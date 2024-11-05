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Часть одесситов сегодня останется без света — адреса

5 ноября 2024 09:44
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 5 ноября
Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во вторник, 5 ноября, без света остались тысячи одесситов в разных районах города. Причина отключения электроэнергии — ремонтные работы. К вечеру электричество в дома обещают вернуть, но время включения может изменяться. Это зависит от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-49/2;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-195;
  • Симоненко, 1-11а;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дор. Фонтанская, 106/37,106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • пер. Абрикосовая, 1-43;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Свободы, 98;
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3;
  • просп. Свободы, 94-109.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • 9-я линия на ж/м, 11-18а;
  • 10-я линия на ж/м, 4-24;
  • 11-я линия на ж/м, 7-16;
  • 12-я линия на ж/м, 14-181-я;
  • Пересыпская, 2-24;
  • 2-я Пересыпская, 3-30;
  • 4-я Пересыпская, 1-28;
  • 5-я Пересыпская, 2-35;
  • 9-я Пересыпская, 3-14а;
  • 10-я Пересыпская, 11-17;
  • Андреевского, 10/12-16;
  • Балтская дор., 8-18б;
  • Викандера и Ларсена (восьмого марта), 98-187б;
  • Гладкова, 78–293;
  • Долинская, 3-13;
  • Жевахова, 5;
  • Железнодорожная, 5-100;
  • Капитана Кузнецова, 71а-102;
  • Керченская, 101-131;
  • Л. Украинки, 86а;
  • Лиманная, 12-105;
  • Л. Симиренко, 2-33а;
  • М. Боровского, 36А/33К;
  • М. Гефта, 44;
  • О. Головатого, 1-65;
  • О. Чепиги, 4-52;
  • 28 бригады (Паустовского), 3-27а;
  • Республиканская, 194–289;
  • Тепличная, 1-22а;
  • Хаджибейский дор, 313;
  • Церковная, 3-29;
  • Ч. Казачество, 1-37;
  • 11-й Черноморский, 1-28;
  • пер. 12-й Черноморский, 1-30;
  • пер. 1-й Локомотивный, 1-20;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1/1;
  • пер. 1-й Соляной, 1-47;
  • пер. 2-й Керченский, 11-15;
  • пер. 2-й Локомотивный, 3-22;
  • пер. 2-й Соляной, 3-19;
  • пер. 3-й Железнодорожный, 2/1, 6;
  • пер. 3-й Локомотивный, 1-8;
  • пер. 3-й Соляной, 1-3;
  • пер. 4-й Соляной, 4-13;
  • пер. 5-й Соляной, 5-17;
  • пер. 6-й Соляной, 3-10;
  • пер. 7-й Соляной, 4-24;
  • пер. 9-й Черноморский, 2-4/2;
  • пер. Лиманный, 3-19;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114/1-159.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • Бажана, 1-20;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Гранатная, 1–25;
  • Кочелова, 1-39;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 1-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65;
  • Граничная, 3а-74в;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • Косяченко Алексея, 1-54/2;
  • Лобачевского, 1-10;
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Й. Прибика (Минская), 3-49;
  • Платанова, 1-126;
  • Радостная, 56-116;
  • С. Рихтера, 8–109;
  • Симфоническая, 5-Б;
  • Сельская, 7-44;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а;
  • Тенистая, 9/корп.12;
  • Туристская, 1-19;
  • пер. Туристский, 2-12б;
  • Ф. Листа (Елина);
  • Яблочкиной, 1-12;
  • дор. Овидиопольская, 3/1;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.1;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Депутатская, 1-10;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Метрополитеновский, 1-9а;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • пер. Парашютный, 1-1б;
  • пер. Скрипичный, 1-10б;
  • пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • пер. Яблочкиной, 9-12.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас пропал свет, проверьте, указан ли ваш адрес в перечне аварий на официальном сайте компании. Если его там нет, сообщите об отсутствии электричества удобным вам способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что часть украинцев может получить 50% скидки на оплату коммуналки. Также Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, какой процент дохода будут тратить на коммуналку и рассчитывают ли на субсидию.

отключения света свет Одесса электроэнергия Новости Одессы

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