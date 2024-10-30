Где в Одессе не будет света сегодня, 30 октября — список адресов

Электрик с планшетом. Фото: ДТЭК

В среду, 30 октября, без света остались тысячи одесситов в разных районах города. Электроснабжение прекратили из-за ремонтных работ. К вечеру электричество обещают вернуть. Но время включения может изменяться в зависимости от того, как продвигается ремонт.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

Правды;

Дача Ковалевского, 142 с линиями, 144-144/корп.9;

с 1-й по 6-ю линию Марии Демченко;

пер. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а;

ул. Кастуся Калиновского (ул. Белорусская), 2-38;

ул. Вершинная, 1-33;

ул. Эстонская;

ул. Просвещения;

пер. Гетманский, 4;

ул. Николая Огренича;

пер. Эстонский, 1-13;

ул. Ореховая, 196;

пер. Амундсена, 5-11;

пер. Ковалевского, 9;

ул. Бедняга (Якутская), 2-10;

ул. Вирского, 1-4;

ул. Дениса Максишко (ул. Марии Демченко), 1-97;

пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4;

ул. Абрикосовая, 4-105;

ул. Дубовая Роща;

ул. Бориса Эдурдса (Писарева), 28-40в;

ул. Равенства, 88-195;

пер. Абрикосовый, 1-29;

пер. Равенства, 92;

дорога Фонтанская, 106/37, 40;

пер. Янтарный;

ул. Дачная, 5-35;

ул. Левитана, 113а-116;

ул. Лигинская (Макаренко), 1-33;

ул. Рыболовная, 20;

ул. Айвазовского (Тимирязева), 34;

пер. 1-й Равенства, 86-197;

пер. Дачный, 1-5/корп.1;

ул. Львовская, 7а-48т;

ул. Сумская, 3;

ул. Елочная, 2-38а;

пер. Львовский, 2;

ул. Ахматовой, 1-20;

ул. Давида Бурлюка (ул. Гаршина), 8-30;

ул. Хрустальная, 1;

пров. 2-й Дачный, 1-9а;

пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22а;

пер. Летний, 5;

пер. Ровный, 1-11б;

пер. Львовский, 2/корп.1;

ул. Вторая, 20;

ул. Николая Троицкого, 3Б;

ул. Симоненко, 2А.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Цветочная, 1-21;

Косеченко, 1-54;

пер. Цветочный, 10;

ул. Святослава Рихтера, 8-109;

Татьяны Тесс, 1-60;

дорога Овидиопольская, 3/1;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;

ул. Богун, 6а,12/2,21;

Платанова, 1-126;

ул. Радостная, 114, 116;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Ковровый, 5-9;

проезд Сиреневый, 1-6;

ул. Гранатная, 1–16б;

Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51;

пер. Гранатный, 2-8/корп.1;

пер. Граничный, 1-35;

пер. Малиновский, 7;

Бажана, 1-20;

ул. Апрельская, 1-33/1;

Сельская, 7-44;

ул. Туристская, 1-19;

ул. Йозефа Прибика (Минская);

пер. Короткое, 2-4;

Композитора Лятошинского (Перепечка), 58-99;

ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;

ул. Текстильщиков, 1-14а;

пров. Мостовой, 1-4;

ул. Малишевского (Гастелло), 9-55;

ул. Цветочная, 15, 17;

ул. Клименко, 25, 33в;

ул. Граничная, 3А-74;

ул. Ференца Листа (Елина);

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25-63;

Гранатная, 17–25;

Тенистая, 9/12;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 52-63а;

Николая Лысенко (Корнюшина);

пер. Туристский, 2-12б.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Николаевская дор.;

Красная;

Андреевского;

Церковная;

Ч. Казачество;

Днепровская;

Донецкая;

Леси Украинки;

Котлеевская (Ломоносова);

Мариупольская (Ростовская);

Князя Владимира Великого (Добровольского);

Песочная;

Соляно;

пер. Песочный;

Вишневая;

пер. Вишневый;

Бахмутская (Курская);

Пересыпская;

Балтская взр.;

Викандера и Ларсена (8 марта);

пер. Савранский (Большевицкий);

Рельефная;

Мицкевича;

Демьянова;

Луцкая;

Яблочное;

Ракетная;

Карышковского;

пер. 1-9й Балтский;

4-12 линия на ж/м; 36-55 линия на ж/м;

Жолио Кюри;

Жевахова гора;

Рыночная;

пер. 1-13й Черноморский;

Раздольно;

Серогодского;

Шептицкого;

Центральная;

Луценко;

Локомотивная;

Керченская;

пер. 2й Керченский;

Степная;

Победы;

Симферопольская;

Конноармейская;

Мелитопольская;

Кап. Кузнецова, Крымская.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, поищите свой адрес на официальном сайте ДТЭК – возможно, у вас зарегистрирована авария. Если ее там нет, сообщите об отсутствии электроэнергии удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, эксперты советуют украинцам закупать генераторы и топливо, а также максимально подготовить все внутридомовые коммуникации к холодам.

Также мы сообщали, что часть граждан придется с 1 ноября лично обращаться за оформлением субсидии.