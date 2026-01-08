Відключення води у Пересипському районі Одеси 8 січня

Люди в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Пересипському районі Одеси, сьогодні 8 січня тимчасово не працюватиме водопостачання. Фахівці проводитимуть аварійні ремонтні роботи на мережах водогону. Води не буде майже весь день — зранку і до пізнього вечора.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Реклама

Читайте також:

Відключення води

Філія "Інфоксводоканал" повідомила про аварійне відключення води у частині Пересипського району. Роботи триватимуть у четвер, 8 січня 2026 року, з 09:00 до 23:00. На цей час подачу води припинять за такими адресами:

вулиця Академіка Заболотного, 38, 38/1, 46;

вулиця Кримська, 72, 72а, 74, 80, 82, 84;

вулиця Керченська, 118;

вулиця Владислава Бувалкіна, 31 та 41.

У водоканалі пояснюють, що відключення пов’язане з необхідністю ремонту об’єктів водопроводу. Після завершення робіт водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі. Комунальники просять одеситів із розумінням поставитися до ситуації та перепрошують за тимчасові незручності.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким буде нічний тариф на світло у 2026 році. Також ми писали про те, як зміниться вартість розподілу газу у січні.