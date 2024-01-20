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Часть одесситов в субботу остались без света

20 января 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Часть одесситов в субботу остались без света
Лампочка. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 20 января, часть жителей Одессы осталась без электроснабжения из-за проведения планово-аварийных работ, выполняемых ДТЭК. Представители компании обещают возобновить электроснабжение до 18:00 и 19:00, однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Северный РЭС

  • ул. Матросская, 2.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • ул. Преображенская, 94,
  • ул. Головковская, 24-52,
  • ул. Пантелеймоновская, 74-128,
  • пер. Книжный, 17,
  • ул. Дальницкая, 10-20,
  • ул. Старорозничная, 28-37,
  • ул. М.Арнаутская, 82-88,
  • пр. Александровский, 34

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не в лучшую сторону.

Также мы писали, что в Украине власти вернули возможность отключения электрической энергии потребителям, у которых накопилась задолженность за коммунальные услуги. Решение распространяется на бытовых потребителей и предприятия, не считающиеся критической инфраструктурой.

Одесса
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Новости Одессы
ДТЭК
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