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Частина одеситів залишилася сьогодні без світла — причини

8 листопада 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилася сьогодні без світла — причини
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 8 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Де не буде світла 

Центральний РЕМ:

  • вул. Фесенка, 7,
  • пров. Прохоровський, 3,5,7,
  • вул. Богдана Хмельницького, 13, 13а, 15/17/корп.1, 15/17/корп.2, 15/корп.17, 21а, 15/корп.19,  21, 44,
  • вул. Прохорівська, 43 

Південний РЕМ: 

  • вул. Академіка Корольова, 74а, 74б, 76/2, 76/корп.1,76/корп.2, 72, 80,82, 80б, 86, 80а, 90а, 90б, 94,
  • вул. Ільфа і Петрова, 21,23, 
  • просп. Академіка Глушка, 15а, 21, 17,17/2,17/корп.2, 19,
  • вул. Академіка Вільямса, 64 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання  дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. 

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