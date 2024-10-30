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Часть одесситов сегодня будет без света — адреса

30 октября 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет света сегодня, 30 октября — список адресов
Электрик с планшетом. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 30 октября, без света остались тысячи одесситов в разных районах города. Электроснабжение прекратили из-за ремонтных работ. К вечеру электричество обещают вернуть. Но время включения может изменяться в зависимости от того, как продвигается ремонт.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Правды;
  • Дача Ковалевского, 142 с линиями, 144-144/корп.9;
  • с 1-й по 6-ю линию Марии Демченко;
  • пер. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а;
  • ул. Кастуся Калиновского (ул. Белорусская), 2-38;
  • ул. Вершинная, 1-33;
  • ул. Эстонская;
  • ул. Просвещения;
  • пер. Гетманский, 4;
  • ул. Николая Огренича;
  • пер. Эстонский, 1-13;
  • ул. Ореховая, 196;
  • пер. Амундсена, 5-11;
  • пер. Ковалевского, 9;
  • ул. Бедняга (Якутская), 2-10;
  • ул. Вирского, 1-4;
  • ул. Дениса Максишко (ул. Марии Демченко), 1-97;
  • пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4;
  • ул. Абрикосовая, 4-105;
  • ул. Дубовая Роща;
  • ул. Бориса Эдурдса (Писарева), 28-40в;
  • ул. Равенства, 88-195;
  • пер. Абрикосовый, 1-29;
  • пер. Равенства, 92;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40;
  • пер. Янтарный;
  • ул. Дачная, 5-35;
  • ул. Левитана, 113а-116;
  • ул. Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • ул. Рыболовная, 20;
  • ул. Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • пер. 1-й Равенства, 86-197;
  • пер. Дачный, 1-5/корп.1;
  • ул. Львовская, 7а-48т;
  • ул. Сумская, 3;
  • ул. Елочная, 2-38а;
  • пер. Львовский, 2;
  • ул. Ахматовой, 1-20;
  • ул. Давида Бурлюка (ул. Гаршина), 8-30;
  • ул. Хрустальная, 1;
  • пров. 2-й Дачный, 1-9а;
  • пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22а;
  • пер. Летний, 5;
  • пер. Ровный, 1-11б;
  • пер. Львовский, 2/корп.1;
  • ул. Вторая, 20;
  • ул. Николая Троицкого, 3Б;
  • ул. Симоненко, 2А.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • Цветочная, 1-21;
  • Косеченко, 1-54;
  • пер. Цветочный, 10;
  • ул. Святослава Рихтера, 8-109;
  • Татьяны Тесс, 1-60;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
  • ул. Богун, 6а,12/2,21;
  • Платанова, 1-126;
  • ул. Радостная, 114, 116;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • ул. Гранатная, 1–16б;
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
  • Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Малиновский, 7;
  • Бажана, 1-20;
  • ул. Апрельская, 1-33/1;
  • Сельская, 7-44;
  • ул. Туристская, 1-19;
  • ул. Йозефа Прибика (Минская);
  • пер. Короткое, 2-4;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 58-99;
  • ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;
  • ул. Текстильщиков, 1-14а;
  • пров. Мостовой, 1-4;
  • ул. Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • ул. Цветочная, 15, 17;
  • ул. Клименко, 25, 33в;
  • ул. Граничная, 3А-74;
  • ул. Ференца Листа (Елина);
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25-63;
  • Гранатная, 17–25;
  • Тенистая, 9/12;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 52-63а;
  • Николая Лысенко (Корнюшина);
  • пер. Туристский, 2-12б.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Николаевская дор.;
  • Красная;
  • Андреевского;
  • Церковная;
  • Ч. Казачество;
  • Днепровская;
  • Донецкая;
  • Леси Украинки;
  • Котлеевская (Ломоносова);
  • Мариупольская (Ростовская);
  • Князя Владимира Великого (Добровольского);
  • Песочная;
  • Соляно;
  • пер. Песочный;
  • Вишневая;
  • пер. Вишневый;
  • Бахмутская (Курская);
  • Пересыпская;
  • Балтская взр.;
  • Викандера и Ларсена (8 марта);
  • пер. Савранский (Большевицкий);
  • Рельефная;
  • Мицкевича;
  • Демьянова;
  • Луцкая;
  • Яблочное;
  • Ракетная;
  • Карышковского;
  • пер. 1-9й Балтский;
  • 4-12 линия на ж/м; 36-55 линия на ж/м;
  • Жолио Кюри;
  • Жевахова гора;
  • Рыночная;
  • пер. 1-13й Черноморский;
  • Раздольно;
  • Серогодского;
  • Шептицкого;
  • Центральная;
  • Луценко;
  • Локомотивная;
  • Керченская;
  • пер. 2й Керченский;
  • Степная;
  • Победы;
  • Симферопольская;
  • Конноармейская;
  • Мелитопольская;
  • Кап. Кузнецова, Крымская.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, поищите свой адрес на официальном сайте ДТЭК – возможно, у вас зарегистрирована авария. Если ее там нет, сообщите об отсутствии электроэнергии удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, эксперты советуют украинцам закупать генераторы и топливо, а также максимально подготовить все внутридомовые коммуникации к холодам.

Также мы сообщали, что часть граждан придется с 1 ноября лично обращаться за оформлением субсидии.

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