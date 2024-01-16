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Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла

16 січня 2024 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а, 
  • Хуторська, 15-105в, 26-66, 
  • Академіка Панкратової, 1-61, 2-36, 
  • Хавкіна, 1-51а,
  • пров. Цементний, 1-17, 2-16а, 
  • Котляревського, 1-23, 2-16,
  • Кругова, 2-58, 1-55, 
  • Геологічна,  9, 9а, 23а, 
  • Степова, 1-31, 4-22,
  • пров. Хуторський, 1-29, 14-22,
  • пров. Цементний, 6а,
  • пров. Шебелинський, 13а-27, 
  • пров. 4-й Деревообробний 5,
  • Теплична, 3б, 4а, 
  • Хаджибейська дорога, 295-523,
  • Республіканська, 192-343а, 
  • Гладкова, 112-319.

Центральний РЕМ: 

  • Дальницька, 26-42, 17, 27, 
  • Колонічна, 9,11,
  • пров. Виноградний, 23,
  • Канатна, 101а, 101б, 101/корп.2, 101/к.в, 101в,
  • пров. Матросова, 4,5, 
  • Балківська, 177, 179, 181, 183.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.

Одеса
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Одеська область
електропостачання
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла
світло

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