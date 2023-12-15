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Частина одеситів залишилися без електропостачання — де не має світла

15 грудня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилися без електропостачання — де не має світла
Жінка запалює свічки. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 15 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • вул. Амундсена, 2-24 7-29,
  • вул. Д. Ковалевського, 2-35,
  • вул. Довга, 1-24,  
  • вул. Рибальська, 1-10,
  • вул. Рибальська Балка, 1-20,
  • пров. 2-й Амундсена, 19,
  • пров. Байдарочний, 1-12,
  • пров. Якірний, 1-16. 

Північний РЕМ:

  • вул. Хуторська,15-71,  
  • вул. Ак. Панкратової, 1-31,  
  • вул. Кругова, 10б-58,  
  • вул. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Геологічна, 9-23,
  • вул. Степова, 1-31,
  • пров. 4-й Деревообробний, 1-147,
  • вул. Хімічна, 200-216.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.

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