Де в Одесі не буде світла сьогодні, 30 жовтня — список адрес

Частина одеситів сьогодні буде без світла — адреси
У середу, 30 жовтня, без світла залишилися тисячі одеситів у різних районах міста. Електропостачання припинили через ремонтні роботи. До вечора електрику обіцяють повернути. Але час включення може змінюватися, залежно від того, як просувається ремонт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Правди;
- Дача Ковалевського, 142 з лініями, 144-144/корп.9;
- з 1-ї по 6-у лінію Марії Демченко;
- пров. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а;
- вул. Кастуся Калиновського (вул. Білоруська), 2-38;
- вул. Вершинна, 1-33;
- вул. Естонська;
- вул. Просвіти;
- пров. Гетьманський, 4;
- вул. Миколи Огренича;
- пров. Естонський, 1-13;
- вул. Горіхова, 196;
- пров. Амундсена, 5-11;
- пров. Ковалевського, 9;
- вул. Бедзая (Якутська), 2-10;
- вул. Вірського, 1-4;
- вул. Дениса Максишка (вул. Марії Демченко), 1-97;
- пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4;
- вул. Абрикосова, 4-105;
- вул. Дубовий Гай;
- ул. Бориса Едурдса (Писарева), 28-40в;
- вул. Рівності, 88-195;
- пров. Абрикосовий, 1-29;
- пров. Рівності, 92;
- дорога Фонтанська, 106/37, 40;
- пров. Янтарний;
- вул. Дачна, 5-35;
- вул. Левітана, 113а-116;
- вул. Лігінська (Макаренка), 1-33;
- вул. Рибальська, 20;
- вул. Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- пров. 1-й Рівності, 86-197;
- пров. Дачний, 1-5/корп.1;
- вул. Львівська, 7а-48т;
- вул. Сумська, 3;
- вул. Ялинкова, 2-38а;
- пров. Львівський, 2;
- вул. Ахматової, 1-20;
- вул. Давида Бурлюка (вул. Гаршина), 8-30;
- вул. Кришталева, 1;
- пров. 2-й Дачний, 1-9а;
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22а;
- пров. Літній, 5;
- пров. Рівний, 1-11б;
- пров. Львівський, 2/корп.1;
- вул. Друга, 20;
- вул. Миколи Троїцького, 3Б;
- вул. Симоненка, 2А.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- Квіткова, 1-21;
- Косяченка, 1-54;
- пров. Квітковий, 10;
- вул. Святослава Ріхтера, 8-109;
- Тетяни Тесс, 1-60;
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;
- вул. Богуна, 6а,12/2,21;
- Платанова, 1-126;
- вул. Радісна, 114, 116;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5-9;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- вул. Гранатна, 1-16б;
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Малиновський, 7;
- Бажана, 1-20;
- вул. Квітнева, 1-33/1;
- Сільська, 7-44;
- вул. Туристська, 1-19;
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська);
- пров. Короткий, 2-4;
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 58-99;
- вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-79;
- вул. Текстильників, 1-14а;
- пров. Мостовий, 1-4;
- вул. Малішевського (Гастелло), 9-55;
- вул. Квіткова, 15, 17;
- вул. Клименка, 25, 33в;
- вул. Кордонна, 3А-74;
- вул. Ференца Ліста (Єліна);
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25-63;
- Гранатна, 17-25;
- Тіниста, 9/12;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 52-63а;
- Миколи Лисенка (Корнюшина);
- пров.Туристський, 2-12б.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Миколаївська дор.;
- Червона;
- Андріївського;
- Церковна;
- Ч. Козацтва;
- Дніпровська;
- Донецька;
- Лесі Українки;
- Котлєєвська (Ломоносова);
- Маріупольська (Ростовська);
- Князя Володимира Великого (Добровольського);
- Пісочна;
- Соляна;
- пров. Пісочний;
- Вишнева;
- пров. Вишневий;
- Бахмутська (Курська);
- Пересипська;
- Балтська дор.;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
- пров. Савранський (Більшовицький);
- Рельєфна;
- Міцкевича;
- Дем’янова;
- Луцька;
- Яблучна;
- Ракетна;
- Каришковського;
- пров. 1-9й Балтський;
- 4-12 лінія на ж/м, 36-55 лінія на ж/м;
- Жоліо Кюрі;
- Жевахова гора;
- Ринкова;
- пров. 1-13й Чорноморський;
- Роздольна;
- Серогодського;
- Шептицького;
- Центральна;
- Луценка;
- Локомотивна;
- Керченська;
- пров. 2й Керченський;
- Степова;
- Перемоги;
- Сімферопольська;
- Кінноармійська;
- Мелітопольська;
- Кап.Кузнєцова, Кримська.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас немає світла, пошукайте свою адресу на офіційному сайті ДТЕК — можливо, у вас зареєстрована аварія. Якщо її там немає, повідомте про відсутність електроенергії у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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