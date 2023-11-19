Частина одеситів сьогодні залишилась без води — адреси
Сьогодні, 19 листопада, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути під вечір, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Уманська – усі будинки
- вул. Житомирська – усі будинки
- вул. Улітіна – усі будинки
- вул. Подільська – усі будинки
- вул. Творча – усі будинки
- вул. Слобідська – усі будинки
- вул. Петра Івахненка – усі будинки
- вул. Островського – усі будинки
- вул. Мацієвського – усі будинки
Попередньо води не буде до 17:00 – 18.00
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Цікаво про комуналку
У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.
Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.
Читайте Новини.LIVE!