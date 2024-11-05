Плановые отключения электроэнергии в Одессе 5 ноября

Часть одесситов сегодня останется без света — адреса
Во вторник, 5 ноября, без света остались тысячи одесситов в разных районах города. Причина отключения электроэнергии — ремонтные работы. К вечеру электричество в дома обещают вернуть, но время включения может изменяться. Это зависит от сложности работ.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-49/2;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-195;
- Симоненко, 1-11а;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- дор. Фонтанская, 106/37,106/40;
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- пер. Абрикосовая, 1-43;
- пер. Равенства, 92;
- пер. Свободы, 98;
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3;
- просп. Свободы, 94-109.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- 9-я линия на ж/м, 11-18а;
- 10-я линия на ж/м, 4-24;
- 11-я линия на ж/м, 7-16;
- 12-я линия на ж/м, 14-181-я;
- Пересыпская, 2-24;
- 2-я Пересыпская, 3-30;
- 4-я Пересыпская, 1-28;
- 5-я Пересыпская, 2-35;
- 9-я Пересыпская, 3-14а;
- 10-я Пересыпская, 11-17;
- Андреевского, 10/12-16;
- Балтская дор., 8-18б;
- Викандера и Ларсена (восьмого марта), 98-187б;
- Гладкова, 78–293;
- Долинская, 3-13;
- Жевахова, 5;
- Железнодорожная, 5-100;
- Капитана Кузнецова, 71а-102;
- Керченская, 101-131;
- Л. Украинки, 86а;
- Лиманная, 12-105;
- Л. Симиренко, 2-33а;
- М. Боровского, 36А/33К;
- М. Гефта, 44;
- О. Головатого, 1-65;
- О. Чепиги, 4-52;
- 28 бригады (Паустовского), 3-27а;
- Республиканская, 194–289;
- Тепличная, 1-22а;
- Хаджибейский дор, 313;
- Церковная, 3-29;
- Ч. Казачество, 1-37;
- 11-й Черноморский, 1-28;
- пер. 12-й Черноморский, 1-30;
- пер. 1-й Локомотивный, 1-20;
- пер. 1-й Пересыпский, 1/1;
- пер. 1-й Соляной, 1-47;
- пер. 2-й Керченский, 11-15;
- пер. 2-й Локомотивный, 3-22;
- пер. 2-й Соляной, 3-19;
- пер. 3-й Железнодорожный, 2/1, 6;
- пер. 3-й Локомотивный, 1-8;
- пер. 3-й Соляной, 1-3;
- пер. 4-й Соляной, 4-13;
- пер. 5-й Соляной, 5-17;
- пер. 6-й Соляной, 3-10;
- пер. 7-й Соляной, 4-24;
- пер. 9-й Черноморский, 2-4/2;
- пер. Лиманный, 3-19;
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114/1-159.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- Бажана, 1-20;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Гранатная, 1–25;
- Кочелова, 1-39;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 1-33/1;
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65;
- Граничная, 3а-74в;
- пер. Граничный, 1-35;
- Косяченко Алексея, 1-54/2;
- Лобачевского, 1-10;
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Й. Прибика (Минская), 3-49;
- Платанова, 1-126;
- Радостная, 56-116;
- С. Рихтера, 8–109;
- Симфоническая, 5-Б;
- Сельская, 7-44;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Текстильщиков, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тенистая, 9/корп.12;
- Туристская, 1-19;
- пер. Туристский, 2-12б;
- Ф. Листа (Елина);
- Яблочкиной, 1-12;
- дор. Овидиопольская, 3/1;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Сиреневый, 2/корп.1;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Депутатская, 1-10;
- пер. Цветочный, 10;
- пер. Ковровый, 5-9;
- пер. Короткое, 2-4;
- Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Метрополитеновский, 1-9а;
- пер. Мостовой, 1-4;
- пер. Парашютный, 1-1б;
- пер. Скрипичный, 1-10б;
- пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- пер. Яблочкиной, 9-12.
Работы до 17:00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас пропал свет, проверьте, указан ли ваш адрес в перечне аварий на официальном сайте компании. Если его там нет, сообщите об отсутствии электричества удобным вам способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, что часть украинцев может получить 50% скидки на оплату коммуналки. Также Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, какой процент дохода будут тратить на коммуналку и рассчитывают ли на субсидию.
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