Частина одеситів у суботу залишилися без світла
Сьогодні, 20 січня, частина мешканців Одеси залишилась без електропостачання через проведення планово-аварійних робіт, які виконує ДТЕК. Представники компанії обіцяють відновити електропостачання до 18:00 та 19:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ
-
вул. Матроська, 2.
Роботи до 18.00.
Центральний РЕМ:
- вул. Преображенська, 94,
- вул. Головківська, 24-52,
- вул. Пантелеймонівська, 74-128,
- пров. Книжковий, 17,
- вул. Дальницька, 10-20,
- вул. Старорізнична, 28-37,
- вул. М.Арнаутська, 82-88,
- пр. Олександрівський, 34
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.
Також ми писали, що в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.
Читайте Новини.LIVE!