Плановые отключения электроэнергии в Одессе 5 ноября

Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК

Во вторник, 5 ноября, без света остались тысячи одесситов в разных районах города. Причина отключения электроэнергии — ремонтные работы. К вечеру электричество в дома обещают вернуть, но время включения может изменяться. Это зависит от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-49/2;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-195;

Симоненко, 1-11а;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

дор. Фонтанская, 106/37,106/40;

пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;

пер. Абрикосовая, 1-43;

пер. Равенства, 92;

пер. Свободы, 98;

пер. Янтарный, 6-8/корп.3;

просп. Свободы, 94-109.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

9-я линия на ж/м, 11-18а;

10-я линия на ж/м, 4-24;

11-я линия на ж/м, 7-16;

12-я линия на ж/м, 14-181-я;

Пересыпская, 2-24;

2-я Пересыпская, 3-30;

4-я Пересыпская, 1-28;

5-я Пересыпская, 2-35;

9-я Пересыпская, 3-14а;

10-я Пересыпская, 11-17;

Андреевского, 10/12-16;

Балтская дор., 8-18б;

Викандера и Ларсена (восьмого марта), 98-187б;

Гладкова, 78–293;

Долинская, 3-13;

Жевахова, 5;

Железнодорожная, 5-100;

Капитана Кузнецова, 71а-102;

Керченская, 101-131;

Л. Украинки, 86а;

Лиманная, 12-105;

Л. Симиренко, 2-33а;

М. Боровского, 36А/33К;

М. Гефта, 44;

О. Головатого, 1-65;

О. Чепиги, 4-52;

28 бригады (Паустовского), 3-27а;

Республиканская, 194–289;

Тепличная, 1-22а;

Хаджибейский дор, 313;

Церковная, 3-29;

Ч. Казачество, 1-37;

11-й Черноморский, 1-28;

пер. 12-й Черноморский, 1-30;

пер. 1-й Локомотивный, 1-20;

пер. 1-й Пересыпский, 1/1;

пер. 1-й Соляной, 1-47;

пер. 2-й Керченский, 11-15;

пер. 2-й Локомотивный, 3-22;

пер. 2-й Соляной, 3-19;

пер. 3-й Железнодорожный, 2/1, 6;

пер. 3-й Локомотивный, 1-8;

пер. 3-й Соляной, 1-3;

пер. 4-й Соляной, 4-13;

пер. 5-й Соляной, 5-17;

пер. 6-й Соляной, 3-10;

пер. 7-й Соляной, 4-24;

пер. 9-й Черноморский, 2-4/2;

пер. Лиманный, 3-19;

просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114/1-159.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Бажана, 1-20;

Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;

Малишевского (Гастело), 9-55;

Гранатная, 1–25;

Кочелова, 1-39;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 1-33/1;

Клименко, 25, 33в;

Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65;

Граничная, 3а-74в;

пер. Граничный, 1-35;

Косяченко Алексея, 1-54/2;

Лобачевского, 1-10;

Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;

М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Й. Прибика (Минская), 3-49;

Платанова, 1-126;

Радостная, 56-116;

С. Рихтера, 8–109;

Симфоническая, 5-Б;

Сельская, 7-44;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Текстильщиков, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Тенистая, 9/корп.12;

Туристская, 1-19;

пер. Туристский, 2-12б;

Ф. Листа (Елина);

Яблочкиной, 1-12;

дор. Овидиопольская, 3/1;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/корп.1;

проезд Сиреневый, 1-6;

пер. Гранатный, 2-8/корп.1;

пер. Депутатская, 1-10;

пер. Цветочный, 10;

пер. Ковровый, 5-9;

пер. Короткое, 2-4;

Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;

пер. Малиновский, 7;

пер. Метрополитеновский, 1-9а;

пер. Мостовой, 1-4;

пер. Парашютный, 1-1б;

пер. Скрипичный, 1-10б;

пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

пер. Яблочкиной, 9-12.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас пропал свет, проверьте, указан ли ваш адрес в перечне аварий на официальном сайте компании. Если его там нет, сообщите об отсутствии электричества удобным вам способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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