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Часть одесситов сегодня осталась без воды — адреса

19 ноября 2023 13:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Часть одесситов сегодня осталась без воды — адреса
Человек проверяет воду в кране. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 19 ноября, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Уманская – все дома
  • ул. Житомирская – все дома
  • ул. Улитина – все дома
  • ул. Подольская – все дома
  • ул. Творческая – все дома
  • ул. Слободская – все дома
  • ул. Петра Ивахненко – все дома
  • ул. Островского – все дома
  • ул. Мациевского – все дома

Предварительно воды не будет до 17:00 – 18:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.

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