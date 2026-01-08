Відключення води у Пересипському районі Одеси 8 січня

Частина одного з районів Одеси без води — робота бюветів
У Пересипському районі Одеси, сьогодні 8 січня тимчасово не працюватиме водопостачання. Фахівці проводитимуть аварійні ремонтні роботи на мережах водогону. Води не буде майже весь день — зранку і до пізнього вечора.
Про це повідомляє "Інфоксводоканал".
Відключення води
Філія "Інфоксводоканал" повідомила про аварійне відключення води у частині Пересипського району. Роботи триватимуть у четвер, 8 січня 2026 року, з 09:00 до 23:00. На цей час подачу води припинять за такими адресами:
- вулиця Академіка Заболотного, 38, 38/1, 46;
- вулиця Кримська, 72, 72а, 74, 80, 82, 84;
- вулиця Керченська, 118;
- вулиця Владислава Бувалкіна, 31 та 41.
У водоканалі пояснюють, що відключення пов’язане з необхідністю ремонту об’єктів водопроводу. Після завершення робіт водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі. Комунальники просять одеситів із розумінням поставитися до ситуації та перепрошують за тимчасові незручності.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
