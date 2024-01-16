Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 16 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

пров. Людмили Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18а-43а,

Хуторська, 15-105в, 26-66,

Академіка Панкратової, 1-61, 2-36,

Хавкіна, 1-51а,

пров. Цементний, 1-17, 2-16а,

Котляревського, 1-23, 2-16,

Кругова, 2-58, 1-55,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова, 1-31, 4-22,

пров. Хуторський, 1-29, 14-22,

пров. Цементний, 6а,

пров. Шебелинський, 13а-27,

пров. 4-й Деревообробний 5,

Теплична, 3б, 4а,

Хаджибейська дорога, 295-523,

Республіканська, 192-343а,

Гладкова, 112-319.

Центральний РЕМ:

Дальницька, 26-42, 17, 27,

Колонічна, 9,11,

пров. Виноградний, 23,

Канатна, 101а, 101б, 101/корп.2, 101/к.в, 101в,

пров. Матросова, 4,5,

Балківська, 177, 179, 181, 183.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.