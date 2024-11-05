Планові відключення електроенергії в Одесі 5 листопада

Електрик на робочому місці. Фото: ДТЕК

У вівторок, 5 листопада, без світла залишилися тисячі одеситів у різних районах міста. Причина відключення електроенергії — ремонтні роботи. До вечора електрику у домівки обіцяють повернути, але час ввімкнення може змінюватися. Це залежить від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-49/2;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-195;

Симоненка, 1-11а;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дор. Фонтанська, 106/37,106/40;

пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197;

пров. Абрикосовий, 1-43;

пров. Рівності, 92;

пров. Свободи, 98;

пров. Янтарний, 6-8/корп.3;

просп. Свободи, 94-109.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

9-а лінія на ж/м, 11-18а;

10-а лінія на ж/м, 4-24;

11-а лінія на ж/м, 7-16;

12-а лінія на ж/м, 14-181-а;

Пересипська, 2-24;

2-а Пересипська, 3-30;

4-а Пересипська, 1-28;

5-а Пересипська, 2-35;

9-а Пересипська, 3-14а;

10-а Пересипська, 11-17;

Андріївського, 10/12-16;

Балтська дор., 8-18б;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 98-187б;

Гладкова, 78-293;

Долинська, 3-13;

Жевахова, 5;

Залізнична, 5-100;

Капітана Кузнєцова, 71а-102;

Керченська, 101-131;

Л. Українки, 86а;

Лиманна, 12-105;

Л. Симиренка, 2-33а;

М. Боровського, 36А/33К;

М. Гефта, 44;

О. Головатого, 1-65;

О. Чепіги, 4-52;

28 бригади (Паустовського), 3-27а;

Республіканська, 194-289;

Теплична, 1-22а;

Хаджибейська дор, 313;

Церковна, 3-29;

Ч. Козацтва, 1-37;

11-й Чорноморський, 1-28;

пров. 12-й Чорноморський, 1-30;

пров. 1-й Локомотивний, 1-20;

пров. 1-й Пересипський, 1/1;

пров. 1-й Соляний, 1-47;

пров. 2-й Керченський, 11-15;

пров. 2-й Локомотивний, 3-22;

пров. 2-й Соляний, 3-19;

пров. 3-й Залізничний, 2/1, 6;

пров. 3-й Локомотивний, 1-8;

пров. 3-й Соляний, 1-3;

пров. 4-й Соляний, 4-13;

пров. 5-й Соляний, 5-17;

пров. 6-й Соляний, 3-10;

пров. 7-й Соляний, 4-24;

пров. 9-й Чорноморський, 2-4/2;

пров. Лиманний, 3-19;

просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114/1-159.

Роботи до 19.00.

Північний РЕМ:

Бажана, 1-20;

Ближні Млини (Кондренка), 1-99;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;

Малішевського (Гастело), 9-55;

Гранатна, 1-25;

Качалова, 1-39;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 1-33/1;

Клименка, 25, 33в;

Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65;

Кордонна, 3а-74в;

пров. Кордонний, 1-35;

Косяченка Олексія, 1-54/2;

Лобачевського, 1-10;

Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152;

М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Й. Прибіка (Мінська), 3-49;

Платанова, 1-126;

Радісна, 56-116;

С. Ріхтера, 8-109;

Симфонічна, 5-Б;

Сільська, 7-44;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Текстильників, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Тіниста, 9/корп.12;

Туристська, 1-19;

пров. Туристський, 2-12б;

Ф. Ліста (Єліна);

Яблочкіної, 1-12;

дор. Овідіопольська, 3/1;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/корп.1;

проїзд Бузковий, 1-6;

пров. Гранатний, 2-8/корп.1;

пров. Депутатський, 1-10;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5-9;

пров. Короткий, 2-4;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;

пров. Малиновський, 7;

пров. Метрополітенівський, 1-9а;

пров. Мостовий, 1-4;

пров. Парашутний, 1-1б;

пров. Скрипковий, 1-10б;

пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

пров. Яблочкіної, 9-12.

Роботи до 17.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас зникло світло, перевірте, чи є ваша адреса у переліку аварій на офіційному сайті компанії. Якщо її там немає, повідомте про відсутність електрики у зручний вам спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, частина українців може отримати 50% знижки на оплату комуналки. Також Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, який відсоток доходу витрачатимуть на комуналку та чи розраховують на субсидію.