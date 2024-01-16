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Часть одесситов остались без электроснабжения — где нет света

16 января 2024 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов остались без электроснабжения — где нет света
Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

  • пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18а-43а,
  • Хуторская, 15-105в, 26-66,
  • Академика Панкратовой, 1-61, 2-36,
  • Хавкина, 1-51а,
  • пер. Цементный, 1-17, 2-16а,
  • Котляревского, 1-23, 2-16,
  • Круговая, 2-58, 1-55,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степовая, 1-31, 4-22,
  • пер. Хуторской, 1-29, 14-22,
  • пер. Цементный, 6а,
  • пер. Шебелинский, 13а-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий 5,
  • Тепличная, 3б, 4а,
  • Хаджибейская дорога, 295-523,
  • Республиканская, 192-343а,
  • Гладкова, 112-319.

Центральный РЭС:

  • Дальницкая, 26-42, 17, 27,
  • Колоническая, 9,11,
  • пер. Виноградный, 23,
  • Канатная, 101а, 101б, 101/корп.2, 101/к.в, 101в,
  • пер. Матросова, 4,5,
  • Балковская, 177, 179, 181, 183.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не в лучшую сторону.

Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света
свет

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