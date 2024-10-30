Где в Одессе не будет света сегодня, 30 октября — список адресов

Часть одесситов сегодня будет без света — адреса
В среду, 30 октября, без света остались тысячи одесситов в разных районах города. Электроснабжение прекратили из-за ремонтных работ. К вечеру электричество обещают вернуть. Но время включения может изменяться в зависимости от того, как продвигается ремонт.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- Правды;
- Дача Ковалевского, 142 с линиями, 144-144/корп.9;
- с 1-й по 6-ю линию Марии Демченко;
- пер. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а;
- ул. Кастуся Калиновского (ул. Белорусская), 2-38;
- ул. Вершинная, 1-33;
- ул. Эстонская;
- ул. Просвещения;
- пер. Гетманский, 4;
- ул. Николая Огренича;
- пер. Эстонский, 1-13;
- ул. Ореховая, 196;
- пер. Амундсена, 5-11;
- пер. Ковалевского, 9;
- ул. Бедняга (Якутская), 2-10;
- ул. Вирского, 1-4;
- ул. Дениса Максишко (ул. Марии Демченко), 1-97;
- пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4;
- ул. Абрикосовая, 4-105;
- ул. Дубовая Роща;
- ул. Бориса Эдурдса (Писарева), 28-40в;
- ул. Равенства, 88-195;
- пер. Абрикосовый, 1-29;
- пер. Равенства, 92;
- дорога Фонтанская, 106/37, 40;
- пер. Янтарный;
- ул. Дачная, 5-35;
- ул. Левитана, 113а-116;
- ул. Лигинская (Макаренко), 1-33;
- ул. Рыболовная, 20;
- ул. Айвазовского (Тимирязева), 34;
- пер. 1-й Равенства, 86-197;
- пер. Дачный, 1-5/корп.1;
- ул. Львовская, 7а-48т;
- ул. Сумская, 3;
- ул. Елочная, 2-38а;
- пер. Львовский, 2;
- ул. Ахматовой, 1-20;
- ул. Давида Бурлюка (ул. Гаршина), 8-30;
- ул. Хрустальная, 1;
- пров. 2-й Дачный, 1-9а;
- пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22а;
- пер. Летний, 5;
- пер. Ровный, 1-11б;
- пер. Львовский, 2/корп.1;
- ул. Вторая, 20;
- ул. Николая Троицкого, 3Б;
- ул. Симоненко, 2А.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- Цветочная, 1-21;
- Косеченко, 1-54;
- пер. Цветочный, 10;
- ул. Святослава Рихтера, 8-109;
- Татьяны Тесс, 1-60;
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
- ул. Богун, 6а,12/2,21;
- Платанова, 1-126;
- ул. Радостная, 114, 116;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Сиреневый, 2/корп.2;
- пер. Ковровый, 5-9;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- ул. Гранатная, 1–16б;
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Малиновский, 7;
- Бажана, 1-20;
- ул. Апрельская, 1-33/1;
- Сельская, 7-44;
- ул. Туристская, 1-19;
- ул. Йозефа Прибика (Минская);
- пер. Короткое, 2-4;
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 58-99;
- ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;
- ул. Текстильщиков, 1-14а;
- пров. Мостовой, 1-4;
- ул. Малишевского (Гастелло), 9-55;
- ул. Цветочная, 15, 17;
- ул. Клименко, 25, 33в;
- ул. Граничная, 3А-74;
- ул. Ференца Листа (Елина);
- пер. Парашютный, 1,1б;
- пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25-63;
- Гранатная, 17–25;
- Тенистая, 9/12;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 52-63а;
- Николая Лысенко (Корнюшина);
- пер. Туристский, 2-12б.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Николаевская дор.;
- Красная;
- Андреевского;
- Церковная;
- Ч. Казачество;
- Днепровская;
- Донецкая;
- Леси Украинки;
- Котлеевская (Ломоносова);
- Мариупольская (Ростовская);
- Князя Владимира Великого (Добровольского);
- Песочная;
- Соляно;
- пер. Песочный;
- Вишневая;
- пер. Вишневый;
- Бахмутская (Курская);
- Пересыпская;
- Балтская взр.;
- Викандера и Ларсена (8 марта);
- пер. Савранский (Большевицкий);
- Рельефная;
- Мицкевича;
- Демьянова;
- Луцкая;
- Яблочное;
- Ракетная;
- Карышковского;
- пер. 1-9й Балтский;
- 4-12 линия на ж/м; 36-55 линия на ж/м;
- Жолио Кюри;
- Жевахова гора;
- Рыночная;
- пер. 1-13й Черноморский;
- Раздольно;
- Серогодского;
- Шептицкого;
- Центральная;
- Луценко;
- Локомотивная;
- Керченская;
- пер. 2й Керченский;
- Степная;
- Победы;
- Симферопольская;
- Конноармейская;
- Мелитопольская;
- Кап. Кузнецова, Крымская.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас нет света, поищите свой адрес на официальном сайте ДТЭК – возможно, у вас зарегистрирована авария. Если ее там нет, сообщите об отсутствии электроэнергии удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, эксперты советуют украинцам закупать генераторы и топливо, а также максимально подготовить все внутридомовые коммуникации к холодам.
Также мы сообщали, что часть граждан придется с 1 ноября лично обращаться за оформлением субсидии.
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