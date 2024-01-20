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Частина одеситів у суботу залишилися без світла

20 січня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Частина одеситів у суботу залишилися без світла
Лампочка. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 20 січня, частина мешканців Одеси залишилась без електропостачання через проведення планово-аварійних робіт, які виконує ДТЕК. Представники компанії обіцяють відновити електропостачання до 18:00 та 19:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ

  • вул. Матроська, 2. 

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ: 

  • вул. Преображенська, 94, 
  • вул. Головківська, 24-52, 
  • вул. Пантелеймонівська, 74-128, 
  • пров. Книжковий, 17, 
  • вул. Дальницька, 10-20, 
  • вул. Старорізнична, 28-37, 
  • вул. М.Арнаутська, 82-88, 
  • пр. Олександрівський, 34     

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.

Також ми писали, що в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ДТЕК
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