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Частина одеситів сьогодні залишилась без води — адреси

19 листопада 2023 13:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Частина одеситів сьогодні залишилась без води — адреси
Чоловік перевіряє воду у крані. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 19 листопада, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути під вечір, проте час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Уманська – усі будинки
  • вул. Житомирська – усі будинки
  • вул. Улітіна – усі будинки
  • вул. Подільська – усі будинки
  • вул. Творча – усі будинки
  • вул. Слобідська – усі будинки
  • вул. Петра Івахненка – усі будинки
  • вул. Островського – усі будинки
  • вул. Мацієвського – усі будинки

Попередньо води не буде до 17:00 – 18.00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

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