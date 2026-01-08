Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Частина одного з районів Одеси без води — робота бюветів

Частина одного з районів Одеси без води — робота бюветів

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 09:50
Відключення води у Пересипському районі Одеси 8 січня
Люди в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Пересипському районі Одеси, сьогодні 8 січня тимчасово не працюватиме водопостачання. Фахівці проводитимуть аварійні ремонтні роботи на мережах водогону. Води не буде майже весь день — зранку і до пізнього вечора. 

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Реклама
Читайте також:

Відключення води

Філія "Інфоксводоканал" повідомила про аварійне відключення води у частині Пересипського району. Роботи триватимуть у четвер, 8 січня 2026 року, з 09:00 до 23:00. На цей час подачу води припинять за такими адресами:

  • вулиця Академіка Заболотного, 38, 38/1, 46;
  • вулиця Кримська, 72, 72а, 74, 80, 82, 84;
  • вулиця Керченська, 118;
  • вулиця Владислава Бувалкіна, 31 та 41.

У водоканалі пояснюють, що відключення пов’язане з необхідністю ремонту об’єктів водопроводу. Після завершення робіт водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі. Комунальники просять одеситів із розумінням поставитися до ситуації та перепрошують за тимчасові незручності.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким буде нічний тариф на світло у 2026 році. Також ми писали про те, як зміниться вартість розподілу газу у січні.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації