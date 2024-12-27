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Частина одеситів сьогодні буде без світла — деталі

27 грудня 2024 09:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 27 грудня, графік робіт
Електрики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 27 грудня, в Одесі скасували стабілізаційні відключення світла. Проте у різних частинах міста електропостачання припинять через планові ремонти. Повернути електрику обіцяють до 19:00. Залежно від складності робіт час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла через планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського); 
  • Академічна, 1/16-52а; 
  • А. Ахматової, 1-40; 
  • Архітектурна, 10-14а;
  • Баштанна, 2-16; 
  • Бернардацці, 3-8а;
  • Вазова І, 9; 
  • Ак. Вернадського (Тульская), 1-51а; 
  • Вертелецького, 7б, 13; 
  • Давіда Бурлюка (Гаршина), 8-30; 
  • Є.Танцюри (Г. Петрова), 16-22б; 
  • Дачна, 3а-30б; 
  • Дмитріївська (Д. Донського), 1-45б; 
  • Драгоманова (Достоєвського), 1-25; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Кавунова, 1-18; 
  • Китобійна, 2-92а; 
  • Костанді, 14/21-77а; 
  • Кримська, 1-3/корп.1; 
  • Кришталева, 1; 
  • Купріна, 7-54б; 
  • Левітана, 19/3-19/5; 
  • Левкоєва, 1,7, 7а; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Львівська, 7а-58;
  • Лядова 1-15;
  • Наукова (Шишкіна), 1-44; 
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16; 
  • Рясна, 1-35б; 
  • Окружна, 17-42б; 
  • С. Шелухіна (О. Невського), 1а-33а; 
  • Педагогічна, 21; 
  • Бориса Едуардса, 28-40в; 
  • Планетна, 1-38б; 
  • Прорізна, 5, 5а; 
  • Пшенична, 1-14; 
  • Радісна, 1-30; 
  • Рибальська; 
  • Рівності, 1-195; 
  • С. Ріхтера, 9-31а; 
  • Собінова, 15-20; 
  • Сумська, 1-69б; 
  • Столярського (Сурикова), 40; 
  • Айвазовського, 34-84в; 
  • Флотська, 4-21; 
  • Харківська, 1-20; 
  • Чернігівська, 1-24;
  • Шелухина С., 1Г, 23А; 
  • Юннатів, 1-15; 
  • Ялинкова, 2-58г; 
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129; 
  • Костанді, 60;
  • Харківська, 20б;
  • пл. Б. Дерев’янка, 3;
  • провулок 1-й Академічний, 1-21б;
  • провулок 1-й Китобійний, 4-42а;
  • провулок Климовича (пров. 1-й О. Невського), 2-8; 
  • провулок 1-й Рівності,1-197; 
  • провулок 1-й Рясний, 1-15; 
  • провулок Філософський (пров. 1-й Шишкіна), 1-7; 
  • провулок 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2; 
  • провулок 2-й  Академічний, 2-6; 
  • провулок 2-й Дачний, 1-9а; 
  • провулок 2-й Китобійний, 1-50а; 
  • провулок 2-й Костанді, 2; 
  • провулок Чехівського (провулок 2-й О. Невського), 1-8;
  • провулок 2-й Рівності, 1, 4; 
  • провулок 2-й Український, 3-6; 
  • провулок Математичний (провулок 2-й Шишкіна), 1-20; 
  • провулок 3-й Костанді, 2-8/корп.3; 
  • провулок В.Кричевського (провулок 3-й О. Невського),  2-7а; 
  • провулок 3-й Український, 1а-12/1; 
  • провулок Біологічний (провулок 3-й Шишкіна), 1-20; 
  • провулок П. Чубинського (провулок 4-й О. Невського), 3-7г; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Безіменний, 2-12; 
  • провулок Ванний, 12;
  • провулок Соні Делоне (провулок Гаршина), 3-22а; 
  • провулок Лазурського (провулок Д. Донського), 2а, 3; 
  • провулок Історичний, (провулок Достоєвського), 1-14в;
  • провулок Іподромний, 10; 
  • провулок Кримський, 1а-22;
  • провулок Літній, 5; 
  • провулок Львівський, 1-10в, 76;
  • провулок Машинобудівний, 1а-16; 
  • провулок Молокова, 1-12;
  • провулок Новоукраїнський, 2-31; 
  • провулок Рівний, 1-11б,  92; 
  • провулок Слави, 1-10; 
  • провулок Технічний, 4-15; 
  • провулок Флотський, 2а-23; 
  • провулок Чернігівський, 1а-8; 
  • провулок Янтарний, 6-8/корп.3.  

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • В. Арнаутська, 2, 2а; 
  • Малішевського, 9-55; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Клименка, 25, 33в;
  • Кордонна, 25-74в; 
  • Косяченка О., 9-54/2; 
  • Платанова, 1-70; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • С. Ріхтера, 33-109;
  • Т. Тесс, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б; 
  • провулок 1-й Бузковий,1в; 
  • провулок 2-й Бузковий, 1-19; 
  • провулок Канатний, 3-10;
  • провулок Квітковий,10; 
  • провулок Килимовий, 5-9; 
  • провулок Кордонний, 1а-17б; 
  • Ольги Благовидової, 7-37а.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні триває відновлення енергосистеми. Також ми розповідали, хто з українців має пільги на оплату світла.

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