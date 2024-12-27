Відключення світла в Одесі 27 грудня, графік робіт

Частина одеситів сьогодні буде без світла — деталі
Сьогодні, 27 грудня, в Одесі скасували стабілізаційні відключення світла. Проте у різних частинах міста електропостачання припинять через планові ремонти. Повернути електрику обіцяють до 19:00. Залежно від складності робіт час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через планові роботи
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а;
- Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського);
- Академічна, 1/16-52а;
- А. Ахматової, 1-40;
- Архітектурна, 10-14а;
- Баштанна, 2-16;
- Бернардацці, 3-8а;
- Вазова І, 9;
- Ак. Вернадського (Тульская), 1-51а;
- Вертелецького, 7б, 13;
- Давіда Бурлюка (Гаршина), 8-30;
- Є.Танцюри (Г. Петрова), 16-22б;
- Дачна, 3а-30б;
- Дмитріївська (Д. Донського), 1-45б;
- Драгоманова (Достоєвського), 1-25;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Кавунова, 1-18;
- Китобійна, 2-92а;
- Костанді, 14/21-77а;
- Кримська, 1-3/корп.1;
- Кришталева, 1;
- Купріна, 7-54б;
- Левітана, 19/3-19/5;
- Левкоєва, 1,7, 7а;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Львівська, 7а-58;
- Лядова 1-15;
- Наукова (Шишкіна), 1-44;
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16;
- Рясна, 1-35б;
- Окружна, 17-42б;
- С. Шелухіна (О. Невського), 1а-33а;
- Педагогічна, 21;
- Бориса Едуардса, 28-40в;
- Планетна, 1-38б;
- Прорізна, 5, 5а;
- Пшенична, 1-14;
- Радісна, 1-30;
- Рибальська;
- Рівності, 1-195;
- С. Ріхтера, 9-31а;
- Собінова, 15-20;
- Сумська, 1-69б;
- Столярського (Сурикова), 40;
- Айвазовського, 34-84в;
- Флотська, 4-21;
- Харківська, 1-20;
- Чернігівська, 1-24;
- Шелухина С., 1Г, 23А;
- Юннатів, 1-15;
- Ялинкова, 2-58г;
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129;
- Костанді, 60;
- Харківська, 20б;
- пл. Б. Дерев’янка, 3;
- провулок 1-й Академічний, 1-21б;
- провулок 1-й Китобійний, 4-42а;
- провулок Климовича (пров. 1-й О. Невського), 2-8;
- провулок 1-й Рівності,1-197;
- провулок 1-й Рясний, 1-15;
- провулок Філософський (пров. 1-й Шишкіна), 1-7;
- провулок 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2;
- провулок 2-й Академічний, 2-6;
- провулок 2-й Дачний, 1-9а;
- провулок 2-й Китобійний, 1-50а;
- провулок 2-й Костанді, 2;
- провулок Чехівського (провулок 2-й О. Невського), 1-8;
- провулок 2-й Рівності, 1, 4;
- провулок 2-й Український, 3-6;
- провулок Математичний (провулок 2-й Шишкіна), 1-20;
- провулок 3-й Костанді, 2-8/корп.3;
- провулок В.Кричевського (провулок 3-й О. Невського), 2-7а;
- провулок 3-й Український, 1а-12/1;
- провулок Біологічний (провулок 3-й Шишкіна), 1-20;
- провулок П. Чубинського (провулок 4-й О. Невського), 3-7г;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Безіменний, 2-12;
- провулок Ванний, 12;
- провулок Соні Делоне (провулок Гаршина), 3-22а;
- провулок Лазурського (провулок Д. Донського), 2а, 3;
- провулок Історичний, (провулок Достоєвського), 1-14в;
- провулок Іподромний, 10;
- провулок Кримський, 1а-22;
- провулок Літній, 5;
- провулок Львівський, 1-10в, 76;
- провулок Машинобудівний, 1а-16;
- провулок Молокова, 1-12;
- провулок Новоукраїнський, 2-31;
- провулок Рівний, 1-11б, 92;
- провулок Слави, 1-10;
- провулок Технічний, 4-15;
- провулок Флотський, 2а-23;
- провулок Чернігівський, 1а-8;
- провулок Янтарний, 6-8/корп.3.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- В. Арнаутська, 2, 2а;
- Малішевського, 9-55;
- Квіткова, 1-21;
- Клименка, 25, 33в;
- Кордонна, 25-74в;
- Косяченка О., 9-54/2;
- Платанова, 1-70;
- Радісна, 114, 116;
- С. Ріхтера, 33-109;
- Т. Тесс, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
- провулок 1-й Бузковий,1в;
- провулок 2-й Бузковий, 1-19;
- провулок Канатний, 3-10;
- провулок Квітковий,10;
- провулок Килимовий, 5-9;
- провулок Кордонний, 1а-17б;
- Ольги Благовидової, 7-37а.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні триває відновлення енергосистеми. Також ми розповідали, хто з українців має пільги на оплату світла.
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