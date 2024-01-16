Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла
Сьогодні, 16 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43а,
- Хуторська, 15-105в, 26-66,
- Академіка Панкратової, 1-61, 2-36,
- Хавкіна, 1-51а,
- пров. Цементний, 1-17, 2-16а,
- Котляревського, 1-23, 2-16,
- Кругова, 2-58, 1-55,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова, 1-31, 4-22,
- пров. Хуторський, 1-29, 14-22,
- пров. Цементний, 6а,
- пров. Шебелинський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний 5,
- Теплична, 3б, 4а,
- Хаджибейська дорога, 295-523,
- Республіканська, 192-343а,
- Гладкова, 112-319.
Центральний РЕМ:
- Дальницька, 26-42, 17, 27,
- Колонічна, 9,11,
- пров. Виноградний, 23,
- Канатна, 101а, 101б, 101/корп.2, 101/к.в, 101в,
- пров. Матросова, 4,5,
- Балківська, 177, 179, 181, 183.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.
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