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Частина одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси

5 листопада 2024 09:44
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Планові відключення електроенергії в Одесі 5 листопада
Електрик на робочому місці. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У вівторок, 5 листопада, без світла залишилися тисячі одеситів у різних районах міста. Причина відключення електроенергії — ремонтні роботи. До вечора електрику у домівки обіцяють повернути, але час ввімкнення може змінюватися. Це залежить від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай, 2-49/2; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-195; 
  • Симоненка, 1-11а;
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • дор. Фонтанська, 106/37,106/40; 
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • пров. Свободи, 98;
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3; 
  • просп. Свободи, 94-109.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

  • 9-а лінія на ж/м, 11-18а; 
  • 10-а лінія на ж/м, 4-24; 
  • 11-а лінія на ж/м, 7-16; 
  • 12-а лінія на ж/м, 14-181-а;
  • Пересипська, 2-24; 
  • 2-а Пересипська, 3-30; 
  • 4-а Пересипська, 1-28; 
  • 5-а Пересипська, 2-35;
  • 9-а Пересипська, 3-14а;
  • 10-а Пересипська, 11-17;
  • Андріївського, 10/12-16; 
  • Балтська дор., 8-18б; 
  • Вікандера і Ларсена  (Восьмого березня), 98-187б; 
  • Гладкова, 78-293;
  • Долинська, 3-13; 
  • Жевахова, 5; 
  • Залізнична, 5-100; 
  • Капітана Кузнєцова, 71а-102; 
  • Керченська, 101-131; 
  • Л. Українки, 86а; 
  • Лиманна, 12-105; 
  • Л. Симиренка, 2-33а; 
  • М. Боровського, 36А/33К; 
  • М. Гефта, 44; 
  • О. Головатого, 1-65; 
  • О. Чепіги, 4-52; 
  • 28 бригади (Паустовського), 3-27а; 
  • Республіканська, 194-289; 
  • Теплична, 1-22а;
  • Хаджибейська дор, 313; 
  • Церковна, 3-29; 
  • Ч. Козацтва, 1-37; 
  • 11-й Чорноморський, 1-28; 
  • пров. 12-й Чорноморський, 1-30; 
  • пров. 1-й Локомотивний, 1-20; 
  • пров. 1-й Пересипський, 1/1;
  • пров. 1-й Соляний, 1-47; 
  • пров. 2-й Керченський, 11-15; 
  • пров. 2-й Локомотивний, 3-22; 
  • пров. 2-й Соляний, 3-19; 
  • пров. 3-й Залізничний, 2/1, 6; 
  • пров. 3-й Локомотивний, 1-8; 
  • пров. 3-й Соляний, 1-3; 
  • пров. 4-й Соляний, 4-13; 
  • пров. 5-й Соляний, 5-17; 
  • пров. 6-й Соляний, 3-10;
  • пров. 7-й Соляний, 4-24; 
  • пров. 9-й Чорноморський, 2-4/2; 
  • пров. Лиманний, 3-19; 
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114/1-159.

Роботи до 19.00.

Північний РЕМ:

  • Бажана, 1-20;
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-99; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а; 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Гранатна, 1-25; 
  • Качалова, 1-39;
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 1-33/1; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65; 
  • Кордонна,  3а-74в; 
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • Косяченка Олексія, 1-54/2; 
  • Лобачевського, 1-10; 
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54; 
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152; 
  • М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а; 
  • Й. Прибіка (Мінська), 3-49; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Радісна, 56-116; 
  • С. Ріхтера, 8-109;
  • Симфонічна, 5-Б; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63; 
  • Текстильників, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а; 
  • Тіниста, 9/корп.12; 
  • Туристська, 1-19; 
  • пров. Туристський, 2-12б; 
  • Ф. Ліста (Єліна); 
  • Яблочкіної, 1-12; 
  • дор. Овідіопольська, 3/1;
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19;
  • пров. Бузковий, 2/корп.1; 
  • проїзд Бузковий, 1-6;
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1; 
  • пров. Депутатський, 1-10; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • пров. Килимовий, 5-9;
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • пров. Метрополітенівський, 1-9а; 
  • пров. Мостовий, 1-4; 
  • пров. Парашутний, 1-1б; 
  • пров. Скрипковий, 1-10б; 
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25; 
  • пров. Яблочкіної, 9-12. 

Роботи до 17.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас зникло світло, перевірте, чи є ваша адреса у переліку аварій на офіційному сайті компанії. Якщо її там немає, повідомте про відсутність електрики у зручний вам спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, частина українців може отримати 50% знижки на оплату комуналки. Також Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, який відсоток доходу витрачатимуть на комуналку та чи розраховують на субсидію. 

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