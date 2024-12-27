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Часть одесситов сегодня будет без света — детали

27 декабря 2024 09:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 27 декабря, график работ
Электрики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 27 декабря, в Одессе отменили стабилизационные отключения света. Однако в разных частях города электроснабжение прекратят из-за плановых ремонтов. Вернуть электричество обещают к 19:00. В зависимости от сложности работ время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за плановых работ

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского);
  • Академическая, 1/16-52а;
  • А. Ахматовой, 1-40;
  • Архитектурная, 10–14а;
  • Бахчевая, 2-16;
  • Бернардация, 3-8а;
  • Вазова И, 9;
  • Ак. Вернадского (Тульская), 1-51а;
  • Вертелецкого, 7б, 13;
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
  • Е.Танцюры (Г. Петрова), 16-22б;
  • Дачная, 3а-30б;
  • Дмитриевская (Д. Донского), 1-45б;
  • Драгоманова (Достоевского), 1-25;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Арбузная, 1-18;
  • Китобойная, 2-92а;
  • Костанди, 14/21-77а;
  • Крымская, 1-3/корп.1;
  • Хрустальная, 1;
  • Куприна, 7-54б;
  • Левитана, 19/3-19/5;
  • Левкоева, 1,7, 7а;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Львовская, 7-58;
  • Ледовая 1-15;
  • Научная (Шишкина), 1-44;
  • Немировича-Данченко, 10, 11, 16;
  • Обильно, 1-35б;
  • Окружная, 17-42б;
  • С. Шелухина (О. Невского), 1а-33а;
  • Педагогическая, 21;
  • Бориса Эдуардса, 28–40в;
  • Планетно, 1-38б;
  • Прорезная, 5, 5а;
  • Пшеничная, 1-14;
  • Радостная, 1-30;
  • Рыболовная;
  • Равенства, 1-195;
  • С. Рихтера, 9-31а;
  • Собинова, 15-20;
  • Сумская, 1-69б;
  • Столярского (Сурикова), 40;
  • Айвазовского, 34-84в;
  • Флотская, 4-21;
  • Харьковская, 1-20;
  • Черниговская, 1-24;
  • Шелухина С., 1Г, 23А;
  • Юннатов, 1-15;
  • Елочная, 2-58г;
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40, 129;
  • Костанди, 60;
  • Харьковская, 20б;
  • пл. Б. Деревянко, 3;
  • переулок 1-й Академический, 1-21б;
  • переулок 1-й Китобойный, 4-42а;
  • переулок Климовича (пер. 1-й О. Невского), 2-8;
  • переулок 1-й Равенства, 1-197;
  • переулок 1-й Обильный, 1-15;
  • переулок Философский (пер. 1-й Шишкина), 1-7;
  • переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2;
  • переулок 2-й Академический, 2-6;
  • переулок 2-й Дачный, 1-9а;
  • переулок 2-й Китобойный, 1-50а;
  • переулок 2-й Костанди, 2;
  • переулок Чеховского (переулок 2-й А. Невского), 1-8;
  • переулок 2-й Равенства, 1, 4;
  • переулок 2-й Украинский, 3-6;
  • переулок Математический (переулок 2-й Шишкина), 1-20;
  • переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3;
  • переулок В.Кричевского (переулок 3-й А. Невского), 2-7а;
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12/1;
  • Биологический переулок (переулок 3-й Шишкина), 1-20;
  • переулок П. Чубинского (переулок 4-й О. Невского), 3-7г;
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Безымянный, 2-12;
  • переулок Ванный, 12;
  • переулок Сони Делоне (переулок Гаршина), 3-22а;
  • переулок Лазурского (переулок Д. Донского), 2а, 3;
  • переулок Исторический, (переулок Достоевского), 1-14в;
  • переулок Ипподромный, 10;
  • переулок Крымский, 1а-22;
  • переулок Летний, 5;
  • переулок Львовский, 1-10в, 76;
  • переулок Машиностроительный, 1а-16;
  • переулок Молокова, 1-12;
  • переулок Новоукраинский, 2-31;
  • переулок Ровный, 1-11б, 92;
  • переулок Славы, 1-10;
  • переулок Технический, 4-15;
  • переулок Флотский, 2а-23;
  • переулок Черниговский, 1а-8;
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Б. Арнаутская, 2, 2а;
  • Малишевского, 9-55;
  • Цветочная, 1-21;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Граничная, 25-74в;
  • Косяченко О., 9-54/2;
  • Платанова, 1-70;
  • Радостная, 114, 116;
  • С. Рихтера, 33–109;
  • Т. Тесс, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1в;
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
  • переулок Канатный, 3-10;
  • переулок Цветочный,10;
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • переулок Кордонный, 1а-17б;
  • Ольги Благовидовой, 7-37а.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине продолжается восстановление энергосистемы. Также мы рассказывали, кто из украинцев имеет льготы на оплату света.

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Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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10:46 Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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