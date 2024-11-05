Планові відключення електроенергії в Одесі 5 листопада

Частина одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси
У вівторок, 5 листопада, без світла залишилися тисячі одеситів у різних районах міста. Причина відключення електроенергії — ремонтні роботи. До вечора електрику у домівки обіцяють повернути, але час ввімкнення може змінюватися. Це залежить від складності робіт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105а;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-49/2;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-195;
- Симоненка, 1-11а;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- дор. Фонтанська, 106/37,106/40;
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Свободи, 98;
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3;
- просп. Свободи, 94-109.
Роботи до 18.00.
Центральний РЕМ:
- 9-а лінія на ж/м, 11-18а;
- 10-а лінія на ж/м, 4-24;
- 11-а лінія на ж/м, 7-16;
- 12-а лінія на ж/м, 14-181-а;
- Пересипська, 2-24;
- 2-а Пересипська, 3-30;
- 4-а Пересипська, 1-28;
- 5-а Пересипська, 2-35;
- 9-а Пересипська, 3-14а;
- 10-а Пересипська, 11-17;
- Андріївського, 10/12-16;
- Балтська дор., 8-18б;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 98-187б;
- Гладкова, 78-293;
- Долинська, 3-13;
- Жевахова, 5;
- Залізнична, 5-100;
- Капітана Кузнєцова, 71а-102;
- Керченська, 101-131;
- Л. Українки, 86а;
- Лиманна, 12-105;
- Л. Симиренка, 2-33а;
- М. Боровського, 36А/33К;
- М. Гефта, 44;
- О. Головатого, 1-65;
- О. Чепіги, 4-52;
- 28 бригади (Паустовського), 3-27а;
- Республіканська, 194-289;
- Теплична, 1-22а;
- Хаджибейська дор, 313;
- Церковна, 3-29;
- Ч. Козацтва, 1-37;
- 11-й Чорноморський, 1-28;
- пров. 12-й Чорноморський, 1-30;
- пров. 1-й Локомотивний, 1-20;
- пров. 1-й Пересипський, 1/1;
- пров. 1-й Соляний, 1-47;
- пров. 2-й Керченський, 11-15;
- пров. 2-й Локомотивний, 3-22;
- пров. 2-й Соляний, 3-19;
- пров. 3-й Залізничний, 2/1, 6;
- пров. 3-й Локомотивний, 1-8;
- пров. 3-й Соляний, 1-3;
- пров. 4-й Соляний, 4-13;
- пров. 5-й Соляний, 5-17;
- пров. 6-й Соляний, 3-10;
- пров. 7-й Соляний, 4-24;
- пров. 9-й Чорноморський, 2-4/2;
- пров. Лиманний, 3-19;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114/1-159.
Роботи до 19.00.
Північний РЕМ:
- Бажана, 1-20;
- Ближні Млини (Кондренка), 1-99;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Гранатна, 1-25;
- Качалова, 1-39;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 1-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65;
- Кордонна, 3а-74в;
- пров. Кордонний, 1-35;
- Косяченка Олексія, 1-54/2;
- Лобачевського, 1-10;
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Й. Прибіка (Мінська), 3-49;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 56-116;
- С. Ріхтера, 8-109;
- Симфонічна, 5-Б;
- Сільська, 7-44;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Текстильників, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тіниста, 9/корп.12;
- Туристська, 1-19;
- пров. Туристський, 2-12б;
- Ф. Ліста (Єліна);
- Яблочкіної, 1-12;
- дор. Овідіопольська, 3/1;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/корп.1;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
- пров. Депутатський, 1-10;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5-9;
- пров. Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Метрополітенівський, 1-9а;
- пров. Мостовий, 1-4;
- пров. Парашутний, 1-1б;
- пров. Скрипковий, 1-10б;
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- пров. Яблочкіної, 9-12.
Роботи до 17.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас зникло світло, перевірте, чи є ваша адреса у переліку аварій на офіційному сайті компанії. Якщо її там немає, повідомте про відсутність електрики у зручний вам спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, частина українців може отримати 50% знижки на оплату комуналки. Також Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, який відсоток доходу витрачатимуть на комуналку та чи розраховують на субсидію.
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