Відключення світла в Одесі 27 грудня, графік робіт

Електрики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 27 грудня, в Одесі скасували стабілізаційні відключення світла. Проте у різних частинах міста електропостачання припинять через планові ремонти. Повернути електрику обіцяють до 19:00. Залежно від складності робіт час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Абрикосова, 4-105а;

Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського);

Академічна, 1/16-52а;

А. Ахматової, 1-40;

Архітектурна, 10-14а;

Баштанна, 2-16;

Бернардацці, 3-8а;

Вазова І, 9;

Ак. Вернадського (Тульская), 1-51а;

Вертелецького, 7б, 13;

Давіда Бурлюка (Гаршина), 8-30;

Є.Танцюри (Г. Петрова), 16-22б;

Дачна, 3а-30б;

Дмитріївська (Д. Донського), 1-45б;

Драгоманова (Достоєвського), 1-25;

Дубовий Гай, 2-57;

Кавунова, 1-18;

Китобійна, 2-92а;

Костанді, 14/21-77а;

Кримська, 1-3/корп.1;

Кришталева, 1;

Купріна, 7-54б;

Левітана, 19/3-19/5;

Левкоєва, 1,7, 7а;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Львівська, 7а-58;

Лядова 1-15;

Наукова (Шишкіна), 1-44;

Немировича-Данченка, 10, 11, 16;

Рясна, 1-35б;

Окружна, 17-42б;

С. Шелухіна (О. Невського), 1а-33а;

Педагогічна, 21;

Бориса Едуардса, 28-40в;

Планетна, 1-38б;

Прорізна, 5, 5а;

Пшенична, 1-14;

Радісна, 1-30;

Рибальська;

Рівності, 1-195;

С. Ріхтера, 9-31а;

Собінова, 15-20;

Сумська, 1-69б;

Столярського (Сурикова), 40;

Айвазовського, 34-84в;

Флотська, 4-21;

Харківська, 1-20;

Чернігівська, 1-24;

Шелухина С., 1Г, 23А;

Юннатів, 1-15;

Ялинкова, 2-58г;

дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129;

Костанді, 60;

Харківська, 20б;

пл. Б. Дерев’янка, 3;

провулок 1-й Академічний, 1-21б;

провулок 1-й Китобійний, 4-42а;

провулок Климовича (пров. 1-й О. Невського), 2-8;

провулок 1-й Рівності,1-197;

провулок 1-й Рясний, 1-15;

провулок Філософський (пров. 1-й Шишкіна), 1-7;

провулок 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2;

провулок 2-й Академічний, 2-6;

провулок 2-й Дачний, 1-9а;

провулок 2-й Китобійний, 1-50а;

провулок 2-й Костанді, 2;

провулок Чехівського (провулок 2-й О. Невського), 1-8;

провулок 2-й Рівності, 1, 4;

провулок 2-й Український, 3-6;

провулок Математичний (провулок 2-й Шишкіна), 1-20;

провулок 3-й Костанді, 2-8/корп.3;

провулок В.Кричевського (провулок 3-й О. Невського), 2-7а;

провулок 3-й Український, 1а-12/1;

провулок Біологічний (провулок 3-й Шишкіна), 1-20;

провулок П. Чубинського (провулок 4-й О. Невського), 3-7г;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Безіменний, 2-12;

провулок Ванний, 12;

провулок Соні Делоне (провулок Гаршина), 3-22а;

провулок Лазурського (провулок Д. Донського), 2а, 3;

провулок Історичний, (провулок Достоєвського), 1-14в;

провулок Іподромний, 10;

провулок Кримський, 1а-22;

провулок Літній, 5;

провулок Львівський, 1-10в, 76;

провулок Машинобудівний, 1а-16;

провулок Молокова, 1-12;

провулок Новоукраїнський, 2-31;

провулок Рівний, 1-11б, 92;

провулок Слави, 1-10;

провулок Технічний, 4-15;

провулок Флотський, 2а-23;

провулок Чернігівський, 1а-8;

провулок Янтарний, 6-8/корп.3.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

Богуна, 6а, 12/2, 21;

В. Арнаутська, 2, 2а;

Малішевського, 9-55;

Квіткова, 1-21;

Клименка, 25, 33в;

Кордонна, 25-74в;

Косяченка О., 9-54/2;

Платанова, 1-70;

Радісна, 114, 116;

С. Ріхтера, 33-109;

Т. Тесс, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;

провулок 1-й Бузковий,1в;

провулок 2-й Бузковий, 1-19;

провулок Канатний, 3-10;

провулок Квітковий,10;

провулок Килимовий, 5-9;

провулок Кордонний, 1а-17б;

Ольги Благовидової, 7-37а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні триває відновлення енергосистеми. Також ми розповідали, хто з українців має пільги на оплату світла.

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