський;

4-12 лінія на ж/м, 36-55 лінія на ж/м;

Жоліо Кюрі;

Жевахова гора;

Ринкова;

пров. 1-13й Чорноморський;

Роздольна;

Серогодського;

Шептицького;

Центральна;

Луценка;

Локомотивна;

Керченська;

пров. 2й Керченський;

Степова;

Перемоги;

Сімферопольська;

Кінноармійська;

Мелітопольська;

Кап.Кузнєцова, Кримська.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, пошукайте свою адресу на офіційному сайті ДТЕК — можливо, у вас зареєстрована аварія. Якщо її там немає, повідомте про відсутність електроенергії у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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